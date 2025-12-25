ETV Bharat / sports

"रोहित भाई... वडा पाव खाशील का?" स्टेडियममध्ये एका चाहत्यानं विचारताच 'हिटमॅन'नं दिलं मजेदार उत्तर; पाहा व्हिडिओ

विजय हजारे ट्रॉफी सामन्यादरम्यान रोहित शर्मा सीमारेषेवर क्षेत्ररक्षण करत असताना, स्टँडमधील एका चाहत्यानं त्याला वडा पाव खाण्याबद्दल प्रश्न विचारला.

Fans Asked Rohit Sharma
रोहित शर्मा (Getty Images and IANS Photo)
जयपूर Fans Asked Rohit Sharma : टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज रोहित शर्मानं सात वर्षांच्या अनुपस्थितीनंतर विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये पुनरागमनाचा आनंद घेतला. 24 डिसेंबर रोजी जयपूरमधील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर मुंबईनं सिक्कीमवर केलेल्या दणदणीत विजयानं उत्साह आणि मनोरंजनाची कमतरता भासली नाही. सामन्यात 'हिटमॅन'नं फक्त 94 चेंडूत 155 धावा फटकावल्या आणि मुंबईला 8 विकेटनं विजय मिळवून दिला. मात्र, हा सामना इतर अनेक कारणांमुळं चर्चेचा विषय बनला आहे.

मैदानात 'रोहित-रोहित'च्या घोषणा : जेव्हा सिक्कीमनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा रोहित अनेक वेळा सीमारेषेवर क्षेत्ररक्षण करताना दिसला आणि सर्वत्र 'रोहित-रोहित'च्या घोषणा ऐकू आल्या. 'हिटमॅन'ची एक झलक पाहण्यासाठी प्रत्येकजण उत्सुक दिसत होता. जयपूरमधील सवाई मानसिंग स्टेडियममध्ये 20,000 हून अधिक लोक उपस्थित होते. या दरम्यान रोहितसोबत एक मजेदार घटना घडली.

वडा पाव खाणार का? : स्टेडियममधील गोंधळात, एका चाहत्यानं विनोदानं विचारलं, "रोहित भाई... वडा पाव खाशील का?" सीमारेषेवर उभ्या असलेल्या 'हिटमॅन'नं नम्रपणे पण विनोदी पद्धतीनं हात हलवला. हा छोटासा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि स्टँडमधील प्रेक्षक हसल्याशिवाय राहू शकले नाहीत.

वडा पावचा प्रश्न का? : वडा पाव हा मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या स्थानिक खाद्यसंस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. 'हिटमॅन' हा देशाच्या आर्थिक राजधानीचा असल्यानं, चाहते अनेकदा त्याला यासोबत जोडतात. रोहित शर्माला यापूर्वी वडा पाव खाताना पाहिलं गेलं आहे आणि असं दिसतं की त्याला वडा पाव खूप आवडतं.

रोहित शर्माची 155 धावांची खेळी : रोहित शर्मानं सिक्कीमविरुद्धच्या सामन्यात 155 धावांची शानदार खेळी केली. रोहितनं या डावात 94 चेंडूंचा सामना केला, त्यात 18 चौकार आणि 9 षटकार मारले. रोहित शर्माच्या दमदार फलंदाजीमुळं मुंबईनं सिक्कीमवर 8 विकेटनं विजय मिळवला. सिक्कीमविरुद्धच्या या सामन्यात रोहित व्यतिरिक्त अंगक्रिश रघुवंशीनं 58 चेंडूत 38 धावा केल्या. मुशीर खाननंही 26 चेंडूत 27 धावा केल्या. सरफराज खान 8 धावांवर नाबाद राहिला.

