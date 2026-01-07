रोहित शर्माला चाहत्यानं विचारलं वडा पाव खाणार का? हिटमॅननं काय केलं, पाहा व्हिडिओ
11 जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या आगामी तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी रोहित शर्मानं मुंबईत सराव सुरु केला आहे, ज्याचा त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
Published : January 7, 2026 at 10:43 AM IST
मुंबई Rohit Sharma : भारतीय क्रिकेट संघ 11 जानेवारीपासून घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळणार आहे. बीसीसीआयनं काही दिवसांपूर्वीच संघांची घोषणा केली. या मालिकेत पुन्हा एकदा टीम इंडियाचे स्टार खेळाडू रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या कामगिरीवर सर्वांचं लक्ष असेल. गेल्या वर्षीच्या अखेरीस दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत रोहित आणि कोहली दोघांनीही प्रभावी फलंदाजी केली. न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी रोहितनं मुंबईत सराव सुरू केला आहे आणि एका चाहत्याशी झालेल्या त्याच्या संवादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
After the practice session ended, when Rohit Sharma came out, the fans jokingly said, " rohit bhaiya, vadapav pahije ka" and— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) January 6, 2026
rohit just waved his hand and replied, "no" 😂❤️
bro always enjoy with his fans❤️ pic.twitter.com/euco1nvMqs
चाहत्यानं रोहितला विचारलं वडा पाव खाणार का : माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्माला वडा पाव आवडतो, परंतु त्यानं फिटनेसच्या कारणास्तव हे सर्व पदार्थ सोडून दिले आहेत. मुंबईत न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी वनडे मालिकेसाठी सराव करताना, एका चाहत्यानं त्याला वडा पाव खाणार का असं विचारलं तेव्हा त्यानं हसून नम्रपणे नकार दिला. गेल्या काही वर्षांपासून रोहित शर्मा त्याच्या फिटनेसबद्दल अधिकच चिंतेत पडला आहे. कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर, तो आता केवळ वनडे स्वरुपावर लक्ष केंद्रित करत आहे. रोहितनं वडा पाव खाण्यास नकार देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, जयपूरमध्ये झालेल्या विजय हजारे ट्रॉफी सामन्यादरम्यान, एका चाहत्यानं त्याला वडा पाव देऊ केला होता, जो रोहितनं नाकारला.
कीवींविरुद्धची मालिका महत्त्वाची : न्यूझीलंडविरुद्धची वनडे मालिका रोहित शर्मासाठी महत्त्वाची असेल. न्यूझीलंडविरुद्धची आगामी वनडे मालिका त्याच्यासाठी महत्त्वाची असेल, कारण तो त्याची फलंदाजीची कला सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. टीम इंडिया दीर्घ कालावधीनंतर त्यांची पुढची वनडे मालिका खेळणार आहे. म्हणूनच, 2027 च्या वनडे विश्वचषकाच्या तयारीसाठी, निवडकर्ते अनेक खेळाडूंच्या फॉर्मवर बारकाईनं लक्ष ठेवतील. रोहित शर्माचा न्यूझीलंडविरुद्धचा वनडे विक्रम प्रभावी राहिला आहे, त्यानं 31 सामने खेळले आहेत आणि 38.32 च्या सरासरीनं 1073 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये दोन शतकं आणि सहा अर्धशतकं आहेत.
