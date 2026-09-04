5 सुवर्णांसह 6 रौप्यपदक जिंकलेल्या कुस्तीपटूनं तीन लहान मुलांसह उचललं टोकाचं पाऊल; काळजाचा थरकाप उडवणारी घटना
प्रसिद्ध महिला कुस्तीपटू अश्विनी पौळ नळदुर्ग किल्ल्याच्या बुरुजावरुन उडी मारत आत्महत्या केली. यात त्यांचा मृत्यू झाला.
Published : September 4, 2026 at 10:34 AM IST
सोलापूर : धाराशिव जिल्ह्यातील नळदुर्ग किल्ल्यावर गुरुवारी दुपारी घडलेल्या दुर्दैवी घटनेत आईसह तिच्या 6 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला, तर अडीच वर्षांच्या जुळ्या मुली गंभीर जखमी झाल्या. गुरुवारी दुपारी सुमारे 2 वाजण्याच्या सुमारास किल्ल्यातील एका बुरुजाजवळ ही घटना घडली. नळदुर्ग किल्ल्याच्या उपली बुरुजावरुन विवाहित महिलेनं तीन लहान मुलांसह 150 फूट खोल दरीत उडी मारली. ही घटना गुरुवारी तीन सप्टेंबर रोजी दुपारी घडली. या घटनेत अश्विनी मनोहर पौळ (वय 30) आणि त्यांच्या साडेपाच वर्षांच्या मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. यामुळं नळदुर्ग परिसरात खळबळ उडाली असून, कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. विशेष म्हणजे अश्विनी मनोहर पौळ या राष्ट्रीय स्तरावारील प्रसिद्ध कुस्तीपटू होत्या. त्यांनी अनेक पदकं जिंकली होती.
टोकाचं पाऊल का उचललं, कारण अस्पष्ट : मृत अश्विनी पौळ मुंबईत 'एमएसएफ'मध्ये नोकरीला होत्या. त्यांचे पती मनोहर रिक्षाचालक असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. पती मनोहर पौळ यांच्या सांगण्यावरुन अश्विनी पौळ यांनी चार ते पाच महिन्यांपूर्वी नोकरीचा राजीनामा दिला होता. मागील तीन महिन्यांपासून त्या आपल्या तीन मुलांसह माहेरी राहत होत्या. अश्विनी यांचं माहेर उमरगा तालुक्यातील व्हंताळ इथं असून, त्यांचे वडील शिक्षक आहेत. मात्र कुस्तीपटू असलेल्या अश्विनी यांनी एवढं टोकाचं पाऊल का उचललं? याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. नळदुर्ग पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, अश्विनी मनोहर पौळ (वय 28, रा. अंबुलगा, ता. निलंगा, जि. लातूर) गुरुवारी आपला 6 वर्षीय मुलगा आणि अडीच वर्षाच्या जुळ्या मुलींसह नळदुर्ग किल्ला पाहण्यासाठी आल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी आपल्या तीनही मुलांना बुरुजावरुन खाली ढकलल्यानंतर स्वतःही उडी घेतली. या घटनेत अश्विनी पौळ आणि त्यांच्या 6 वर्षीय मुलाचा गंभीर दुखापतीमुळं मृत्यू झाला.
5 सुवर्ण आणि 6 रौप्यपदकावर कोरलं नाव : अश्विनी पौळ (मोहिते) या राष्ट्रीय स्तरावरील उत्कृष्ट महिला कुस्तीपटू होत्या. त्यांना क्रीडा क्षेत्रात 'महाराष्ट्राची वाघिणी' म्हणून ओळखलं जात होतं. त्यांनी 2007 मध्ये केरळची राजधानी तिरुवनंतपुरम येथील राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेत प्रथम क्रमांक, तर 2008 व 2009 मध्ये पंजाबमधील गुरुदासपूर आणि चेन्नई येथील राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सुवर्ण पदक पटकावलेलं आहे. याशिवाय 2010 मध्ये भोपाल, कानपूर आणि हरियाणा, तसंच बालेवाडी (पुणे), कन्याकुमारी आणि सैफई (लखनऊ) येथील राष्ट्रीय स्पर्धा गाजवत संपूर्ण कारकिर्दीत 5 सुवर्ण आणि 6 रौप्य पदकांवर आपलं नाव कोरलं आहे.
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