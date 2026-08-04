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Explainer: परफॉर्मन्सचं दडपण खेळाडूंसाठी ठरतंय जीवघेणं? नागपुरातील 'त्या' घटनेनं चिंता व्यक्त

वाढती स्पर्धा, सातत्यानं उत्कृष्ट कामगिरीचं दडपण, अपेक्षांचं ओझं आणि स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी सुरु असलेली धडपड यामुळं अनेक खेळाडूंना आज प्रचंड मानसिक तणावाचा सामना करावा लागतोय

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परफॉर्मन्सचं दडपण खेळाडूंसाठी ठरतंय जीवघेणं? (ETV Bharat Graphics)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 4, 2026 at 4:26 PM IST

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नागपूर : खेळाडू हा शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या अतिशय कणखर समजला जातो. यश आणि अपयश हे प्रत्येक खेळाडूच्या वाट्याला येणारे अविभाज्य पैलू आहेत. विजयाचा आनंद आणि पराभवाची वेदना स्वीकारत पुढं जाण्याची मानसिक तयारी, ही खऱ्या खेळाडूची ओळख असते. मात्र वाढती स्पर्धा, सातत्यानं उत्कृष्ट कामगिरीचं दडपण, अपेक्षांचं ओझं आणि सतत स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी सुरु असलेली धडपड यामुळं अनेक खेळाडूंना आज प्रचंड मानसिक तणावाचा सामना करावा लागतोय. शारीरिक तंदुरुस्ती इतकंच मानसिक आरोग्यही खेळाडूंसाठी तितकंच महत्त्वाचं ठरत आहे. अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे हे जरी शाळेत शिकवलं जात असलं तरीही, त्याचा खेळाडूंच्या जीवनात किती उपयोग होतोय, हाच खरा प्रश्न आहे. पराभवाची चव चाखल्याशिवाय विजयाचं महत्त्व पटत नाही, हा अगदीच बेसिक मूलमंत्र शिकवायला आपण कमी पडत आहोत का? कारण चार दिवसांपूर्वी नागपुरात 17 वर्षीय एका महिला क्रिकेटपटूनं आत्महत्या करत टोकाचं उचललं. वाढती स्पर्धा, त्यातून आलेलं नैराश्य आणि मानसिक तणाव या चक्रव्यूहात खेळाडू अडकले जात आहेत हे सत्य नाकारता येणारच नाही.

pressure to perform
परफॉर्मन्सचं दडपण खेळाडूंसाठी ठरतंय जीवघेणं? (ETV Bharat Reporter)

युवा क्रिकेटपटूनं संपवलं जीवन : खेळाडू सहसा हार मानत नाही. जय व पराभव पचविण्याचं सामर्थ्य त्याच्यात असतंच. खेळाडू नव्या जोमानं, अधिकची मेहनत घेऊन जिद्दीनं लक्ष्य गाठतो आणि आपल्या स्वप्नांना आलिंगन घालतो, तो खरा खेळाडू मानतात. उल्लेखनीय म्हणजे खेळाडू कधीही आत्महत्या करत नाही. मात्र, युवा प्रतिभावान महिला क्रिकेटपटू अदिती चोखंडे हीनं अचानक आत्महत्येसारखे टोकाचं पाऊल उचलल्यानं क्रीडा जगतात हळहळ आणि आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. युवा खेळाडूंमध्ये असलेल्या संयमाची कमतरता, आई वडिलांच्या मुलांकडून वाढलेल्या अवास्तव अपेक्षा, गुरु किंवा प्रशिक्षकांकडून योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव आणि योग्य वेळी खेळाडूंना न मिळणारं समुपदेशन यामुळं त्यांच्यात नैराश्य वाढत आहे का? हा प्रमुख मुद्दा विचार करण्यास भाग पाडत आहे.

परफॉर्मन्सचं दडपण खेळाडूंसाठी ठरतंय जीवघेणं? (ETV Bharat Reporter)


केवळ क्रिकेटसाठी आली नागपुरात : आतापर्यंत केवळ पुरुषांचंच वर्चस्व असलेल्या क्रिकेटमध्ये महिला क्रिकेट खेळाडूंचं अस्तित्व देखील स्थापित झालेलं आहे. पूर्वी केवळ पुरुष खेळाडूंना प्रकाशझोत आणि प्रसिद्धी देणाऱ्या क्रिकेट खेळात आता महिला खेळाडूही आपलं कर्तृत्व सिद्ध करु लागल्या आहेत. हरमनप्रीत कौर, स्मृती मंधाना, जेमिमा रॉड्रिकसारखी मी सुद्धा क्रिकेटपटू होईल असं एक स्वप्न आदितीनं उराशी बाळगलं होतं. त्या स्वप्नांचा पाठलाग करत ती आईसोबत अकोला सोडून नागपुरात खास क्रिकेट कोचिंगसाठी आली होती. काही महिन्यांपासून तिनं वेगवेगळ्या क्रिकेट अकादमीमध्ये क्रिकेटचं प्रशिक्षण घेतलं होतं. आदीतीचे वडील कंत्राटदार तर आई गृहिणी आहे. तिला एक भाऊ आहे, तो देखील क्रिकेट खेळाडू आहे बहिण-भावाला बालवयात क्रिकेटचं वेड लागलं होतं. अदिती दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर वडिलांनी बहीण भावाला त्यांच्या आईसोबत नागपुरात क्रिकेटचं प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशानं पाठवलं होतं.

pressure to perform
परफॉर्मन्सचं दडपण खेळाडूंसाठी ठरतंय जीवघेणं? (ETV Bharat Reporter)

आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिली चिठ्ठी : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं विश्वचषक जिंकल्यापासून अदितीचं क्रिकेटप्रेम अगदी टोकाला पोहोचलं होतं. विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या नुकत्याच झालेल्या निवड प्रक्रियेत भावाची निवड झाली. मात्र, आदितीला स्थान मिळालं नव्हतं, त्यामुळं तिचं स्वप्न भंगलं. ती हळूहळू डिप्रेशनमध्ये गेली होती. आत्महत्या करण्यापूर्वी तिनं लिहिलेली एक चिठ्ठी खोलीत आढळली, त्यात तिनं "माझी क्रिकेटसाठी निवड झाली नाही" असा उल्लेख करत जागाच निरोप घेतला. भारतीय महिला क्रिकेटमध्ये जगभरात नाव कमावण्याचा आदीतीनं बालवयात संकल्प केला होता. युवा अवस्थेत प्रवेश करताना तिचं क्रिकेटवरील प्रेम अधिकच वाढलं होतं. त्यामुळं कोचिंगसाठी तिनं आपलं घर, शहर, मित्र-मैत्रिणी सोडले. मात्र, सलग दोन वर्षे तयारी करुनही व्हीसीएच्या संघात निवड झाली नाही, परिणामी इच्छा-आकांक्षाचा चुराडा झाला. त्यातून आदितीनं आत्महत्या कुटुंबीय, क्रिकेट आणि जगाचाही कायमचा निरोप घेतला.

Pressure to Perform
परफॉर्मन्स प्रेशर म्हणजे नेमकं काय? (ETV Bharat Graphics)

परफॉर्मन्सचं दडपण खेळाडूंच्या जीवावर बेततंय का? : चार दिवसांपूर्वीच नागपुरातील एका 17 वर्षीय महिला क्रिकेटपटूनं (VCA) विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या संघात सिलेक्शन झालं नाही, या क्षुल्लक कारणावरुन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेमुळं खेळाडूंच्या मानसिक आरोग्याचा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विजय, निवड, फिटनेस, पालकांच्या अपेक्षांचं ओझं, करिअर टिकवण्याची सततची धडपड, स्पर्धा या सर्वांचा मानसिक ताण खेळाडूंवर वाढला आहे.

परफॉर्मन्सचं दडपण म्हणजे नेमकं काय? : परफॉर्मन्सचं दडपण हे केवळ खेळांपुरतंच मर्यादित नाही. तर प्रत्येक क्षेत्रातच स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी धडपड करावी लागते. खेळात मात्र, परफॉर्मन्सचं दडपण इतरांपेक्षा अधिक असतं, कारण इथं चूक करण्याची परवानगी नसते, जो चुकला तो संधीला मुकला अशी परिस्थिती इथं आहे. खेळाडूंना संघात स्थान टिकवण्याची चिंता, निवड चाचणी मधील स्पर्धा, पालक व प्रशिक्षकांच्या अपेक्षा, दुखापतीनंतर पुनरागमनाचं आव्हान, आर्थिक असुरक्षितता, अपयश स्वीकारण्याची तयारीच नसणं यातून देखील परफॉर्मन्सचं दडपण निर्माण होतं. सुरुवातीला ताण जर दीर्घकाळ कायम राहिला तर मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

Pressure to Perform
खेळाडूंवर मानसिक तणाव का वाढतो? (ETV Bharat Graphics)

मानसिक तणाव यशाची किंमत? : खेळाडू मैदानावर फक्त समोरच्या प्रतिस्पर्ध्याशी लढत नसतो, तर स्वतःच्या अपेक्षा, प्रशिक्षकांचा विश्वास, संघातील स्थान, भविष्यातील करिअर यांच्याशीही झुंज देत असतो. केवळ एका खराब कामगिरीनंतर संघातून वगळलं जाण्याची भीती सतावत असते. प्रत्येक सामन्यात स्वतःला सिद्ध करण्याची परीक्षा असते. यामुळं त्या खेळाडूंना प्रचंड मानसिक तणावातुन जाव लागतं, त्यामुळं खेळाडूंना यशाची किंमत मानसिक तणावाच्या रुपानं मोजावी लागते.

Pressure to Perform
तज्ज्ञांच्या मते काय गरजेचं? (ETV Bharat Graphics)

दडपण हाताळण्याची गरज : "क्रिकेटच्या खेळात स्पर्धा वाढली, असं म्हणण्यापेक्षा क्रिकेटमध्ये स्पर्धा ही आधीपासूनच आहे. आयपीएल व टी20 क्रिकेट जसंजसे वाढत आहे, त्यामुळं खेळाडूंच्या अपेक्षा देखील पूर्वीपेक्षाही अधिक वाढलेल्या आहेत. जिथे स्पर्धा आली तिथं दडपण हे वाढलेलं असणारच. पण ते दडपण कशा प्रकारे हाताळता येईल, हे पण बघणं महत्त्वाचं आहे. यात कुटुंबीयासोबतच आपल्या प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनात मार्ग काढलाच जाऊ शकतो," असं मत क्रिकेट प्रशिक्षक माधव बाकरे यांनी व्यक्त केलं. क्रिकेट खेळाडू म्हणून जरी यात फार यश मिळालं नाही तरी क्रिकेटमध्ये अनेक संधी उपलब्ध आहे, ज्यातून खेळाडू हा स्वतःच करिअर घडवू शकतोच, या संधीकडे खेळाडूंनी दुर्लक्ष करु नये असं ते म्हणाले आहेत. केवळ क्रिकेटच नाही तर इतर ही खेळांमध्ये अशाच प्रकारच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. त्यामुळं खेळाडूंनी निराश आणि हताश होण्याची गरज नाही, असंही प्रशिक्षक म्हणाले.

Pressure to Perform
पालक आणि प्रशिक्षकांची भूमिका काय? (ETV Bharat Graphics)


खेळाडूंच्या मानसिक आरोग्याला क्रेंद्र स्थानी आणण्याची वेळ : "नागपुरातील ही घटना केवळ खेळाडूनं केलेल्या आत्महत्येपूर्ती मर्यादित नसून स्पर्धात्मक क्रीडा क्षेत्रातील वाढता मानसिक ताण, अपेक्षांचं ओझं आणि अपयश स्वीकारण्याच्या आव्हानांवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरत आहे. निवड किंवा अपयश हा क्रीडा प्रवासाचा एक भाग असला तरी ही अशा परिस्थितीत खेळाडूंना भावनिक आधार, समुपदेशन आणि कुटुंबीयांचा पाठिंबा मिळणंही तितकंच महत्त्वाचं असल्याचं अधोरेखित करतं. प्रत्येकच खेळाडूचा अनेक वर्षांचा संघर्ष असतो. मात्र, या संघर्षात खेळाडू मानसिकदृष्ट्या एकटा पडू नये, ही जबाबदारी कुटुंब, प्रशिक्षक, क्रीडा संस्था आणि समाज या सर्वांची आहे. खेळाडूंचं मानसिक समतोलही तितकंच महत्त्वाचं आहे. सामना हरला तर पुन्हा जिंकता येतो; पण जीव गमावला तर तो परत मिळत नाही. खेळाडूंच्या मानसिक आरोग्याला क्रीडा व्यवस्थेच्या अगदी केंद्र स्थानी आणण्याची हीच योग्य वेळ आहे," अस मत मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. निखिल पांडे यांनी व्यक्त केलं आहे.

Pressure to Perform
पालक, खेळाडू आणि प्रशिक्षकांमध्ये संवाद महत्त्वाचा (ETV Bharat Graphics)

अपयश पचवण्याची कला शिकवणं गरजेचं : पालक या नात्यानं बोलताना, "मुलांच्या उज्वल भविष्यासाठी पालक सर्व प्रकारच्या तडजोड करतात. मात्र, ज्यावेळी तो मुलगा खेळाडू म्हणून करिअर निवडतो, त्यावेळी त्या मुलांसोबत पालकांचाही सघर्ष मोठा असतो. मुळात पालकांनी आपल्या मुलाला सर्वातआधी अपयश पचवण्याची कला शिकवणं गरजेचं आहे," असं पालक संजय दुरुतकर यांनी सांगितलं. ज्यावेळी त्या खेळाडूंच्या वाट्याला अपयश येईल त्यावेळी तो खचनार नाही, उलट पुढील सामान्यासाठी उभा राहिल. खेळात प्रचंड स्पर्धा निर्माण झाली आहे. टीममध्ये एका जागेसाठी शंभर पेक्षाही अधिक दावेदार आहे, अशात प्रत्येकच खेळाडूनं केवळ स्वतःच्या खेळाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. पालक आणि प्रशिक्षकांनी खेळाडूंना हरण्याची सवय लावण्याची गरज आहे, त्यातूनच आपण नेमकं कुठं चुकलो आहे हे कळतं. त्याचबरोबर संवाद हा सर्वात मोठा उपाय असल्याचं देखील पालक म्हणाले आहेत.


सर्वांमध्ये संवाद महत्त्वाचा : खेळाडूच्या यशामागे केवळ त्याच्या मेहनतीसह सरावच नसतो, तर पालक आणि प्रशिक्षक यांचं मार्गदर्शन आणि भावनिक पाठबळही तितकंच महत्त्वाचं असतं. अपयश, दुखापत किंवा खेळात चढ-उताराच्या काळात खेळाडूसोबत सातत्यानं संवाद साधणं हे देखील अत्यंत आवश्यक आहे. संवादातून खेळाडूच्या मनातील भीती, तणाव, नैराश्य किंवा दडपण समजून घेण्यासाठी मदत होते. त्यावर योग्य वेळी उपाय योजना करता येतात. पालकांनी केवळ विजयाचीच अपेक्षा न ठेवता मुलाच्या प्रयत्नांचं कौतुक करणं, तर प्रशिक्षकांनी केवळ कामगिरीवर नव्हे तर खेळाडूच्या मानसिक आरोग्याकडेही लक्ष देणं गरजेचं आहे. खेळाडूशी विश्वासाचं नातं, खुला संवाद आणि भावनिक आधार यामुळं खेळाडू आव्हानांना अधिक सकारात्मकपणे सामोरं जाऊ शकतो. अनेकदा तर वेळेवर झालेला एक प्रामाणिक संवाद खेळाडूला मानसिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, त्यामुळं संवाद कधीही कमी पडता कामा नये.


महिला खेळाडूंवर असतो वेगळा दबाव : महिला खेळाडूंना क्रीडा क्षेत्रातील स्पर्धेबरोबरच सामाजिक अपेक्षा, सुरक्षिततेचे प्रश्न, आर्थिक मर्यादा, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि करिअर विषयीची अनिश्चितता यांचाही सामना करावा लागतो. त्यामुळं मानसिक तणाव अनेकदा अधिक तीव्र होऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांत अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंनी मानसिक आरोग्याच्या समस्या उघडपणे मांडल्या आहेत. मानसिक आरोग्य ही कमकुवतपणाची नव्हे, तर आरोग्याची बाब असल्याची जाणीव वाढत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ज्या प्रकारे शारीरिक तंदुरुस्ती महत्त्वाची आहे, तशीच मानसिक तंदुरुस्तीही आवश्यक आहे.

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