पाकिस्तानला आडमुठी भूमिका महागात पडणार, ICC कारवाई करणार? टीम इंडियाला 'असा' होणार फायदा

2026 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेच्या सुरुवातीपूर्वी पाकिस्ताननं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ते 15 फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकतील.
मुंबई T20 World Cup 2026 : 2026 चा टी-20 विश्वचषक सुरु होण्यास फारसा वेळ शिल्लक नाही. भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखालील ही स्पर्धा 7 फेब्रुवारी रोजी सुरु होणार आहे. मात्र, स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वीच पाकिस्ताननं एक नवीन नाट्यमय घडामोडी घडवून आणली आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान सरकारनं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला आगामी विश्वचषकात सहभागी होण्याची परवानगी दिली, परंतु त्यांनी 15 फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णयही घेतला आहे. हा निर्णय पाकिस्तानसाठी किती महागात पडेल हे लवकरच कळेल. पण याचा फायदा टीम इंडियाला कसा होईल हे जाणून घेऊया.
पाकिस्तानच्या बहिष्कारामुळं टीम इंडियाला होणार फायदा : भारत आणि पाकिस्तान विश्वचषकाच्या गट अ मध्ये आहेत. चारही गटात प्रत्येकी पाच संघ आहेत, ज्यामध्ये दोन संघ सुपर 8 टप्प्यात पोहोचतील. पाकिस्तानच्या बहिष्काराचा अर्थ भारताला या सामन्यातून दोन गुण मिळतील, ज्यामुळं भारताचा सुपर 8 टप्प्यात जाण्याचा मार्ग लक्षणीयरीत्या सोपा होईल. आयसीसीच्या खेळण्याच्या परिस्थितीनुसार, बहिष्काराचा परिणाम पाकिस्तानच्या धावगतीवर होईल, तर भारताच्या कामगिरीत सुधारणा होईल. कलम 16.10.7 नुसार, 20 षटकांत पाकिस्तानला शून्य धावांवर बाद केलं जाईल, तर भारताचा एकही षटक मोजला जाणार नाही. यामुळं पाकिस्तानचा रनरेट नकारात्मक होऊ शकतो. गट अ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान, नामिबिया, नेदरलँड्स आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. जर पाकिस्ताननं उर्वरित सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली तर तो सुपर 8 मध्ये पोहोचू शकतो.
पाकिस्तान 7 फेब्रुवारीला खेळणार पहिला सामना : जर पाकिस्ताननं या विश्वचषकात भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकला तर भारताला पूर्ण गुण मिळतील, परंतु आयसीसी पीसीबीवर दंड आकारण्याचा अधिकार राखून ठेवेल. पाकिस्तान 7 फेब्रुवारी रोजी नेदरलँड्सविरुद्ध विश्वचषक मोहिमेची सुरुवात करेल, त्यानंतर 10 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध आणि 18 फेब्रुवारी रोजी नामिबियाविरुद्ध सामने होतील. पाकिस्तान त्यांचे सर्व सामने कोलंबो येथील एसएससी स्टेडियमवर खेळेल.
आयसीसी पाकिस्तानवर बंदी घालू शकते : पाकिस्तानच्या बहिष्कारानंतर, आयसीसी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करु शकते. आयसीसी पाकिस्तानवर विविध निर्बंध लादू शकते. आयसीसी भविष्यात पाकिस्तानला द्विपक्षीय मालिका खेळण्यापासून निलंबित करु शकते. याचा अर्थ कोणताही संघ पाकिस्तानसोबत द्विपक्षीय मालिका खेळू शकणार नाही. शिवाय, परदेशी खेळाडूंना पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) मध्ये भाग घेण्यास मनाई असेल आणि या खेळाडूंना एनओसी दिली जाणार नाही. शिवाय, पाकिस्तान संघाला आशिया कपमध्ये भाग घेण्यासही मनाई असेल.
