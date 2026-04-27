Obstructing The Field म्हणजे काय? ज्यामुळं कोलकाताचा फलंदाज झाला आउट अन् सुरु झाला वाद
केकेआरच्या अंगक्रिश रघुवंशीला लखनऊविरुद्ध क्षेत्ररक्षणात अडथळा आणल्याबद्दल बाद देण्यात आले. तो अवघ्या 8 चेंडूंमध्ये 9 धावा करुन बाद झाला.
Published : April 27, 2026 at 3:26 PM IST
लखनऊ Obstructing The Field : आयपीएल 2026 चा 38वा सामना 26 एप्रिल रोजी एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर लखनऊ सुपर जायंट्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात, कोलकाताचा युवा फलंदाज अंगक्रिश रघुवंशी त्याच्या बाद होण्याच्या पद्धतीमुळं मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आला.
चौथ्यांदा झाला खेळाडू बाद : खरं तर, केकेआरच्या अंगक्रिश रघुवंशीला लखनऊविरुद्ध क्षेत्ररक्षणात अडथळा आणल्याबद्दल बाद देण्यात आले. तो अवघ्या 8 चेंडूंमध्ये 9 धावा करुन बाद झाला. आयपीएलच्या इतिहासात क्षेत्ररक्षणात अडथळा आणल्याबद्दल एखाद्या खेळाडूला बाद देण्याची ही केवळ चौथी वेळ आहे. चला तर मग जाणून घेऊया की क्षेत्ररक्षणात अडथळा आणणे म्हणजे नक्की काय आणि आयपीएलमध्ये यासंबंधीचे नियम काय आहेत.
𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐄𝐍𝐄𝐃?! 😳— Star Sports (@StarSportsIndia) April 26, 2026
Mix-up. Long turn. Third umpire drama… & Raghuvanshi is given OUT for obstructing the field! 👀
Just the 4️⃣th instance of a batter being given out for obstructing the field in TATA IPL 🤯#TATAIPL 2026 ➡️ #LSGvKKR | LIVE NOW… pic.twitter.com/WRgr608Odb
क्षेत्ररक्षणात अडथळा आणणं म्हणजे काय? : 'क्षेत्ररक्षणात अडथळा आणणं' ही क्रिकेटमधील बाद होण्याची एक दुर्मिळ पद्धत आहे. यामध्ये, फलंदाज जाणूनबुजून क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला झेल घेण्यापासून, धावबाद होण्यापासून किंवा चेंडू हाताळण्यापासून रोखतो. यामध्ये धावताना जाणूनबुजून चेंडूची दिशा बदलणं, क्षेत्ररक्षकांचं लक्ष विचलित करणं किंवा जाणूनबुजून चेंडू दूर मारणं यांचा समावेश आहे.
आयपीएलमध्ये क्षेत्ररक्षणात अडथळा आणण्याबाबत नियम काय : आयपीएल 2026 च्या खेळाच्या नियमांमधील कलम 37.1.4 नुसार, "जर एखादा फलंदाज विकेट्समध्ये धावताना, दिशेत अकारण बदल करुन क्षेत्ररक्षकाच्या धावबाद करण्याच्या प्रयत्नात अडथळा आणतो, तर अपील केल्यावर त्या फलंदाजाला बाद दिलं पाहिजे. तो धावबाद झाला असता की नाही, यानं काही फरक पडत नाही."
सुपर ओव्हरमध्ये कोलकाताचा विजय : याव्यतिरिक्त, सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना कोलकाता नाईट रायडर्सनं 7 गडी गमावून 155 धावा केल्या. लखनऊ सुपर जायंट्सनंही 20 षटकांत 8 गडी गमावून 155 धावा केल्या आणि सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला. सुपर ओव्हरमध्ये लखनऊनं कोलकाताला केवळ 2 धावांचं लक्ष्य दिलं. रिंकू सिंगनं मैदानात येऊन पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारला आणि सामना जिंकला.
