250 धावांचं लक्ष्यही ठरलं अपुरं! वेस्ट इंडिजचा भारतावर 6 विकेट्सनी विजय, टी-20 क्रिकेट मालिका 1-1 ने बरोबरीत
वेस्ट इंडिजने सहा विकेट्सनी विजय मिळवत पाच सामन्यांच्या मालिकेत 1-1 अशी बरोबरी साधली.
Published : October 9, 2026 at 11:07 PM IST
रांची : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यात धावांचा अक्षरशः पाऊस पडला. भारताने 20 षटकांत 5 बाद 249 धावांचा डोंगर उभा केला. मात्र, शाई होप आणि शेरफेन रदरफोर्ड यांच्या आक्रमक फलंदाजीच्या जोरावर वेस्ट इंडिजने हे आव्हान अवघ्या 18.3 षटकांत चार विकेट्स गमावून पूर्ण केलं. वेस्ट इंडिजने सहा विकेट्सनी विजय मिळवत पाच सामन्यांच्या मालिकेत 1-1 अशी बरोबरी साधली.
संजू सॅमसनची 82 धावांची खेळी : वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताकडून संजू सॅमसनने 41 चेंडूंत 82 धावा ठोकल्या. त्याच्या खेळीत नऊ चौकार आणि चार षटकारांचा समावेश होता. इशान किशनने 22 चेंडूंत 43 धावा केल्या. कर्णधार श्रेयस अय्यरने 18 चेंडूंत 40, तर तिलक वर्माने अवघ्या 18 चेंडूंत नाबाद 44 धावा फटकावल्या. त्यामुळे भारताने 249 धावांपर्यंत मजल मारली.
शाई होप आणि रदरफोर्डचा प्रतिहल्ला : 250 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वेस्ट इंडिजची सुरुवात अडखळत झाली. मयंक यादवने सुरुवातीला महत्त्वाचे बळी घेत भारताला सामन्यात आघाडी मिळवून दिली. मात्र, त्यानंतर शाई होप आणि शेरफेन रदरफोर्ड यांनी भारतीय गोलंदाजांवर जोरदार हल्ला चढवला. होपने 45 चेंडूंत नाबाद 102 धावा केल्या, तर रदरफोर्डने 29 चेंडूंत 68 धावांची तुफानी खेळी केली. त्यानंतर रोमारियो शेफर्डनेही वेगवान फलंदाजी करत विजयावर शिक्कामोर्तब केलं.
मालिका आता 1-1 ने बरोबरीत : भारताने मोठी धावसंख्या उभारूनही गोलंदाजांना वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांना रोखता आले नाही. सहा विकेट्सनी विजय मिळवणाऱ्या वेस्ट इंडिजने मालिकेत जोरदार पुनरागमन केले आहे. आता दोन्ही संघांचं लक्ष 11 ऑक्टोबर रोजी इंदूर येथे होणाऱ्या तिसऱ्या टी-20 सामन्याकडे लागलं आहे.