IPL दरम्यान मुंबईत नव्या फ्रँचायझी टी-20 लीगचं अनावरण; स्पर्धेत भारतीय संघ मालकांचा बोलबाला

आयपीएलच्या धर्तीवर EUT20 बेल्जियम क्रिकेट लीगचं युरोपमधील ब्रुसेल्समध्ये आयोजन. इटलीपाठोपाठ युरोपातील आणखीन फुटबॉलप्रिय देश क्रिकेटच्या वाटेवर

IPL दरम्यान मुंबईत नव्या फ्रँचायझी टी-20 लीगचं अनावरण (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 29, 2026 at 4:00 PM IST

मुंबई Belgium Cricket League : भारतीय क्रिकेटची पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या मुंबईत बुधवारी आणखी एका आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लीगची घोषणा करण्यात आली. EUT20 Belgium ही बेल्जियममधील आयपीएलच्या धर्तीवर आधारीत पहिली व्यावसायिक स्तरावरील फ्रँचायझी ट्वेन्टी-20 क्रिकेट लीग आहे. काही महिन्यांपूर्वी दक्षिण आफ्रिकेतील अश्याच एका लीगचंही मुंबईत अनावरण करण्यात आलं होतं.

कशी असेल बेल्जियममधील क्रिकेट स्पर्धा : बेल्जियममधील या क्रिकेट लीगचं अधिकृत नाव 'EUT20 Belgium' असून, ही त्याची पहिली आवृत्ती आहे. येत्या 6 ते 14 जून या कालावधीत ब्रुसेल्समध्ये ही लीग खेळवली जाणार आहे. या लीगचे सर्व सामने ब्रुसेल्समधील 'स्टार्स एरिना' आणि झेम्स्ट इथं खेळवले जातील. डेस्टिनो लेजेंड्स स्पोर्ट्स आणि बेल्जियन क्रिकेट फेडरेशन यांच्या पुढाकरानं ही स्पर्धा खेळवली जात असून त्याला इंटरनॅशनल क्रिकेट कौंन्सिलची (ICC) मान्यताही मिळाली आहे, हे विशेष. भारतात सोनी स्पोर्ट्सवर या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण क्रिकेट चाहत्यांना पाहता येईल.

स्पर्धेचं स्वरुप कसं असेल :

  • लीग टप्पा : या स्पर्धेील 5 संघ प्रत्येकी एक सामना खेळतील (एकूण 10 सामने)
  • सुपर फोर : पॉइंट्स टेबलवरील पहिले चार संघ सुपर 4 या पुढच्या टप्प्यात जातील, तिथं राऊंड रॉबिन पद्धतीनं सामने होतील.
  • अंतिम सामना : सुपर 4 मधील अव्वल दोन संघांमध्ये 14 जून रोजी अंतिम सामना पहिल्या विजेतेपदासाठी खेळवला जाईल.
  • स्पर्धेचा नियम : प्रत्येक संघात किमान 4 स्थानिक बेल्जियन खेळाडू असणं बंधनकारक आहे. त्यापैकी 2 खेळाडू हे प्लेइंग इलेव्हनमध्येही असणं अनिवार्य.

क्रिकेटला जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचवण्याचा उद्देश : या लीगचा मुख्य उद्देश हा फुटबॉलचं नंदनवन असलेल्या युरोपमध्ये क्रिकेटला व्यावसायिक स्वरुप देणं हा आहे. त्याचबरोबर स्थानिक बेल्जियन खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंसोबत खेळण्याची संधी उपलब्ध करुन देणं आहे. इंग्लंडचा माजी विश्वचषक विजेता कर्णधार इऑन मॉर्गन या लीगचा जागतिक ब्रँड अँबेसिडर आहे. EUT20 बेल्जियम क्रिकेट लीग द्वारे युरोपातील देशांमध्ये क्रिकेटची पाळमुळं रुजवण्याचा प्रयत्न असून या खेळाला फुटबॉलप्रमाणे एक ग्लोबल स्वरुप देण्याचा प्रयत्न असल्याचं मॉर्गन यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं. इरफान पठाणनं या लीग विषयी बोलताना सांगितलं की, "आज आयपीएलनं जगातिक क्रिकेटमध्ये आपला ठसा उमटवला आहे. त्याच धर्तीवर ही स्पर्धाही या खेळासाठी आपलं योगदान देईल, इथूनही एखादा स्टार खेळाडू तयार होऊ शकतो." झहिर खाननं यासोहळ्यात बोलताना स्पष्ट केलं की, युरोपियन देशात क्रिकेट खेळण्याचा अनुभव एक वेगळाच असतो, तिथलं वातवरण, खेळपट्या यावर क्रिकेट खेळणं नेहमीच आव्हनात्मक असतं. तर माजी कसोटीवीर आणि भारताचे माजी निवड समिती अध्यक्ष किरण मोरे यांनी 'ईटिव्ही भारत'शी बोलताना स्पषपणे सांगितलं की, "या स्पर्धेत बुजुर्ग क्रिकेटर खेळत नाहीत हे या स्पर्धेचं नशिब आहे. यातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला फायदाच होईल. इटलीनं जशी नजीकच्याकाळात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटवर आपली छाप पाडली, तशीच न जाणो बेल्जियमची टीमही उदयास येऊ शकते."

भारतीय गुंतवणूकदारांचा बोलबाला : EUT20 बेल्जियम (युरोपियन टी-20 बेल्जियम) ही बेल्जियममधील एक नवीन क्रिकेट लीग असली तरी या लीगमध्ये प्रामुख्यानं भारतीय गुंतवणूक आणि मालकी पाहायला मिळतेय. या संपूर्ण लीगची मालकी डेस्टिनो लेजेंड्स स्पोर्ट्स एलएलसी या दुबईस्थित कंपनीकडे आहे, जी रॉबिन चौधरी या भारतीय उद्योजकाच्या मालकीची आहे.

या लीगच्या फ्रँचायझी संघांचे भारतीय मालक, सह-मालक आणि खेळाडू :

  • अँटवर्प अँकर्स (Antwerp Anchors) : भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज झहीर खान या संघाचा सह-मालक आहे. तर आंद्रे रसेल, मार्टिन गप्टिल, डेव्हिड विसे यांचा या टीममध्ये समावेश आहे.
  • घेंट ग्लॅडिएटर्स (Ghent Gladiators) : या संघाचे मालक सुषमा सिंग आणि विपिन पाल सिंग आहेत, याशिवाय भारतीय स्टार क्रिकेटर इरफान पठाण हा या संघाचा सह-मालक आहे. तर जेम्स विन्स, टेंबा बावुमा, ड्वेन प्रिटोरियस, रासी व्हॅन डर ड्युसेन, कॉलिन मुनरो, वेन पारनेल यांचा या टीममध्ये समावेश आहे.
  • ब्रसेल्स ब्लेजर्स (Brussels Blazers) : या संघाची मालकी 'सोहम ग्रुप'चे अतुल गुंडेचा यांच्याकडे आहे. तर शाकिब अल हसन, ॲलेक्स हेल्स, जेसन रॉय, राईली रुसो यांचा यात समावेश आहे.
  • लीझ लियन्स (Liege Lions) : या संघाची मालकी 'पॉवरबॅट'चे सुनील कोठारी यांच्याकडे आहे. तर फाफ डू प्लेसिस (कर्णधार), शोएब मलिक, ख्रिस लिन, कोरी अँडरसन यांचा या टीममध्ये समावेश आहे.
  • वॉरली वॉरियर्स (Wavre Warriors) : या संघाचे मालक परितोष सहानी आहेत.

हेही वाचा :

  1. आयपीएल दरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि बीसीसीआयची क्रिकेटपटूंना मोठी भेट; ईशान्य भारतात इनडोअर क्रिकेट अकादमींचं उद्घाटन
  2. प्रियांश आर्याचा षटकार लागल्यानं स्टँडमधील चाहता जखमी, चेहला झाला रक्तभंबाळ; पाहा व्हिडिओ
  3. 'करो या मरो' सामन्यात मुंबई पलटण उतरणार मैदानात; समोर हैदराबादचं आव्हान

