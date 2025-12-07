ETV Bharat / sports

39व्या पुणे अंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धेत इथोपियाच्या खेळाडूंचा दबदबा तर महिलांमध्ये भारतीय साक्षी जडियाला विजेती

39व्या पुणे अंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धेमध्ये यंदा देखील पुरुष गटात इथोपियाच्या खेळाडूंनी बाजी मारली.

December 7, 2025

पुणे Pune Marathon : 39व्या पुणे अंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धेमध्ये यंदा देखील पुरुष गटात इथोपियाच्या खेळाडूंनी बाजी मारली आहे. टेरेफे हैमानोत यानं 2 तास 20 मिनिटं 08 सेकंद मध्ये 41 कीमी अंतर पूर्ण केलं आहे तर पूर्ण मॅरेथॉन महिला गटात भारताची साक्षी जडियाला हिनं 2 तास 39 मिनिटं 37 सेकंदात पार करत प्रथम क्रमांक मिळवला आहे.

कोणी मिळवले क्रमांक : पहाटे 3 वाजता 39व्या पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धेला ऍड. अभय छाजेड यांच्या हस्ते फ्लेग ऑफ करुन स्पर्धेचा प्रारंभ सणस मैदान जवळील हॉटेल कल्पना विश्व चौकातून झाला. या पूर्ण मॅरेथॉन स्पर्धेत 42. 195 किमीच्या पुरुष गटात द्वितीय क्रमांक इथोपियच्या मिको देरेजे अलेनू (2 तास 20 मिनिटं 09 सेकंद) आणि तृतीया क्रमांक भारताच्या त्रिथा पुन (2 तास 20 मिनटं 17 सेकंद) यांनी मिळवला आहे तर पूर्ण मॅरेथॉन महिला गटात द्वितीय क्रमांक इथोपियाच्या इडो टूलो (2 तास 40 मिनटं 56 सेकेंद) आणि तृतीय क्रमांक इथोपियाची वारे डेमिसी (2 तास 50 मिनटे 46 सेकेंद) यांनी मिळवला आहे.

भारतीय खेळाडूंचा जलवा : अर्ध मॅरेथॉनमध्ये पुरुष गटात प्रथम क्रमांक भारताच्या सचिन यादव (1 तास 3 मिनिटं 43 सेकेंद), द्वितीय क्रमांक भारताच्या राज तिवारी (1 तास 3 मिनिटं 44 सेकंद) आणि तृतीय क्रमांक भारताच्या मुकेश कुमार (1 तास 4 मिनिटं 3 सेकंद) यांनी मिळवला तर मिहालांच्या अर्ध मॅरेथॉनमध्ये भारताच्या भारती (1 तास 13 मिनिटं 59 सेकंद), द्वितीय क्रमांक भारताची रविणा गायकवाड (1 तास 15 मिनिटं 58 सेकंद) आणि तृतीय क्रमांक भारताची तसेहय देसजन (1 तास 18 मिनिटं 19 सेकंद) यांनी मिळवला आहे. याशिवाय 10 किमी, 5 किमी आणि व्हीलचेअर स्पर्धाही उत्सहात पार पडली.

विजेत्यांना 35 लाख रुपयांची बक्षिसं : सर्व गटातील सर्व स्पर्धक परंतल्यानंतर सणस मैदान इथं बक्षीस वितरण समारंभ पार पडला. यावेळी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, पोलीस सहआयुक्त रंजनकुमार, अरविंद शिंदे, बाळासाहेब शिवरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. या स्पर्धेला पुणे महानगरपालिकेनं 35 लाख रुपयांची बक्षिसं दिली. स्पर्धा पूर्ण करणाऱ्या सर्व गटातील सर्व खेळाडूंना फिनिशिंग मेडल देण्यात आले. 15 हजारहून अधिक धावपटू यात सहभागी झाले होते.

