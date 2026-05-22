रियाधऐवजी 'या' शहरात होणार E-sports वर्ल्ड कप; आयोजकांनी केली मोठी घोषणा
मध्यपूर्वेतील सध्याच्या संघर्षामुंळं जगातील सर्वात मोठी ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कपच्या ठिकाणात बदल करण्यात आला आहे.
Published : May 22, 2026 at 2:36 PM IST
E-sports World Cup 2026 : मध्यपूर्वेतील सध्याच्या संघर्षामुंळं जगातील सर्वात मोठी ई-स्पोर्ट्स स्पर्धा या उन्हाळ्यात पॅरिसमध्ये आयोजित केली जाईल. अमेरिका-इराण युद्धामुळं आयोजकांनी या स्पर्धेचं ठिकाण रियाधवरुन पॅरिसला बदललं आहे. ई-स्पोर्ट्स विश्वचषकाचा 2026 चा हंगाम 6 जुलै ते 23 ऑगस्ट या कालावधीत पार पडेल आणि यामध्ये 75 दशलक्ष डॉलर्सहून अधिक रकमेची प्रचंड बक्षीस निधी असेल; ज्यामुळं ही आतापर्यंत आयोजित केलेली सर्वात श्रीमंत ई-स्पोर्ट्स स्पर्धा ठरेल. यात जगभरातील 200 क्लबचे प्रतिनिधित्व करणारे 2000 हून अधिक खेळाडू 'League of Legends', 'Dota 2', 'Counter-Strike 2' आणि 'Valorant' यांसारख्या 24 प्रमुख गेमिंग स्पर्धांमध्ये सहभागी होतील, अशी अपेक्षा आहे.
Esports World Cup 2026 is coming to Paris 🇫🇷— Esports World Cup (@EWC_EN) May 20, 2026
July 6 - August 23
À bientôt ! pic.twitter.com/unj2g6qW4h
का बदलण्यात आलं स्पर्धेचं ठिकाण : सौदी अरेबियाच्या सार्वभौम संपत्ती निधीद्वारे समर्थित आणि 2024 मध्ये ही स्पर्धा सुरु करण्यात आली. यानंतर स्पर्धेचे पहिले दोन हंगाम सौदी अरेबियामध्येच आयोजित करण्यात आले होते. यंदाही 2026 चं विश्वचषक रियाधच पुन्हा आयोजित केलं जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रादेशिक अस्थिरतेमुळं पुनर्विचार करणं भाग पडल्याचं आयोजकांनी मान्य केले.
🎮— Amit Kashyap (@AmitKashya33039) May 22, 2026
Esports World Cup 2026 to be Hosted in Paris, France
राष्ट्रपति भवन में किसी esports organization का स्वागत किया जाना यह दिखाता है कि France इस event को बड़े अंतरराष्ट्रीय sporting events के बराबर महत्व दे रहा है। यह esports industry के लिए एक और बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है pic.twitter.com/7OSsY2VV67
काय म्हणाले ई-स्पोर्ट्स फाउंडेशनचे प्रमुख : सौदीस्थित ई-स्पोर्ट्स फाउंडेशनचे प्रमुख राल्फ रायशर्ट म्हणाले की, भू-राजकीय परिस्थितीमुळं सहभागी संघ आणि खेळाडूंच्या प्रवासाबाबत आणि लॉजिस्टिक्सबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली होती. स्पर्धक आवश्यक वेळेत या प्रदेशात सुरक्षितपणे आणि सुरळीतपणे प्रवास करु शकतील की नाही, या चिंतेनं स्पर्धा स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयात मोठी भूमिका बजावल्याचं रायशर्ट यांनी सांगितलं.
For the first time in history, the Esports World Cup (rebranded as Esports Club World Cup) will move beyond Saudi Arabia, landing in Paris from July 6 to August 23, 2026.— Olympus Esports (@OlympusEsp2025) May 21, 2026
Hosting 200+ elite clubs, 2,000+ pro athletes across 24 titles, and a $75M prize pool, EWC26 embodies Olympic… pic.twitter.com/uubopCknne
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन काय म्हणाले : ई-स्पोर्ट्स विश्वचषक पॅरिसमध्ये स्थलांतर होताच फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी या घोषणेचं उत्साहानं स्वागत केलं आणि फ्रान्ससाठी 'एक ऐतिहासिक सन्मान' म्हटलं. मॅक्रॉन यांनी सौदी अरेबियाचे त्यांच्या विश्वासाबद्दल आभार मानले आणि पॅरिस या जागतिक ई-स्पोर्ट्स सोहळ्याचं यशस्वीपणे आयोजन करेल असा विश्वास व्यक्त केला.
2027 मध्ये स्पर्धा पुन्हा रियाधमध्ये होण्याची शक्यता : या सात आठवड्यांच्या स्पर्धेजरम्यान हजारो खेळाडू, कर्मचारी आणि चाहते येण्याची अपेक्षा असल्यानं, ही स्पर्धा पॅरिस परिसरातील पर्यटनाला मोठी चालना देईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. हे तात्पुरतं स्थलांतर असले तरी, आयोजकांनी सूचित केलं आहे की ही स्पर्धा जागतिक शहरांमध्ये आलटून पालटून आयोजित करण्याची दीर्घकालीन योजना कायम आहे आणि 2027 मध्ये ही स्पर्धा रियाधमध्ये परत येण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा :