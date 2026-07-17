दुसऱ्या वनडे सामन्यात इंग्लंडनं भारताला चारली धूळ, मालिकेत साधली बरोबरी
भारत इंग्लंड यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने बाजी मारली.
Published : July 17, 2026 at 7:00 AM IST
भारत इंग्लंड यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने बाजी मारली. पहिला सामना गमावल्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने कमबॅक केलं आहे. त्यामुळे दोन सामन्यानंतर मालिकेत 1-1 अशी बरोबरी साधली आहे.
आता मालिकेचा निकाल तिसऱ्या सामन्यात लागणार आहे. त्यामुळे लॉर्ड्सवरील तिसऱ्या सामन्याचं महत्त्व वाढलं आहे. दुसऱ्या वनडे सामन्यात नाणेफेकीचा कौल हा इंग्लंडच्या बाजूने लागला. त्यामुळे मनात नसताना प्रथम फलंदाजी वाटेला आली. भारताने या सामन्यात चांगली सुरूवात केली, पण मधल्या फळीत विकेटची रांग लागली आणि धावगतीला ब्रेक लागला. भारताने 44 षटकात सर्व गडी गमवून 233 धावा केल्या आणि विजयासाठी 234 धावांचं आव्हान दिलं. हे आव्हान इंग्लंडने 4 गडी राखून पूर्ण केलं.