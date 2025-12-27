ETV Bharat / sports

'साहेबां'चा 14 वर्षांचा दुष्काळ संपला... MCG वर पलटवार करत 2 दिवसांत जिंकली ऐतिहासिक 'बॉक्सिंग डे' कसोटी

ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या प्रतिष्ठित अ‍ॅशेस मालिकेतील चौथा सामना 4 विकेट्सनं जिंकला.

इंग्लंड क्रिकेट संघ
ETV Bharat Sports Team

December 27, 2025

मेलबर्न ENG Won Boxing Day Test : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या प्रतिष्ठित अ‍ॅशेस मालिकेत 3-0 नं पिछडल्यानंतर, इंग्लंडनं चौथा सामना 4 विकेट्सनं जिंकला. गोलंदाजांनी वर्चस्व गाजवलेली बॉक्सिंग डे कसोटी अवघ्या दोन दिवसांत संपली, ज्यामुळं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडच्या खेळपट्टीवरही अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. या विजयासह, इंग्लंडनं त्यांच्या संघाचा सन्मान वाचवला, ज्यावर सामन्यापूर्वी बरीच टीका झाली होती. बेन स्टोक्स आणि त्याच्या संघाच्या विजयासह, मालिकेत आता 3-1 अशी आघाडी आहे. यासह इंग्लंडनं ऑस्ट्रेलियात बॉक्सिंग डे कसोटी जिंकून 15 वर्षांचा दुष्काळ संपवला आहे. इंग्लंडनं ऑस्ट्रेलियाच्या भूमीवर शेवटची 'बॉक्सिंग डे' कसोटी 2010 मध्ये जिंकली होती. तर शेवटचा कसोटी सामना जानेवारी 2011 मध्ये जिंकला होता.

(ही बातमी अपडेट होत आहे...)

