T20 विश्वचषकापूर्वी यजमान श्रीलंकेचा घरात पराभव; इंग्रजांनी दुसऱ्या सामन्यासह जिंकली मालिका

इंग्लंड क्रिकेट संघ सध्या श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर आहे, यात इंग्लंड सलग दोन टी-20 सामने जिंकून मालिका जिंकली आहे.

T20 विश्वचषकापूर्वी यजमान श्रीलंकेचा घरात पराभव (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 2, 2026 at 12:49 PM IST

पल्लेकेले England Won Series : श्रीलंका आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना 1 फेब्रुवारी रोजी पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. पाहुण्या संघ इंग्लंडनं डीएलएस पद्धतीनं 6 विकेट्सनं विजय मिळवला. यासह, इंग्लंडनं मालिकेतील सुरुवातीचे दोन्ही सामने जिंकून आधीच मालिका जिंकली आहे. आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 पुढील शनिवारी (7 फेब्रुवारी) भारत आणि श्रीलंका यांच्यात खेळला जाणार आहे. त्यासाठी इंग्लंड पूर्णपणे सज्ज असल्याचं दिसून येत आहे. विश्वचषकातील त्यांचा पहिला सामना 8 फेब्रुवारी रोजी नेपाळविरुद्ध आहे.

इंग्लंडची नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी : इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. श्रीलंकेनं निर्धारित 20 षटकांत 5 विकेट्स गमावून 189 धावा केल्या. श्रीलंकेकडून पवन रथनायकेनं 22 चेंडूत 40 धावा केल्या. पथुम निस्सांका (34), कामिल मिशारा (36), कुसल मेंडिस (32) आणि चरिथ असलंका (28) यांनीही लहान पण चांगल्या खेळी केल्या. इंग्लंडकडून जोफ्रा आर्चरनं दोन बळी घेतले. विल जॅक्स, लियाम डॉसन, आदिल रशीद आणि जेमी ओव्हरटन यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.

इंग्लंडनं दोन चेंडू शिल्लक असताना मिळवता विजय : पावसामुळं 190 धावांचं लक्ष्य 17 षटकांत 168 धावांवर कमी झाले. इंग्लंडनं हे लक्ष्य दोन चेंडू आणि सहा बळी शिल्लक असताना गाठलं. टॉम बँटननं 54 धावांची शानदार नाबाद खेळी केली, ज्यामध्ये चार चौकार आणि तीन षटकारांचा समावेश होता. कर्णधार हॅरी ब्रूकनं 12 चेंडूत 36 धावांची जलद खेळी केली. डावाची सुरुवात करताना जोस बटलरनं 39 धावा केल्या. सॅम करन 20 धावांवर नाबाद राहिला. श्रीलंकेकडून मथिशा पाथिराना यांनी दोन बळी घेतले. कर्णधार दासुन शनाका आणि डुनिथ वेलागे यांनीही 1-1 बळी घेतले.

