ऐतिहासिक लॉर्ड्सवर धावांचा पाऊस; 8 वर्षांनंतर इंग्लंडनं भारताविरुद्ध जिंकली वनडे मालिका
लॉर्ड्सवर झालेल्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात इंग्लंडनं भारताला 27 धावांनी पराभूत करुन 2-1 नं मालिका जिंकली.
Published : July 20, 2026 at 7:08 AM IST
लंडन ENG vs IND ODI Series : लंडनच्या ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर एक असा सामना पाहायला मिळाला, ज्यात धावांचा पाऊस पडला, विक्रम मोडले गेले आणि अखेरीस इंग्लंड क्रिकेट संघाचा विजय झाला. रोहित शर्माच्या शानदार 138 धावा, विराट कोहलीचं दमदार अर्धशतक आणि शुभमन गिलची उत्कृष्ट खेळी देखील भारताला पराभवापासून वाचवू शकली नाही. प्रथम फलंदाजी करताना 387 धावांचा डोंगर उभा केल्यानंतर, इंग्लंडनं भारताला 360/7 धावांवर रोखलं आणि 37 धावांनी सामना जिंकून 2018 नंतर भारताविरुद्धची आपली पहिली द्विपक्षीय वनडे मालिका जिंकली.
Skipper Harry Brook is all smiles as England defeat India 2-1 in their three-match ODI series at home 🏆— ICC (@ICC) July 20, 2026
📝 https://t.co/eY31ILqyLW pic.twitter.com/Hf567LXNVT
लॉर्ड्सवरील सामन्यात अनेक विक्रम : हा सामना सांख्यिकीयदृष्ट्याही ऐतिहासिक ठरला. दोन्ही संघांनी मिळून 747 धावा केल्या, जी लॉर्ड्सवर खेळल्या गेलेल्या वनडे सामन्यात दोन्ही संघांनी केलेली आतापर्यंतची सर्वोच्च धावसंख्या आहे. लॉर्ड्सवरील सर्वोच्च धावसंख्येचा यापूर्वीचा विक्रम 655 धावांचा होता, जो गेल्या वर्षी इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्यात नोंदवला गेला होता. इंग्लंडमध्ये खेळल्या गेलेल्या वनडे सामन्यांमधील ही दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या होती. या यादीत 2015 मध्ये ओव्हल इथं न्यूझीलंड आणि इंग्लंड यांच्यात झालेल्या विक्रमी 763 धावा अग्रस्थानी आहेत. भारताच्या 360/7 या धावसंख्येनं विक्रमांच्या पुस्तकातही नोंद केली. इंग्लंडच्या भूमीवरील भारताची ही दुसरी सर्वोच्च वनडे धावसंख्या आहे. यापूर्वीची सर्वोच्च धावसंख्या 1999 मध्ये टाँटन इथं श्रीलंकेविरुद्ध 373/6 होती.
England edge India in a high-scoring contest at Lord's to clinch the ODI series 2-1 💪— ICC (@ICC) July 19, 2026
📝: https://t.co/eY31ILqyLW pic.twitter.com/6nSft1Aio7
इंग्लंडनं उभारला धावांचा डोंगर : नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर इंग्लंडनं दमदार सुरुवात केली. जेकब बेथेल आणि बेन डकेट यांनी पहिल्या विकेटसाठी भक्कम पाया रचला. बेथेलनं 91 धावा केल्या, तर डकेटनं शानदार 141 धावा केल्या. त्यानंतर, जो रुटच्या अवघ्या 48 चेंडूंतील नाबाद 74 धावा आणि कर्णधार जॉस बटलरच्या 13 चेंडूंतील नाबाद 41 धावांनी शेवटच्या षटकांमध्ये भारतीय गोलंदाजांवर जोरदार हल्ला चढवला. इंग्लंडनं आपल्या निर्धारित 50 षटकांत 387 धावांचा डोंगर उभा केला. या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांना प्रभाव पाडण्यात अपयश आलं. प्रसिद्ध कृष्णानं सर्वाधिक दोन बळी घेतले, तर प्रिन्स यादवनं एक बळी मिळवला. उर्वरित गोलंदाज इंग्लिश फलंदाजांना रोखण्यात अपयशी ठरले.
Rohit Sharma becomes the first Indian to score an ODI century at Lord's 🙌— ICC (@ICC) July 19, 2026
📝: https://t.co/eY31ILqyLW pic.twitter.com/KsXWsuYYHL
भारताची दमदार फलंदाजी परंतु सामन्यात पराभव : प्रत्युत्तरात 388 धावांचं लक्ष्य गाठताना, रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी भारताला दमदार सुरुवात करुन दिली. आपल्या टीकाकारांना प्रत्युत्तर देत रोहितनं 110 चेंडूंमध्ये 138 धावांची स्फोटक खेळी केली, तर गिलनं 84 चेंडूंमध्ये 77 धावा केल्या. विराट कोहलीनंही 60 चेंडूंमध्ये 74 धावा करुन विजयाची आशा पल्लवित केली. मात्र, भारताच्या पराभवाचं सर्वात मोठं कारण मधल्या फळीचं अपयश होतं. श्रेयस अय्यर खातं न उघडताच पॅव्हेलियनमध्ये परतला. इशान किशन केवळ 14 धावा करु शकला, तर केएल राहुलनं 12 धावांचं योगदान दिलं. खालच्या फळीत, गुरनूर ब्रार 18 धावांवर नाबाद राहिला, पण भारत 50 षटकांत केवळ 360/7 धावांपर्यंतच पोहोचू शकला.
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