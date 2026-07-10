गंभीर युगात टीम इंडियाच्या दारुण पराभवाची मालिका सुरुच; T20I क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदा पाहिला 'हा' दिवस
हॅरी ब्रूक आणि फिल सॉल्ट यांच्या अर्धशतकांच्या आणि दुसऱ्या विकेटसाठीच्या नाबाद 146 धावांच्या भागीदारीच्या जोरावर इंग्लंडनं चौथ्या टी-20 सामन्यात भारताचा नऊ गडी राखून पराभव केला.
Published : July 10, 2026 at 9:18 AM IST
ब्रिस्टल ENG vs IND 4th T20I : हॅरी ब्रूक आणि फिल सॉल्ट यांच्या अर्धशतकांच्या आणि दुसऱ्या विकेटसाठीच्या नाबाद 146 धावांच्या भागीदारीच्या जोरावर इंग्लंडनं चौथ्या टी-20 सामन्यात भारताचा नऊ गडी राखून दारुण पराभव केला. पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत इंग्लंडनं 3-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली आहे. श्रेयसच्या कर्णधारपदाखाली भारताचा हा सलग दुसरा मालिका पराभव आहे. यापूर्वी आयर्लंडनं भारताला 0-2 नं पराभूत केलं होतं. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं 20 षटकांत सात गडी गमावून 158 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, इंग्लंडनं केवळ 13.5 षटकांत एक गडी गमावून 159 धावा करत आरामात विजय मिळवला.
England win the 4th T20I by nine wickets to take a 3-0 lead in the series.— BCCI (@BCCI) July 9, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/vKZQwVKyYP#TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/h8dw0OgWw6
श्रेयसच्या कार्यकाळाची निराशाजनक सुरुवात : श्रेयसच्या कार्यकाळाची ही अत्यंत निराशाजनक सुरुवात आहे. आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धचे टी-20 मालिकांमधील पराभव भारतासाठी अत्यंत निराशाजनक आहेत. 2019 नंतर प्रथमच भारतानं सलग दोन टी-20 मालिका गमावल्या आहेत. इतकंच नाही, तर इंग्लंडनं भारताविरुद्ध दोन किंवा अधिक सामन्यांची द्विपक्षीय टी-20 मालिका जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. दोन्ही संघांमधील मागील सहा मालिकांपैकी भारतानं पाच मालिका जिंकल्या होत्या, तर एक मालिका अनिर्णित राहिली होती. सध्याच्या हंगामापूर्वी, भारतानं मागील 12 द्विपक्षीय मालिकांपैकी 11 मालिका जिंकल्या होत्या, ज्यात डिसेंबर 2023 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची मालिका 1-1 अशी अनिर्णित राहिली होती.
इंग्लंडचा मोठा विजय : टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये चेंडू शिल्लक असताना झालेला हा भारताचा तिसरा सर्वात मोठा पराभव आहे. टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये चेंडू शिल्लक असताना भारताविरुद्ध झालेला हा इंग्लंडचा सर्वात मोठा विजय आहे. इंग्लंडनं हा सामना 37 चेंडू शिल्लक असताना जिंकला. या संदर्भात भारताचा सर्वात मोठा पराभव 2008 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झाला होता, जेव्हा टीम इंडिया 52 चेंडू शिल्लक असताना सामना हरली होती. 2025 मध्ये ऑस्ट्रेलियानं भारताला 40 चेंडू शिल्लक असताना पराभूत केलं.
A punishing performance with bat in hand has secured England the series against India in the fourth T20I 👊— ICC (@ICC) July 9, 2026
Full scorecard 👉 https://t.co/EQ7c6PesS2 pic.twitter.com/eRY5LzqoXI
भारताविरुद्ध टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील चौथी सर्वोच्च भागीदारी : या सामन्यात ब्रूक आणि सॉल्ट यांनी इंग्लंडसाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली. दोन्ही फलंदाजांनी भारतीय गोलंदाजांविरुद्ध मोठी धावसंख्या उभारली आणि भारताकडून केवळ सामनाच नव्हे तर मालिकाही हिसकावून घेतली. या दोन फलंदाजांनी मिळून टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारताविरुद्ध कोणत्याही विकेटसाठी चौथी सर्वोच्च भागीदारी रचली. या बाबतीत, ब्रुक आणि सॉल्ट यांनी 2012 मध्ये 133 धावांची भागीदारी करणाऱ्या डेव्हिड वॉर्नर आणि शेन वॉटसन यांना मागे टाकलं.
शनिवारी होणार पाचवा सामना : भारत मालिकेत आधीच 0-2 नं मागे होता आणि मालिका बरोबरीत आणण्यासाठी विजयाची गरज होती. मात्र, भारतीय संघाला तसं करता आलं नाही. इंग्लंडकडून कर्णधार ब्रुकनं 35 चेंडूंमध्ये आठ चौकार आणि चार षटकारांसह नाबाद 79 धावा केल्या, तर सॉल्टनं 42 चेंडूंमध्ये नऊ चौकार आणि एका षटकारासह नाबाद 59 धावा केल्या. जॉस बटलर आठ धावांवर बाद झाला. भारताकडून अर्शदीप सिंगनं एकमेव विकेट घेतली. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाचवा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना शनिवारी साउथम्पटन इथं खेळला जाईल.
श्रेयस व्यतिरिक्त इतर फलंदाजही अपयशी : तत्पूर्वी, कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या अर्धशतकाच्या जोरावर भारतानं इंग्लंडसमोर एक सन्मानजनक लक्ष्य ठेवलं होतं. भारताकडून केवळ श्रेयस अय्यरनंच चार चौकार आणि पाच षटकारांच्या मदतीनं 49 चेंडूंमध्ये नाबाद 80 धावा करुन शानदार कामगिरी केली. इतर कोणताही फलंदाज लक्षणीय खेळी करु शकला नाही. श्रेयस आणि शिवम दुबे यांनी चौथ्या विकेटसाठी 53 धावांची भागीदारी केली, जी एकमेव लक्षणीय भागीदारी ठरली. अभिषेक शर्मा, इशान किशन आणि वैभव सूर्यवंशी पुन्हा एकदा स्वस्तात बाद झाले. श्रेयस व्यतिरिक्त, भारतासाठी शिवम दुबेनं 22 धावा केल्या, त्यानंतर अभिषेकनं 16, वैभवनं 15, तिलक वर्मानं 11, वॉशिंग्टन सुंदरनं 5 आणि इशान किशननं 4 धावा केल्या. अक्षर पटेल एका धावेवर बाद झाला. इंग्लंडकडून जोफ्रा आर्चर आणि जोश टंग यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर विल जॅक्स आणि आदिल रशीद यांनी प्रत्येकी एक बळी मिळवला.
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