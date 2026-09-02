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इंग्रजांनी केला वनडे इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्येचा पाठलाग; आयरिश संघाविरुद्ध दमदार विजय

इंग्लंडच्या महिला संघानं आयर्लंडविरुद्ध पहिल्या सामन्यात विक्रमी विजय नोंदवला, जो वनडे क्रिकेटमध्ये धावांचा पाठलाग करताना मिळवलेला त्यांचा सर्वात मोठा विजय ठरला आहे.

ENGW Beat IREW by 6 Wickets
इंग्लंड महिला क्रिकेट संघ (संग्रहित छायाचित्र) (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2026 at 9:26 AM IST

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लिचेस्टर ENGW Beat IREW by 6 Wickets : महिलांच्या वनडे क्रिकेट प्रकारात, इंग्लंड महिला क्रिकेट संघानं 1 सप्टेंबर रोजी लिचेस्टर इथं आयर्लंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या तीन द्विपक्षीय वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना आपल्या वनडे इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्येचा पाठलाग करुन यशस्वी कामगिरी केली. मालिकेतील पहिल्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना आयर्लंडनं 50 षटकांत 5 गडी गमावून 281 धावा केल्या. इंग्लंड महिला संघानं केवळ 38.1 षटकांत 4 गडी गमावून हे लक्ष्य पूर्ण केलं. इंग्लंडच्या या ऐतिहासिक विजयात सलामीवीर माया बुशियरनं 104 धावांची शानदार खेळी करुन महत्त्वाची भूमिका बजावली, तर सोफिया डंकलीनंही 73 धावांचं योगदान दिलं.

महिलांच्या वनडे क्रिकेटमधील सातव्या सर्वोच्च धावसंख्येचा पाठलाग : वनडे क्रिकेट प्रकारात इंग्लंड महिला संघाचा यापूर्वीचा सर्वोच्च धावसंख्येचा पाठलाग 267 धावांचा होता, जो त्यांनी 2023 मध्ये ब्रिस्टल इथं ऑस्ट्रेलिया महिला संघाविरुद्ध 2 गडी राखून मिळवला होता. प्रभारी कर्णधार चार्ली डीनच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी स्वतःचाच विक्रम मोडला. महिलांच्या वनडे क्रिकेटमधील हा सातवा सर्वात मोठा धावांचा पाठलाग आहे. या यादीत न्यूझीलंड महिला संघ अव्वल स्थानी आहे, ज्यांनी 2026 मध्ये दक्षिण आफ्रिका महिला संघाविरुद्ध 347 धावांचं लक्ष्य यशस्वीरित्या पूर्ण केलं होतं.

महिलांच्या वनडे क्रिकेटमध्ये लक्ष्याचा पाठलाग करताना मिळालेले सर्वात मोठा विजय -

  • न्यूझीलंड महिला - 347 धावा विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला (2026, वेलिंग्टन)
  • भारतीय महिला - 339 धावा विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला (2026, नवी मुंबई)
  • ऑस्ट्रेलिया महिला - 331 धावा विरुद्ध भारत महिला (2025, विशाखापट्टणम)
  • श्रीलंका महिला - 302 धावा विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका महिला (2024, पोटचेफस्ट्रूम)
  • ऑस्ट्रेलिया महिला - 289 धावा विरुद्ध न्यूझीलंड महिला (2012, नॉर्थ सिडनी)
  • ऑस्ट्रेलिया महिला - 283 धावा विरुद्ध भारत महिला (2023, मुंबई)
  • इंग्लंड महिला - 282 धावा विरुद्ध आयर्लंड महिला (2026, लिचेस्टर)

अव्वल फळीतील फलंदाजांची अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी : आयर्लंड महिला संघाविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात इंग्लंडच्या वरच्या फळीत बदल करण्यात आला, ज्यात टॅमी ब्यूमॉन्टच्या निवृत्तीनंतर आणि एमी जोन्सला या मालिकेतून विश्रांती देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हेदर नाईटनं खूपच चांगली कामगिरी केली. युवा सलामीवीर फलंदाज माया बाउचरनं 104 धावांची खेळी करताना 95 चेंडूंचा सामना केला, ज्यात तिनं 11 चौकार मारण्यात यश मिळवलं. यष्टीरक्षक फलंदाज ॲलिस केप्सीनंही 40 चेंडूंमध्ये नाबाद 41 धावांची खेळी केली, ज्यात तिनं संघाला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिल्यानंतरच पुनरागमन केलं. आता या मालिकेतील दुसरा सामना 3 सप्टेंबर रोजी डर्बी मैदानावर खेळला जाईल.

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TAGGED:

ENGLAND WOMEN CRICKET TEAM
ENGW BEAT IREW BY 6 WICKETS
HIGHEST RUN CHASE IN ODI
ENGLAND CHASE 282 RUNS VS IRELAND
HIGHEST RUN CHASE IN ODI HISTORY

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