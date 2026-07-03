दक्षिण आफ्रिका पुन्हा ठरले 'चोकर्स'! दणदणीत विजयासह इंग्रज विक्रमी पाचव्यांदा फायनलमध्ये
आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा दुसरा उपांत्य सामना यजमान इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात लंडन येथील केनिंग्टन ओव्हल स्टेडियमवर खेळला गेला.
Published : July 3, 2026 at 9:17 AM IST
लंडन ENGW Beat SAW in Semi-Final : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा दुसरा उपांत्य सामना यजमान इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात लंडन येथील केनिंग्टन ओव्हल स्टेडियमवर खेळला गेला. इंग्लंडच्या महिला संघानं हा सामना 40 धावांनी दणदणीत जिंकून 5 जुलै रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात आपलं स्थान निश्चित केलं. इंग्लंडच्या महिला संघानं इतिहासात पाचव्यांदा टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात आपलं स्थान मिळवलं आहे. आता अंतिम सामन्यात त्यांचा सामना स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी विजेत्या ऑस्ट्रेलियन महिला संघाशी होईल. आतापर्यंत इंग्लंडनं या टी-20 विश्वचषकात अपराजित राहण्याची कामगिरी केली आहे आणि अंतिम सामन्यातही ते ही विजयी मालिका कायम ठेवू शकतील की नाही याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
England secure a #T20WorldCup Final berth with a comprehensive win over South Africa 💪— ICC (@ICC) July 2, 2026
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कर्णधार ब्रंटच्या खेळीनं इंग्लंड विजयी : दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघाविरुद्ध नाणेफेक गमावल्यानंतर, प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडची सुरुवात खराब झाली आणि त्यांनी 23 धावांत तीन गडी गमावले. त्यानंतर इंग्लंडची कर्णधार नॅट स्क्वायर ब्रंट आणि हेदर नाईट यांनी केवळ डाव सावरलाच नाही, तर 90 चेंडूंमध्ये चौथ्या विकेटसाठी 133 धावांची भागीदारी करुन संघाला आव्हानात्मक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. नाईटच्या 47 चेंडूंतील 58 धावा, तर ब्रंटच्या 47 चेंडूंतील 75 धावांच्या जोरावर इंग्लंडनं या महत्त्वपूर्ण सामन्यात 169 धावांपर्यंत मजल मारली.
Fifth Women's #T20WorldCup Final ✅— ICC (@ICC) July 2, 2026
England punch their ticket to take on Australia at Lord's on Sunday 🤩
Watch action from the summit clash LIVE 👉 https://t.co/NEdgZbaZxL pic.twitter.com/X7mAJGFeNX
आफ्रिकेच्या नियमित अंतरावर विकेट : इंग्लंड महिला संघाविरुद्ध उपांत्य फेरीच्या सामन्यात 170 धावांचं लक्ष्य गाठताना, त्यांनी 43 धावांवर पहिली विकेट गमावली, पण त्यानंतर 68 धावांपर्यंत पोहोचता पोहोचता आणखी तीन विकेट गमावल्या. तिथून पुढं नियमित अंतरानं विकेट पडत गेल्या, ज्यामुळं धावगतीवर दबाव वाढला. दक्षिण आफ्रिकेकडून फक्त ताजमिन ब्रिट्सलाच 51 धावा करता आल्या, तर इतर कोणताही फलंदाज 20 धावांपर्यंतही पोहोचू शकला नाही. इंग्लंडकडून लॉरेन बेल आणि शार्लट डीन यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेत सर्वोत्तम कामगिरी केली, तर लिन्सी स्मिथ, सोफी एक्लेस्टोन आणि फ्रेया केम्प यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
𝙄𝙏’𝙎 𝘼𝙇𝙇 𝘾𝙊𝙈𝙀 𝘿𝙊𝙒𝙉 𝙏𝙊 𝙏𝙃𝙄𝙎 🏆— ICC (@ICC) July 2, 2026
Australia. England. Lord’s. The #T20WorldCup Final 🗓️ pic.twitter.com/5JCW5OmTKn
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