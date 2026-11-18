याला म्हणतात कमबॅक! पहिला सामना गमावल्यनंतर सलग दोन सामने जिंकत मालिकाही जिंकली
इंग्लंड क्रिकेट संघानं ऑस्ट्रेलियाला निर्णायक सामन्यात पराभूत करत 2-1 नं वनडे मालिका जिंकली.
Published : November 18, 2026 at 5:08 PM IST
होबार्ट ENG Beat AUS : इंग्लंड क्रिकेट संघानं ऑस्ट्रेलियाला निर्णायक सामन्यात पराभूत करत 2-1 नं वनडे मालिका जिंकली. पहिल्या सामन्यातील दारुण पराभवानंतर इंग्लंडनं जोरदार पुनरागमन करत पुढील दोन सामने जिंकले. इंग्लंडनं होबार्ट इथं झालेला मालिकेतील निर्णायक सामना 97 धावांच्या मोठ्या फरकानं जिंकला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंड संघानं सर्वबाद 328 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचा डाव 47व्या षटकात 231 धावांवर गुंडाळला गेला.
England secure the ODI series victory against Australia with a commanding performance in Hobart 💪 📝: https://t.co/KjA7uJhMBI https://t.co/03XOnXIRRF— ICC (@ICC) November 18, 2026
इंग्लंकडून बेन डकेटचं शतक : इंग्लंडचा सलामीवीर बेन डकेटनं 115 चेंडूंमध्ये 133 धावा करत शानदार शतक झळकावलं. त्यानं 15 चौकार आणि 3 षटकार मारले. डकेटनं टॉम बँटनसोबत संघाला भक्कम सुरुवात करुन दिली. त्यांनी 52 चेंडूंमध्ये पहिल्या विकेटसाठी 74 धावांची सलामीची भागीदारी केली. बँटननं 35 चेंडूंमध्ये 44 धावा केल्या. मात्र मधल्या फळीत जो रुट (12), हॅरी ब्रूक (17) आणि जॉर्डन कॉक्स (12) यांना विशेष योगदान देता आलं नाही, पण डकेटनं सातत्यानं धावगती कायम ठेवली.
Ben Duckett brings up his seventh ton in the ODI series decider against Australia 🙌💯 📝: https://t.co/EgcP277F2b https://t.co/UpUIDt5joB— ICC (@ICC) November 18, 2026
डकेट बाद झाल्यावर इंग्लंडकडून सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या विल जॅक्सनंही अर्धशतक झळकावलं. त्यानं 48 चेंडूंमध्ये 59 धावा करुन इंग्लिश संघाला 300 धावांचा टप्पा ओलांडण्यास मदत केली. 49व्या षटकात डाव सर्वबाद झाला. गोलंदाजीत ऑस्ट्रेलियाकडून जॅक एडवर्ड्सनं चार, तर मॅट रेनशॉनं तीन बळी घेतले.
SERIES WIN IN AUSTRALIA 😍 https://t.co/RwUarJian8— England Cricket (@englandcricket) November 18, 2026
ऑस्ट्रेलियाची फलंदाजी सलग दुसऱ्या सामन्यात अपयशी : इंग्लंडनं दिलेल्या 329 धावांच्या प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्श आणि त्याचा सहकारी सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेड संघाला चांगली सुरुवात देण्यात अपयशी ठरले. मार्शनं एक आणि हेडनं फक्त चार धावा केल्या. दुसऱ्या वनडे सामन्यात दोन्ही संघांनी चांगली कामगिरी केली नव्हती. जोश इंग्लिस 14 धावांवर बाद झाला. आठव्या षटकात कांगारुंचे 34 धावांत तीन गडी बाद झाल्यानंतर, मॅट रेनशॉ (37) आणि ॲलेक्स कॅरी (37) यांनी 74 धावांची भागीदारी केली. दरम्यान गस ॲटकिन्सनच्या बाउन्सरचा फटका बसल्यानं कॅमेरॉन ग्रीन दुखापतग्रस्त होऊन निवृत्त झाला. त्याला डोक्याला दुखापत झाल्यामुळं बदली खेळाडू म्हणून ऑलिव्हर पीकला अंतिम 11 मध्ये स्थान देण्यात आलं.
ऑस्ट्रेलियासाठी मॅट रेनशॉनं सर्वाधिक 55 धावा केल्या. जॅक एडवर्ड्सनं 31 आणि कूपर कॉनोलीनं 29 धावा केल्या, पण या धावा संघाला विजयाच्या जवळपासही पोहोचवू शकल्या नाहीत. इंग्लंडनं आठ गोलंदाजांचा वापर केला. सनी बेकरनं चार, तर लियाम डॉसननं तीन बळी घेतले. यासह इंग्लंडनं निर्णायक सामना जिंकत मालिकाही जिंकली.
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