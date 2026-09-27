बरोबरीत असलेली मालिका जिंकण्यासाठी दोन्ही संघ मैदानात; कोण मारणार बाजी?
इंग्लंड आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना आज, 27 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल.
Published : September 27, 2026 at 12:53 PM IST
लंडन ENG vs SL 3rd ODI : इंग्लंड आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना आज, 27 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. हा सामना लंडनमधील किया ओव्हल मैदानावर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3:00 वाजता सुरु होईल. पहिला वनडे सामना 89 धावांनी जिंकणाऱ्या इंग्लंडला दुसरा सामना 16 धावांनी गमवावा लागला, त्यामुळं मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आहे. हा सामना जिंकत हॅरी ब्रुकच्या नेतृत्वाखालील इंग्लंड मायदेशात मालिका जिंकण्याचं लक्ष्य ठेवेल. दुसरीकडे, कुसल मेंडिसच्या नेतृत्वाखालील श्रीलंका दुसऱ्या वनडे सामन्यातही आपली विजयी मालिका कायम ठेवून ट्रॉफी जिंकण्याचा प्रयत्न करेल.
दोन्ही संघात आक्रमक खेळाडू : दुसऱ्या वनडे सामन्यात शानदार शतक झळकावणारा कुसल मेंडिस पुन्हा एकदा श्रीलंकेच्या फलंदाजीचा मुख्य आधारस्तंभ असेल. कामिंदू मेंडिस, पथुम निस्संका आणि दुनिथ वेलालागे हे देखील महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. दुसरीकडे, इंग्लंडला जो रुट, बेन डकेट, टॉम बँटन आणि हॅरी ब्रुक यांच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल. विल जॅक्स, जोफ्रा आर्चर आणि गस ऍटकिन्सन हे गोलंदाजीमध्ये संघासाठी महत्त्वपूर्ण ठरु शकतात.
Putting in the yards ahead of tomorrow’s series decider 💪 pic.twitter.com/EwbUA1Rfi1— England Cricket (@englandcricket) September 26, 2026
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा? : इंग्लंड आणि श्रीलंका क्रिकेट संघ यांच्यात एकूण 84 वनडे सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी इंग्लंडनं 41 सामने जिंकले आहेत, तर श्रीलंकेनं 39 सामने जिंकले आहेत. एक सामना बरोबरीत सुटला आणि तीन सामन्यांचा निकाल लागला नाही. मात्र 2016 पासून या दोन संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या वनडे सामन्यांमध्ये इंग्लंडचंच वर्चस्व राहिलं आहे.
लंडनची खेळपट्टी कशी असेल : लंडनमधील 'द किया ओव्हल'ची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अनुकूल मानली जाते, परंतु नवीन चेंडू सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना स्विंग आणि सीम मूव्हमेंट देऊ शकतो. सामना जसजसा पुढं जाईल तसतसे फिरकी गोलंदाजही प्रभावी ठरु शकतात. पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या सुमारे 300 आहे, तर लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघांची कामगिरी चांगली राहिली आहे.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ -
- इंग्लंड : टॉम बँटन, बेन डकेट, जो रुट, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), विल जॅक्स, रेहान अहमद, जेमी ओवरटन, गस अटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग.
- श्रीलंका : पथुम निसांका, कामिंदु मेंडिस, कुसल मेंडिस (कर्णधार/विकेटकीपर), पवन रत्नायके, चरिथ असलंका, जनिथ लियानागे, दुनिथ वेल्लालागे, सचिंदु कोलंबागे, ईशान मलिंगा, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका.
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