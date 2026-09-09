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पाहुण्यांचा सुपडासाफ करण्यासाठी यजमान संघ उतरणार; शेवटची निर्णायक मॅच 'इथं' पाहा लाईव्ह

इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात तिसरा कसोटी सामना एजबॅस्टन स्टेडियमवर खेळला जाईल. या मालिकेत यजमान इंग्लंड संघ 2-0 नं आघाडीवर आहे.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 9:48 AM IST

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एजबॅस्टन ENG vs PAK 3rd Test : संपूर्ण क्रिकेट जगत पाकिस्तान आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील तिसऱ्या आणि अंतिम सामन्यावर लक्ष ठेवून आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे पहिल्या दोन सामन्यांमधील पाकिस्तानी संघाची निराशाजनक कामगिरी, ज्यामुळं लॉर्ड्स कसोटीतील पराभवानंतर पीसीबीनं पाकिस्तानी संघातून सात खेळाडूंना परत बोलावलं. आता एजबॅस्टन इथं खेळल्या जाणाऱ्या मालिकेतील तिसऱ्या आणि अंतिम सामन्यात पाकिस्तानी संघ कशी कामगिरी करतो याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे. आतापर्यंत, मालिकेतील पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये इंग्लंडचं वर्चस्व राहिलं आहे आणि तिसऱ्या सामन्यातही हाच ट्रेंड कायम ठेवण्याचा संघाचा प्रयत्न असेल.

बाबर आझमवर कसोटी कर्णधारपदही धोक्यात : शान मसूदला कर्णधारपदावरुन हटवल्यानंतर बाबर आझमनं पुन्हा संघाचं कर्णधारपद स्वीकारलं आहे, परंतु या कसोटी मालिकेतील त्याच्या खराब कामगिरीमुळं आता त्याच्यावरही कर्णधारपदावरुन हटवण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. लॉर्ड्स कसोटीतील पराभवानंतर पाकिस्तानी संघात केलेल्या सात बदलांबाबत, बाबरनं तिसऱ्या कसोटीच्या एक दिवस आधी आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, पीसीबीच्या निर्णयाबद्दल त्याला नंतर समजलं. एजबॅस्टन स्टेडियमवर इंग्लंडविरुद्ध पाकिस्तानची कामगिरीही फारशी चांगली नाही, तिथं खेळलेल्या आठ सामन्यांपैकी पाच सामन्यांमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे. इतकंच नाही तर, मागील दोन कसोटी सामन्यांमध्ये त्यांना एकतर्फी पराभव पत्करावा लागला आहे.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : इंग्लंड आणि पाकिस्तान यांच्यात आतापर्यंत 94 कसोटी सामने खेळले गेले आहेत. यात इंग्लंडनं 32 सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्ताननं 23 सामने जिंकले आहेत. दोन्ही संघांमधील 39 कसोटी सामने अनिर्णित राहिले आहेत. परिणामी, आकडेवारीनुसार इंग्लंडचं पारडं पाकिस्तानपेक्षा जड आहे.

एजबॅस्टनची खेळपट्टी कशी असेल : तिसरा कसोटी सामना एजबॅस्टन स्टेडियमवर खेळला जाईल. एजबॅस्टनची खेळपट्टी पारंपरिकरित्या फलंदाज आणि वेगवान गोलंदाज दोघांसाठीही अनुकूल मानली जाते. नवीन चेंडूमुळं सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना सीम आणि स्विंग मिळण्याची शक्यता आहे, परंतु सामना जसजसा पुढं जाईल तसतशी फलंदाजी सोपी होईल. गेल्या वर्षी याच मैदानावर झालेल्या कसोटी डावांमध्ये 587, 407, 427/6 घोषित आणि 271 अशा धावा झाल्या होत्या, त्यामुळं यावेळीही मोठ्या धावसंख्येचा सामना अपेक्षित आहे. मात्र, मधल्या सत्रांमध्ये फिरकी गोलंदाजही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. त्यामुळं नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा पर्याय निवडू शकतो.

तिसऱ्या कसोटी सामन्याचं थेट प्रक्षेपण केव्हा, कुठं आणि कसं पाहावं : पाकिस्तान आणि इंग्लंड यांच्यातील कसोटी मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना बर्मिंगहॅम येथील एजबॅस्टन स्टेडियमवर 9 सप्टेंबर रोजी सुरु होईल. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3:30 वाजता सामना सुरु होईल आणि नाणेफेक दुपारी 3:00 वाजता होईल. भारतात, हा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल आणि सोनी टेन-5 वर उपलब्ध असेल. सामन्याच्या थेट प्रक्षेपणाबद्दल बोलायचं झाल्यास, ते सोनी लिव्ह ॲपवर केलं जाईल, ज्यामध्ये चाहते सहजपणे लॉग इन करुन सामना पाहू शकतील.

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TAGGED:

पाकिस्तान आणि इंग्लंड क्रिकेट संघ
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