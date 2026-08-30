पाकिस्तानची लाजिरवाण्या पराभवाकडे वाटचाल; लॉर्ड्स कसोटीत इंग्रजांची भक्कम आघाडी
पाकिस्तान आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या दुसऱ्या सामन्यात यजमान इंग्लंडनं पाकिस्तानवरील आपली पकड घट्ट केली असून आपलं स्थान मजबूत केलं आहे.
Published : August 30, 2026 at 8:52 AM IST
लंडन ENG vs PAK Test : पाकिस्तान आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना लंडनच्या ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर खेळवला जात आहे. या सामन्यात यजमान इंग्लंडनं पाकिस्तानवरील आपली पकड घट्ट केली असून आपलं स्थान मजबूत केलं आहे. सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी पावसामुळं खेळावर परिणाम झाला आणि दिवसाचा खेळ लवकर संपवावा लागला. मात्र, खेळ संपेपर्यंत इंग्लंडनं आपल्या दुसऱ्या डावात 7 गडी गमावून 177 धावा केल्या होत्या, ज्यामुळं त्यांची एकूण आघाडी 357 धावांपर्यंत वाढली आणि पाकिस्तानवर पराभवाचं संकट आलं.
Rain dominates Day 3 as England extend their lead at Lord's 💪#WTC27 | 📝: https://t.co/RHhzhca0G3 pic.twitter.com/SB57oVT5el— ICC (@ICC) August 30, 2026
पहिल्या डावात पाकिस्तानी फलंदाज फेल : लॉर्ड्स कसोटीत, प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडनं आपल्या पहिल्या डावात 290 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, पाकिस्तानची फलंदाजी पूर्णपणे अयशस्वी ठरली आणि 37.2 षटकांत केवळ 110 धावांवर त्यांचा डाव आटोपला. आपल्या पहिल्या डावाच्या आधारावर इंग्लंडनं 180 धावांची मोठी आघाडी घेतली. त्यानंतर, तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत इंग्लंडनं आपल्या दुसऱ्या डावात 7 गडी गमावून 177 धावा केल्या होत्या. यजमानांची एकूण आघाडी आता 357 धावांपर्यंत वाढली आहे, ज्यामुळं बाबर आझमच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान संघाचा पराभव जवळपास निश्चित झाला आहे.
Pakistan pacers slow England's progress on a rain-heavy Day 3 at Lord's 🏏#WTC27 | 📝: https://t.co/RHhzhca0G3 pic.twitter.com/JZLoH3o9Dq— ICC (@ICC) August 29, 2026
अर्धशतक झळकावून डॅन लॉरेन्स खेळपट्टीवर : तिसऱ्या दिवशी, इंग्लंडनं 81/3 या धावसंख्येवरुन खेळाला सुरुवात केली आणि दिवसअखेरपर्यंत त्यांनी चार गडी गमावून 96 धावा जोडल्या होत्या. हॅरी ब्रूक 34 धावांवर बाद झाला, तर एमिलिओ गे 31 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर जेमी स्मिथ आणि गस ऍटकिन्सन प्रत्येकी सात धावा करुन स्वस्तात बाद झाले. दरम्यान, डॅन लॉरेन्सनं आपली जागा टिकवून ठेवली आणि एक शानदार अर्धशतक झळकावलं. लॉरेन्स सध्या खेळपट्टीवर असून, त्यानं 66 चेंडूंमध्ये सहा चौकार आणि दोन षटकारांसह 50 धावा केल्या आहेत. ऑली रॉबिन्सन दोन धावांवर नाबाद राहिला.
पाकिस्ताननं तिसऱ्या दिवशी घेतले चार बळी : पाकिस्तानला तिसऱ्या दिवशी इंग्लंडचे केवळ चार बळी घेता आले. मात्र, पावसामुळं तिसऱ्या दिवशी केवळ 24.5 षटकांचा खेळ होऊ शकला. या दरम्यान पाकिस्तानकडून मोहम्मद अब्बास आणि मोहम्मद अली यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. अब्बासनं आतापर्यंत 18 षटकांत 48 धावा देऊन 3 बळी घेतले आहेत, तर खर्रम शहजाद आणि अली यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले आहेत.
A very wet day three is abandoned at Lord's 🏏— England Cricket (@englandcricket) August 29, 2026
We'll head into Day Four with a 357-run lead.
Match Centre: https://t.co/Z9bsIoMyb6 pic.twitter.com/HrFRy1CsSA
इंग्लंडकडे भक्कम आघाडी : इंग्लंडनं दुसऱ्या डावात 46.5 षटकांत 7 गडी गमावून 177 धावा केल्या असून, यजमान संघाकडे एकूण 357 धावांची आघाडी आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, इंग्लंडचा संघ विजयासाठी प्रबळ दावेदार मानला जात आहे. त्यामुळं, पाकिस्तान सामन्याच्या चौथ्या आणि पाचव्या दिवशी पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करेल. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, पहिल्या कसोटीत इंग्लंडनं पाकिस्तानला एक डाव आणि 103 धावांनी पराभूत केलं होतं.
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