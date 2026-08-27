'क्रिकेटच्या पंढरी'त हॅटट्रिक करण्यासाठी शेजारी उतरणार मैदानात; यजमान मालिकेत अभेद्य आघाडी घेणार?
इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना आज 27 ऑगस्ट रोजी ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियमवर खेळला जाईल.
Published : August 27, 2026 at 2:50 PM IST
लंडन Eng vs Pak 2nd Test : इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील हेडिंग्ले स्टेडियमवर खेळला गेलेला पहिला सामना अवघ्या तीन दिवसांत संपला. यजमान इंग्लंडनं हा सामना एक डाव आणि 103 धावांनी जिंकला. यानंतर आता दोन्ही संघांमधील दुसरा सामना आज 27 ऑगस्ट रोजी ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियमवर खेळला जाईल, ज्यात इंग्लंडचा संघ मालिका जिंकून अभेद्य आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करेल. दरम्यान, या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानसाठी एक चांगली बातमी आहे की, त्यांचा कर्णधार बाबर आझम लॉर्ड्स कसोटी खेळण्यासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे.
To the @HomeOfCricket 🏠 🏏 pic.twitter.com/G6VEEc7KNA— England Cricket (@englandcricket) August 27, 2026
पाकिस्ताननं लॉर्ड्सवर जिंकले मागील दोन कसोटी सामने : पाकिस्तानी संघानं 2016 आणि 2018 मध्ये लॉर्ड्सवर खेळलेले मागील दोन कसोटी सामने जिंकले आहेत. आता ते आपला पुढील सामना त्याच स्टेडियमवर खेळतील. पाकिस्तानी संघानं आतापर्यंत लॉर्ड्सवर 15 कसोटी सामने खेळले असून, त्यापैकी पाच जिंकले आहेत आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एका सामन्यासह चार गमावले आहेत. जर आपण लॉर्ड्स स्टेडियमवरील इंग्लंडच्या कामगिरीवर नजर टाकली, तर त्यांनी इथं 147 सामने खेळले असून त्यापैकी 61 जिंकले आहेत, तर 35 गमावले आहेत आणि 51 सामने अनिर्णित राहिले आहेत.
लॉर्ड्स कसोटीचं थेट प्रक्षेपण कधी, कुठं आणि कसं पाहावं : लॉर्ड्स स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या इंग्लंड आणि पाकिस्तान यांच्यातील दुसरा कसोटी सामना 27 ऑगस्ट रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3:30 वाजता सुरु होईल, ज्यासाठी नाणेफेक अर्धा तास आधी दुपारी 3:00 वाजता होईल. हा सामना भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या सोनी टेन-5 वाहिनीवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. सामन्याचं ऑनलाइन थेट प्रक्षेपण सोनी लिव्हवर उपलब्ध असेल, जिथं चाहते त्यांच्या मोबाइल डिव्हाइसवर सहजपणे लॉग इन करुन सामना पाहू शकतील. याव्यतिरिक्त, ते त्यांच्या वेब ब्राउझरवर सोनी लिव्हच्या वेबसाइटवर जाऊन लॉग इन देखील करु शकतात.
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