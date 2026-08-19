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30 वर्षांनी मालिका जिंकण्यासाठी पाहुणे उतरणार मैदानात; ऐतिहासिक मॅच 'इथं' पाहा लाईव्ह

इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेला सुरुवात होत आहे. या मालिकेतील पहिला सामना आज 19 ऑगस्टपासून खेळवला जाईल.

ENG vs PAK 1st Test Live
30 वर्षांनी मालिका जिंकण्यासाठी पाहुणे उतरणार मैदानात (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 12:24 PM IST

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लीड्स ENG vs PAK 1st Test Live : इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेला सुरुवात होत आहे. या मालिकेतील पहिला सामना आज 19 ऑगस्टपासून खेळवला जाईल. दोन्ही संघांमधील हा सामना लीड्स येथील हेडिंग्ले क्रिकेट मैदानावर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3:30 वाजता सुरु होईल. या मालिकेसह, इंग्लंड नवीन कर्णधार जो रुट आणि मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एका नव्या पर्वाची सुरुवात करेल. दरम्यान, बाबर आझमची तंदुरुस्ती पाकिस्तानसाठी चिंतेचा विषय आहे. सराव सामन्यादरम्यान त्याच्या उजव्या हाताला दुखापत झाली असून, त्याच्या उपलब्धतेबाबतचा निर्णय सामन्यापूर्वी घेतला जाईल.

1996 मध्ये जिंकली होती शेवटची मालिका : पाकिस्ताननं शेवटच्या वेळी इंग्लंडचा दौरा 2020 मध्ये केला होता. तेव्हापासून इंग्लंडनं दोनदा पाकिस्तानचा दौरा केला आहे. पाकिस्ताननं 2024/25 मध्ये मायदेशात कसोटी मालिका जिंकली होती, परंतु तेव्हापासून संघानं एक मालिका गमावली आहे आणि दोन अनिर्णित राहिल्या आहेत. पाकिस्ताननं इंग्लंडच्या भूमीवर शेवटची कसोटी मालिका 1996 मध्ये जिंकली होती. त्यानंतर 2016 आणि 2018 मध्ये मालिका अनिर्णित राहिल्या, तर 2020 मध्ये इंग्लंडनं तीन सामन्यांची मालिका 1-0 नं जिंकली. यावेळी पाकिस्तानला हा प्रदीर्घ काळापासूनचा दुष्काळ संपवण्याची संधी आहे. मात्र, दुखापतीमुळं बाबर आझम पहिल्या कसोटीत पाकिस्तानकडून खेळू शकणार नाही.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा? : इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात आतापर्यंत 92 कसोटी सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी इंग्लंडनं 30 सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्ताननं 23 सामने जिंकले आहेत. दोन्ही संघांमधील 39 कसोटी सामने अनिर्णित राहिले आहेत. आकडेवारीनुसार, इंग्लंडचं पारडं जड असल्याचं दिसतं, विशेषतः घरच्या मैदानावर.

WTC एक महत्त्वपूर्ण मालिका : ही मालिका 2025-27 च्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप चक्राचा एक भाग आहे. इंग्लंड सध्या WTC गुणतालिकेत सातव्या स्थानावर आहे, तर पाकिस्तान आठव्या स्थानावर आहे. परिणामी, मालिकेतील प्रत्येक कसोटीचा निकाल दोन्ही संघांसाठी महत्त्वपूर्ण असेल. इंग्लंड एका नव्या युगात प्रवेश करत आहे. बेन स्टोक्सच्या कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्तीनंतर, जो रुट पुन्हा एकदा संघाचं नेतृत्व करत आहे. मार्कस ट्रेस्कोथिक या मालिकेसाठी हंगामी मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम पाहतील. पाकिस्तान संघही नव्या नेतृत्वाखाली मैदानात उतरेल. बाबर आझमला कसोटी कर्णधार म्हणून पुन्हा नियुक्त करण्यात आलं आहे, परंतु हाताच्या दुखापतीमुळं तो पहिल्या कसोटीतून बाहेर आहे. त्याच्या अनुपस्थितीत सलमान अली आगा संघाचं नेतृत्व करेल.

किती वाजता सुरु होईल पहिला कसोटी सामना : इंग्लंड आणि पाकिस्तान यांच्यातील पहिला कसोटी सामना 19 ऑगस्ट रोजी लीड्समधील हेडिंग्ले इथं खेळवला जाईल. या सामन्यानंतर, मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना लंडनमधील लॉर्ड्स इथं आणि तिसरा कसोटा सामना बर्मिंगहॅममधील एजबास्टन इथं खेळवला जाईल. तिन्ही कसोटी सामने इंग्लंडमधील स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 11:00 वाजता सुरु होतील. तर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3:30 वाजता सुरु होतील. भारतात हे सामने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह पाहता येतील, तर सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रीमिंग सोनी लिव्ह ॲपवर उपलब्ध असेल.

इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान कसोटी मालिकेचं वेळापत्रक :

  • ऑगस्ट 19-23: पहिला कसोटी सामना, हेडिंग्ले, लीड्स
  • ऑगस्ट 27-31: दुसरा कसोटी सामना, लॉर्ड्स, लंडन
  • सप्टेंबर 9-13: तिसरा कसोटी सामना, एजबास्टन, बर्मिंगहॅम

मालिकेसाठी दोन्ही संघ :

  • इंग्लंड : जो रुट (कर्णधार), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हॅरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, सॅम कुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मॅथ्यू फिशर, एमिलियो गे, डॅन लॉरेंस, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ, जोश टंग.
  • पाकिस्तान : बाबर आजम (कर्णधार), आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, मुहम्मद अवैस जफर, मुहम्मद गाजी गोरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शान मसूद, उबैद शाह.

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