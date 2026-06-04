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ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर सुरु होणार कसोटीचा थरार; WTC मध्ये इंग्लंड-न्यूझीलंड भिडणार

इंग्लंड आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरु होत आहे. या मालिकेतील पहिला सामना आज 4 जून पासून खेळवला जाणार आहे.

ENG vs NZ 1st Test
ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर सुरु होणार कसोटीचा थरार (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 10:49 AM IST

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लंडन ENG vs NZ 1st Test : इंग्लंड आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरु होत आहे. या मालिकेतील पहिला सामना आज 4 जून पासून खेळवला जाणार आहे. हा सामना लंडन येथील ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3:30 वाजता सुरु होईल. हा सामना आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप 2025-27 चा एक भाग आहे.

दोन्ही संघ चांगल्या लयीत : ॲशेस मालिकेत ऑस्ट्रेलियाकडून 4-1 नं पराभव पत्करल्यानंतर इंग्लंड या सामन्यात उतरेल. दुसरीकडे, आयर्लंडविरुद्धच्या शेवटच्या कसोटी विजयानंतर न्यूझीलंडचा संघ आत्मविश्वासानं भरलेला आहे. यामुळं दोन्ही संघांमध्ये एक रोमांचक सामना पाहायला मिळू शकतो. या मालिकेत इंग्लंडचं कर्णधारपद बेन स्टोक्सकडे आहे, तर न्यूझीलंडचं नेतृत्व टॉम लॅथम करत आहे. इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला कसोटी सामना लॉर्ड्सवर खेळला जाईल. यजमान इंग्लंड घरच्या मैदानाच्या परिस्थितीचा फायदा घेत विजयानं सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करेल. दुसरीकडे, न्यूझीलंड जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपमधील आपलं मजबूत स्थान आणखी बळकट करण्याच्या उद्देशानं खेळेल.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : या दोन संघांनी आतापर्यंत कसोटी क्रिकेटमध्ये 115 सामने खेळले आहेत. या दरम्यान इंग्लंडचं वर्चस्व राहिलं आहे. त्यांनी 54 सामने जिंकले आहेत, तर न्यूझीलंडनं केवळ 14 सामने जिंकले आहेत. दोन्ही संघांमधील 47 सामने अनिर्णित राहिले आहेत. लॉर्ड्सवर इंग्लंडची कामगिरी उत्कृष्ट आहे, जिथं त्यांनी न्यूझीलंडविरुद्ध 9 कसोटी सामने जिंकले आहेत.

दोन्ही संघात दिग्गज खेळाडूंचा भरणा : इंग्लंडचा संघ त्यांच्या शेवटच्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ॲशेस मालिका हरल्यानंतर मैदानात उतरत आहे. त्यामुळं, संघ पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात असेल. जो रुट, हॅरी ब्रूक आणि बेन डकेट यांच्याकडून संघाला मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल. कर्णधार बेन स्टोक्स अष्टपैलू कामगिरीनं संघाला बळ देऊ शकतो. गस ॲटकिन्सन, जोश टंग आणि ऑली रॉबिन्सन गोलंदाजीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. दरम्यान, न्यूझीलंड उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. केन विल्यमसन, डेव्हन कॉनवे, रचिन रवींद्र आणि डॅरिल मिचेल हे फलंदाजीत संघाचे सर्वात मोठे सामर्थ्य असतील. मॅट हेन्री, काईल जेमिसन आणि विल्यम ओ'रूर्क इंग्लिश फलंदाजांसमोर आव्हान उभं करु शकतात. ग्लेन फिलिप्सच्या पुनरागमनानं संघात संतुलन आलं आहे.

खेळपट्टी कशी असेल : इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला कसोटी सामना लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर खेळला जाईल. या मैदानाची खेळपट्टी सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना स्विंग आणि सीम मूव्हमेंटसाठी अनुकूल असते. नवीन चेंडूनं फलंदाजांना धावा करणं कठीण जाते. मात्र, सामना जसजसा पुढं सरकतो, तसतशी फलंदाजीसाठी परिस्थिती सुधारते. चौथ्या आणि पाचव्या डावात फिरकी गोलंदाजांनाही मदत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

सामना कधी आणि कुठं पाहायचा : इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला कसोटी सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3:30 वाजता खेळला जाईल. भारतात, या सामन्याचx थेट प्रक्षेपण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केलं जाईल, तर सोनी लिव्ह ॲप आणि वेबसाइटवर लाइव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • इंग्लंड : बेन डकेट, एमिलियो गे, जो रुट, हॅरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कर्णधार), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जेकब बेथेल, शोएब बशीर, गस अटकिंसन, ओली रॉबिन्सन आणि जोश टंग.
  • न्यूजीलंड : टॉम लॅथम (कर्णधार), डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, काइल जेमीसन, मॅट हेनरी आणि विलियम ओ'रूर्क.

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