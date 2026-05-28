IPL दरम्यान टीम इंडिया उतरणार मैदानात; T20I वर्ल्ड कपपूर्वी होणार 'लिटमस टेस्ट'

आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026, 12 जून रोजी सुरु होणार आहे.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 28, 2026 at 3:08 PM IST

चेम्सफोर्ड INDW vs ENGW 1st T20I : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026, 12 जून रोजी सुरु होणार आहे. या मोठ्या स्पर्धेपूर्वी, भारतीय महिला क्रिकेट संघ आपली तयारी पक्की करण्यासाठी इंग्लंडविरुद्ध तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळणार आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ, 28 मे रोजी सुरु होणाऱ्या या मालिकेत एक उत्तम सांघिक ताळमेळ आणि लय साधण्याचा प्रयत्न करेल.

दोन्ही संघांसाठी महत्त्वपूर्ण : भारतीय महिला क्रिकेट संघ 14 जून रोजी पाकिस्तानविरुद्ध आपल्या विश्वचषक मोहिमेला सुरुवात करेल. त्याआधी, संघ इंग्लंडच्या आव्हानावर मात करण्याचा प्रयत्न करेल आणि ही महत्त्वपूर्ण मालिका दोन्ही संघांसाठी आपल्या कमकुवत बाजू सुधारण्याची शेवटची मोठी संधी असेल. दोन्ही संघांमध्ये एक चुरशीची लढत अपेक्षित आहे.

दोन्ही संघांमधील हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : जेव्हा भारतीय आणि इंग्लिश महिला संघांमधील टी-20 क्रिकेटमधील हेड टू हेड रेकॉर्डचा विचार केला जातो, तेव्हा इंग्लंडचं वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून येतं. आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये एकूण 35 सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात इंग्लंडनं 24, तर भारतीय संघानं केवळ 11 सामने जिंकले आहेत. मात्र, जुलै 2025 मध्ये जेव्हा हे दोन्ही संघ शेवटच्या वेळी एकमेकांसमोर आले होते, तेव्हा हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतानं इतिहास रचला होता. भारतीय महिला संघानं मायदेशात इंग्लंडला 3-2 नं पराभूत करुन आपली पहिली द्विपक्षीय महिला टी-20 मालिका जिंकली होती.

कधी सुरु होणार सामना : भारत महिला आणि इंग्लंड महिला यांच्यातील पहिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना गुरुवार, 28 मे रोजी चेम्सफोर्ड येथील काउंटी ग्राऊंडवर खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 11:00 वाजता सुरु होईल आणि नाणेफेक भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 10:30 वाजता होईल. या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 एसडी/एचडी, सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 हिंदी एसडी/एचडी आणि सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 एसडी वर केलं जाईल.

