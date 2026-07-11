इंग्रजांविरुद्ध भारतीय संघ प्रतिष्ठा वाचवणार? आज होणार शेवटचा सामना
भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पाचवा आणि अंतिम सामना आज, 11 जुलै रोजी खेळला जाईल.
Published : July 11, 2026 at 12:14 PM IST
साउथहॅम्प्टन ENG vs IND 5th T20I : भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पाचवा आणि अंतिम सामना आज, 11 जुलै रोजी खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील हा सामना साउथहॅम्प्टन येथील 'द रोझ बाऊल' मैदानावर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरू होईल.
England win the 4th T20I by nine wickets to take a 3-0 lead in the series.— BCCI (@BCCI) July 9, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/vKZQwVKyYP#TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/h8dw0OgWw6
भारतीय संघाची प्रतिष्ठा पणाला : मालिकेत सलग तीन पराभवांनंतर भारतीय संघाची फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्ही टीकेचं लक्ष्य बनल्या आहेत. दरम्यान, इंग्लंड प्रत्येक विभागात प्रभावी कामगिरी करत क्लीन स्वीपच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे. पहिला सामना पावसामुळं रद्द झाला असूनही, इंग्लंडनं मालिकेत 3-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली आहे. या परिस्थितीत, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ क्लीन स्वीप टाळण्याचा प्रयत्न करेल, तर हॅरी ब्रुकच्या नेतृत्वाखालील इंग्लंड 4-0 असा ऐतिहासिक मालिका विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. यामुळं दोन्ही संघांमध्ये एक रोमांचक सामना पाहायला मिळू शकतो.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड काय : आतापर्यंत भारतीय संघ आणि इंग्लंड यांच्यात टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 34 सामने खेळले गेले आहेत. या दरम्यान टीम इंडियानं 18 सामने जिंकले आहेत, तर इंग्लंडनं 15 सामने जिंकले आहेत. एक सामना अनिर्णित राहिला. आतापर्यंत इंग्लंडच्या भूमीवर दोन्ही संघांमध्ये 13 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी टीम इंडियानं चार सामने जिंकले आहेत, तर इंग्लंडनं आठ सामने जिंकले आहेत. एक सामना अनिर्णित राहिला. गेल्या पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये टीम इंडियानं केवळ दोन विजय मिळवले आहेत.
दोन्ही संघात आक्रमक खेळाडू : टीम इंडियाला अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर आणि ईशान किशन यांच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल. अर्शदीप सिंग, अक्षर पटेल आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांच्यावर गोलंदाजीची मोठी जबाबदारी असेल. दुसरीकडे, इंग्लंड टीम इंडियाला आव्हान देण्यासाठी फिल सॉल्ट, जोस बटलर, हॅरी ब्रूक आणि जेकब बेथेल यांच्यावर अवलंबून असेल, तर जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद आणि जोश टंग गोलंदाजीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : साउथहॅम्प्टन मैदानावरील खेळपट्टी संतुलित मानली जाते. नवीन चेंडूमुळं सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना स्विंग आणि सीम मूव्हमेंट मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र सुरुवातीच्या आव्हानावर मात केल्यानंतर फलंदाज मुक्तपणे खेळू शकतील. मधल्या षटकांमध्ये फिरकी गोलंदाजांनाही काही प्रमाणात मदत मिळू शकते. त्यामुळं, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. या सामन्यासाठी हवामान पूर्णपणे निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. हवामान अंदाजानुसार, कमाल तापमान 31 अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान 17 अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. पावसाची शक्यता कमी आहे, त्यामुळं प्रेक्षकांना संपूर्ण 20 षटकांचा सामना पाहायला मिळेल.
सामना कधी आणि कुठं पाहायचा : भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाचवा टी-20 सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 07:00 वाजता सुरु होईल. भारतात, हा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. तर सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रिमींग सोनी लिव्ह, हॉटस्टार ॲप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- इंग्लंड : फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद आणि जोश टंग.
- भारत : संजू सॅमसन/ वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंग आणि वरुण चक्रवर्ती.
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