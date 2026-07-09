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भारत-इंग्लंड चौथा सामना आज! टीम इंडिया विजय मिळवत प्रतिष्ठा वाचवणार?

भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील चौथा सामना आज, 9 जुलै रोजी खेळला जाईल.

ENG vs IND 4th T20I
टीम इंडिया विजय मिळवत प्रतिष्ठा वाचवणार? (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 9:28 AM IST

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ब्रिस्टल ENG vs IND 4th T20I : भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील चौथा सामना आज, 9 जुलै रोजी खेळला जाईल. हा सामना ब्रिस्टल येथील काउंटी ग्राऊंडवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 10:00 वाजता सुरु होईल. मंगळवारी झालेल्या तिसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात इंग्लंडनं भारतीय संघाचा 125 धावांनी पराभव करुन मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली आहे.

भारतासमोर प्रतिष्ठा वाचवण्याचं आव्हान : मालिकेत सलग दोन पराभवांनंतर भारतीय संघासमोर आता 'करा किंवा मरा' अशी परिस्थिती आहे. तिसऱ्या सामन्यात केवळ 76 धावांवर सर्वबाद झाल्यामुळं भारताच्या फलंदाजीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. चौथ्या सामन्यात, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ मालिका वाचवण्याचा प्रयत्न करेल, तर हॅरी ब्रुकच्या नेतृत्वाखालील इंग्लंड संघ सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर करण्याचा प्रयत्न करेल. यामुळं दोन्ही संघांमध्ये एक रोमांचक सामना पाहायला मिळू शकतो.

दोन्ही संघात हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आतापर्यंत भारत आणि इंग्लंड यांच्यात टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 33 सामने खेळले गेले आहेत. या कालावधीत टीम इंडियानं 18 सामने जिंकले आहेत, तर इंग्लंडनं 14 सामने जिंकले आहेत. एक सामना अनिर्णित राहिला. इंग्लंडच्या भूमीवर दोन्ही संघांमध्ये 12 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात भारतानं चार आणि इंग्लंडनं सात सामने जिंकले आहेत, तर एक सामना अनिर्णित राहिला. परिणामी, घरच्या मैदानावर आकडेवारीनुसार इंग्लंडला फायदा आहे.

दोन्ही संघात दमदार खेळाडू : या सामन्यात टीम इंडियाला अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर आणि युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी यांच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल. गोलंदाजी विभागात अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती आणि हर्षित राणा यांची भूमिका महत्त्वाची असेल. दुसरीकडे, इंग्लंड भारतीय संघाला आव्हान देण्यासाठी फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, हॅरी ब्रूक आणि जेकब बेथेल यांच्यावर अवलंबून असेल, तर गोलंदाजी विभागात जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद आणि जोश टंग महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : ब्रिस्टल येथील खेळपट्टी फलंदाजांसाठी खूप उपयुक्त मानली जाते. सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना स्विंग आणि सीम मूव्हमेंट मिळू शकते, पण सामना जसजसा पुढं जातो तसतशी फलंदाजी सोपी होते. लहान मैदानावर चौकार आणि षटकार सहज मारले जातात. अशा परिस्थितीत, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. हवामान अंदाजानुसार, सामन्यादरम्यान हवामान पूर्णपणे निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. पावसाची शक्यता खूपच कमी आहे. कमाल तापमान 32 अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान 18 अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. चाहत्यांना संपूर्ण रोमांचक सामना कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय अनुभवता येईल.

सामना कधी आणि कुठं पाहायचा : भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील चौथा टी-20 सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 10:00 वाजता सुरु होईल. भारतात, हा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रिमींग सोनी लिव्ह, हॉटस्टार ॲप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • इंग्लंड : फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद आणि जोश टंग.
  • भारत : संजू सॅमसन/ वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंग आणि वरुण चक्रवर्ती.

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