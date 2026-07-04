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ENG vs IND दुसरा सामना! भारतीय संघात 'गंभीर' बदल होणार? नव्या वेळेला सुरु होणार मॅच

भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील दुसरा सामना आज 4 जुलै रोजी खेळला जाईल.

ENG vs IND 2nd T20I
ENG vs IND दुसरा सामना! (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 10:03 AM IST

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मँचेस्टर ENG vs IND 2nd T20I : भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील दुसरा सामना आज 4 जुलै रोजी खेळला जाईल. हा सामना मँचेस्टरमधील एमिरेट्स ओल्ड ट्रॅफर्ड इथं भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल.

पहिला सामना पावसामुळं रद्द : मालिकेतील पहिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना पावसामुळं रद्द करण्यात आला होता. आता, दोन्ही संघ दुसरा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना जिंकून मालिकेची विजयी सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करतील. यामुळं दोन्ही संघांमध्ये एक रोमांचक सामना पाहायला मिळू शकतो. भारतीय संघाचं नेतृत्व श्रेयस अय्यर करत आहे, तर इंग्लंड संघाचं नेतृत्व हॅरी ब्रूक करत आहे.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 31 सामने खेळले गेले आहेत. या कालावधीत भारतीय संघानं 18 सामने जिंकले आहेत, तर इंग्लंडनं 12 सामने जिंकले आहेत. एक सामना अनिर्णित राहिला. इंग्लंडच्या भूमीवर दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या 10 टी-20 सामन्यांपैकी भारतीय संघानं चार सामने जिंकले आहेत आणि पाच गमावले आहेत, तर एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. मात्र, दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या शेवटच्या चार टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघ अपराजित राहिला आहे.

दोन्ही संघात दमदार खेळाडू : भारतीय संघ श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, इशान किशन आणि संजू सॅमसन यांच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा करत असेल. श्रेयस अय्यर आणि अभिषेक शर्मा यांनी पहिल्या सामन्यात शानदार अर्धशतकं झळकावली होती. गोलंदाजी विभागात अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती आणि रवी बिश्नोई महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. दुसरीकडे, इंग्लंड भारतीय संघाला आव्हान देण्यासाठी हॅरी ब्रूक, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर आणि टॉम बँटन यांच्यावर अवलंबून असेल. गोलंदाजी विभागात साकिब महमूद, आदिल रशीद आणि ल्यूक वूड महत्त्वपूर्ण ठरु शकतात.

मँचेस्टरची खेळपट्टी कशी असेल : मँचेस्टरमधील एमिरेट्स ओल्ड ट्रॅफर्डची खेळपट्टी साधारणपणे फलंदाजीसाठी अनुकूल मानली जाते, परंतु नवीन चेंडू वेगवान गोलंदाजांना स्विंग आणि सीम मूव्हमेंट देखील देतो. सामना जसजसा पुढं जाईल, तसतसे फिरकी गोलंदाजही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. त्यामुळं, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

सामना कधी आणि कुठं पाहायचा : भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसरा टी-20 सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता खेळला जाईल. भारतात, हा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. तर सामन्याची लाइव्ह स्ट्रीमिंग जिओहॉटस्टार ॲप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल. डीडी फ्री डिश वापरकर्ते डीडी स्पोर्ट्सवरही सामन्याचा आनंद घेऊ शकतात.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • इंग्लंड : फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद आणि जोश टंग.
  • भारत : संजू सॅमसन/ वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंग आणि वरुण चक्रवर्ती.

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