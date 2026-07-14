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भारत विरुद्ध इंग्लंड पहिला वनडे सामना! 967 दिवसांनंतर मैदानात उतरणार टीम इंडियाची 'त्रिमूर्ती'

भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना आज, 14 जुलै रोजी खेळला जाईल.

IND vs ENG 1st ODI
भारत विरुद्ध इंग्लंड पहिला वनडे सामना! (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 11:37 AM IST

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बर्मिंगहॅम IND vs ENG 1st ODI : भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना आज, 14 जुलै रोजी खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील हा सामना बर्मिंगहॅम येथील एजबास्टन स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3:30 वाजता सुरु होईल. टी-20 मालिकेत 4-0 नं पराभव झाल्यानंतर, शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ वनडे मालिकेत जोरदार पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात असेल. दुसरीकडे, हॅरी ब्रुकच्या नेतृत्वाखालील इंग्लंड संघ आपली विजयी मालिका कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. विशेष म्हणजे रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि जसप्रीत बुमराह यांच्या मालिकेत पुनरागमनामुळं सामना आणखी रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे. हे तिघंही तब्बल 967 दिवसांनी एकत्र खेळताना दिसणार आहेत.

कोहली सात महिन्यांनंतर दिसणार संघात : अलीकडेच, जूनमध्ये जेव्हा भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळली गेली होती, तेव्हा रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांची संघात निवड झाली होती, परंतु मालिका सुरु होण्यापूर्वीच दुखापतीमुळं विराट कोहलीला बाहेर व्हावं लागलं. आता 14 जुलै रोजी होणाऱ्या पहिल्या वनडे सामन्यात भारत आणि इंग्लंड आमने-सामने येतील तेव्हा कोहली संघात दिसेल. कोहलीनं आपला शेवटचा वनडे सामना 18 जानेवारी 2026 रोजी खेळला होता. त्यावेळी भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात वनडे मालिका खेळली जात होती.

2023 नंतर बुमराह खेळणार पहिला वनडे सामना : गेल्या वनडे मालिकेत रोहित शर्मा देखील टीम इंडियाचा भाग होता, पण जसप्रीत बुमराह खूप मोठ्या कालावधीनंतर वनडे सामन्यांमध्ये खेळणार आहे. जसप्रीत बुमराह आपला शेवटचा वनडे सामना 19 नोव्हेंबर 2023 रोजी, 2023 च्या वनडे विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात खेळला होता. त्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं टीम इंडियाचा पराभव करुन त्यांचं स्वप्न भंग केलं होतं. तेव्हापासून बुमराह कोणताही वनडे सामना खेळलेला नाही. पुढचा वनडे सामना आज 14 जुलै रोजी होणार आहे. जर आपण 19 नोव्हेंबर 2023 पासून दिवस मोजले, तर हे 967 दिवस होतात. आता, पुढच्या सामन्यात सर्व काही सुरळीत पार पडल्यास, हे तिन्ही खेळाडू तितक्याच दिवसांसाठी मैदानावर एकत्र दिसतील.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : वनडे क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत टीम इंडिया आणि इंग्लंड यांच्यात एकूण 110 सामने खेळले गेले आहेत. या कालावधीत टीम इंडियानं 61 सामने जिंकले आहेत, तर इंग्लंडनं 44 सामने जिंकले आहेत. दोन सामने बरोबरीत सुटले, तर तीन सामन्यांचा निकाल लागला नाही. दोन्ही संघांनी इंग्लंडच्या भूमीवर 45 वनडे सामने खेळले आहेत, ज्यात इंग्लंडनं 23, तर भारतानं 18 सामने जिंकले आहेत. एक सामना बरोबरीत सुटला आणि तीन सामने अनिर्णित राहिले.

खेळपट्टी कशी असेल : येथील खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते. मात्र, सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना स्विंग आणि सीम मूव्हमेंटचा अनुभव येण्याची शक्यता आहे. जर फलंदाजांनी सुरुवातीला सावधपणे खेळले, तर ते नंतर सहजपणे मोठे फटके मारु शकतात. दुसऱ्या डावात दव देखील महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, त्यामुळं नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

सामना कधी आणि कुठं पाहायचा : भारतीय संघ आणि इंग्लंड यांच्यातील पहिला वनडे सामना आज, 14 जुलै रोजी बर्मिंगहॅम येथील एजबास्टन स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3:30 वाजता सुरु होईल. नाणेफेक सामना सुरु होण्याच्या 30 मिनिटं आधी, म्हणजेच भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3:00 वाजता होईल.

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