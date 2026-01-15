ETV Bharat / sports

अमेरिकेपाठोपाठ इंग्लंडच्याही खेळाडूंना भारतीय व्हिसा मिळवण्यात अडचणी; इंग्रज संघ संकटात

टी-20 विश्वचषक संघाचा भाग असलेले इंग्लंडचे दोन खेळाडू, आदिल रशीद आणि रिहान अहमद यांना अद्याप त्यांचे भारतीय व्हिसा मिळालेले नाहीत.

T-20 World Cup
अमेरिकेपाठोपाठ इंग्लंडच्याही खेळाडूंना भारतीय व्हिसा मिळवण्यात अडचणी (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई T-20 World Cup : भारत आणि श्रीलंकेत संयुक्तपणे आयोजित करण्यात येणारा टी-20 विश्वचषक 7 फेब्रुवारीपासून सुरु होत आहे, ज्यामध्ये एकूण 20 संघ सहभागी होतील. दरम्यान, इंग्लंड क्रिकेट संघातील फिरकीपटू आदिल रशीद आणि रिहान अहमद यांना अद्याप या मेगा स्पर्धेसाठी भारतीय व्हिसा मिळालेला नाही. यामुळं इंग्लंडच्या टी-20 विश्वचषकाच्या तयारीला मोठा धक्का बसला आहे, कारण हे दोन्ही खेळाडू आता टी-20 विश्वचषकापूर्वी श्रीलंकेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत.

आदिल आणि रिहान दोघंही पाकिस्तानी वंशाचे खेळाडू : इंग्लंडनं 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी आदिल रशीद आणि रिहान अहमद यांचा समावेश केला आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार, आदिल रशीद आणि रिहान अहमद दोघंही श्रीलंका दौऱ्यासाठी संघाचा भाग नसतील. टी-20 विश्वचषकापूर्वीच्या सराव सामन्यांमध्ये ते खेळू शकतील अशी शक्यता कमी दिसते. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डानं पुष्टी केली आहे की दोन्ही खेळाडूंना लवकरच सर्व व्हिसा मंजुरी मिळेल, ज्यामुळं ते टी-20 विश्वचषकासाठी संघाचा भाग बनू शकतील. आदिल रशीद सध्या दक्षिण आफ्रिकेत खेळल्या जाणाऱ्या एसए20 फ्रँचायझी-आधारित टी-20 लीगमध्ये खेळत आहे, तर रिहान अहमद बिग बॅश लीगमध्ये खेळत आहे. दोन्ही खेळाडू आता इंग्लंडला परततील आणि उर्वरित व्हिसा-संबंधित औपचारिकता पूर्ण करतील.

इंग्लंड 8 फेब्रुवारी रोजी करणार मोहिमेची सुरुवात : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी इंग्लंडला वेस्ट इंडिज, इटली, नेपाळ आणि बांगलादेशसह गट क मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. ते 8 फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर नेपाळविरुद्धच्या सामन्याने त्यांच्या मोहिमेची सुरुवात करतील. त्यानंतर ते 11 फेब्रुवारी रोजी त्याच ठिकाणी वेस्ट इंडिजविरुद्ध त्यांचा दुसरा सामना खेळतील. 14 फेब्रुवारी रोजी इंग्लंडचा सामना बांगलादेशशी होईल, ज्याचा टी-20 विश्वचषकात सहभाग अद्याप निश्चित झालेला नाही कारण त्यांनी आयसीसीला त्यांच्या सामन्यांचं ठिकाण बदलण्याची विनंती केली आहे.

  • 8 फेब्रुवारी : नेपाळ विरुद्ध इंग्लंड - वानखेडे स्टेडियम, मुंबई
  • 11 फेब्रुवारी : वेस्ट इंडिज विरुद्ध इंग्लंड - वानखेडे स्टेडियम
  • 14 फेब्रुवारी : बांगलादेश विरुद्ध इंग्लंड - ईडन गार्डन्स, कोलकाता
  • 16 फेब्रुवारी : इटली विरुद्ध इंग्लंड - ईडन गार्डन्स

श्रीलंका दौऱ्याचं संपूर्ण वेळापत्रक : इंग्लंड श्रीलंकेविरुद्ध तीन वनडे आणि तीन टी-20 सामने खेळणार आहे. ही मालिका 22 जानेवारीपासून सुरु होणार असून सर्व सामने कोलंबोमध्ये होणार आहेत. टी-20 मालिका 30 जानेवारीपासून सुरु होणार असून सर्व टी-20 सामने पल्लेकेलेमध्ये होणार आहेत.

हेही वाचा :

  1. टी-20 विश्वचषकासाठी अमेरिकन क्रिकेटपटूंना भारतीय व्हिसा मिळविण्यात अडचणी; नेमकी भानगड काय?
  2. आयसीसी ODI क्रमवारीत विराट कोहली 1403 दिवसांनी अव्वल स्थानावर; रोहितला भयंकर नुकसान
  3. टी-20 वर्ल्ड कपपूर्वी बांगलादेश क्रिकेटमध्ये भूकंप; क्रिकेट सामन्यांवर बहिष्कार टाकण्याची खेळाडूंची धमकी

TAGGED:

ENGLAND PLAYER
PLAYERS VISA ISSUE
INDIAN VISAS FOR T20 WORLD CUP
ADIL RASHID AND REHAN AHMED
ENGLAND PLAYER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.