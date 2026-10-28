वनडे तिरंगी मालिकेतून 430 धावा करणारे इंग्रज बाहेर; दारुण पराभवानंतरही पाकिस्तान खेळणार फायनल
लाहोरमधील गद्दाफी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या तिरंगी वनडे मालिकेच्या सामन्यात पाकिस्तान क्रिकेट संघाला दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं.
Published : October 28, 2026 at 9:28 AM IST
लाहोर SL Beat PAK in ODI : लाहोरमधील गद्दाफी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या तिरंगी वनडे मालिकेच्या सामन्यात पाकिस्तान क्रिकेट संघाला दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानला 25.3 षटकांत केवळ 110 धावा करता आल्या. प्रत्युत्तरात, श्रीलंकेनं शानदार फलंदाजी करत दणक्यात छोटं लक्ष्य गाठलं. त्यांनी 18.1 षटकांत 2 गडी गमावून लक्ष्याचा पाठलाग केला. या विजयासह श्रीलंकेनं या मालिकेच्या अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केलं असून एका सामन्यापूर्वी श्रीलंकेविरुद्ध 430 धावा करणारा इंग्लंड स्पर्धेबाहेर झाला आहे.
A convincing win sends Sri Lanka through to the Pakistan ODI tri-series final 👌 📝: https://t.co/ENK0ItuGNL https://t.co/JWsyrppbpV— ICC (@ICC) October 27, 2026
पाकिस्तानी फलंदाजांनी खराब खेळी : सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच यजमान पाकिस्तानवर दबाव कायम ठेवला. पाकिस्तानकडून फखर जमान, साईम अयुबचा बदली खेळाडू माझ सदाकत आणि कर्णधार बाबर आझम हे सर्व स्वस्तात बाद झाले, यानंतर पाकिस्तानला सावरता आलं नाही. बाबर आझमच्या बाद होण्यानं पाकिस्तानच्या पुनरागमनाच्या आशा पूर्णपणे धुळीस मिळाल्या. मागच्या सामन्याचा हीरो शादाब खान, साहन अराचिगेच्या गोलंदाजीवर अवघ्या 2 धावांवर बाद झाला. आपल्या दुसऱ्या स्पेलमध्ये परतलेल्या मदुशंकानं त्यानंतर अराफत मिन्हास, हरिस रौफ आणि शाहीन शाह आफ्रिदी यांना बाद करुन पाकिस्तानची खालची फळी उद्ध्वस्त केली. पाकिस्तानच्या विकेट्स पडतच राहिल्या आणि अर्धे षटक संपण्यापूर्वीच संघ पत्त्यांच्या घरट्याप्रमाणे कोसळला. घरच्या मैदानावर पाकिस्तानची ही दुसरी सर्वात कमी धावसंख्या होती आणि श्रीलंकेविरुद्धची तिसरी सर्वात कमी धावसंख्या होती. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानची घरच्या मैदानावरची सर्वात कमी धावसंख्याही श्रीलंकेविरुद्धच होती.
Career-best ODI figures for Dilshan Madushanka against Pakistan 🤩 📝: https://t.co/ENK0ItuGNL https://t.co/1G3tbfpy13— ICC (@ICC) October 27, 2026
श्रीलंकेनं अवघ्या 18.1 षटकांत मिळवला एकतर्फी विजय : पाकिस्ताननं दिलेलं 111 धावांचं माफक लक्ष्य गाठताना कामिंदू मेंडिसनं श्रीलंकेच्या संघाला आक्रमक सुरुवात करुन दिली. कामिंदूनं हरिस रौफच्या एकाच षटकात सलग तीन चौकार मारुन श्रीलंकेला अवघ्या 6.1 षटकांत 50 धावांचा टप्पा पार करुन दिला. पाकिस्ताननं अविष्का फर्नांडो आणि कुसल मेंडिस यांना लवकर बाद करुन सामन्यात थोडे पुनरागमन केलं, पण कामिंदू मेंडिसच्या आक्रमक अर्धशतकामुळं श्रीलंकेनं अवघ्या 18.1 षटकांत लक्ष्य गाठलं.
Pakistan have moved quickly to put their disappointing loss to Sri Lanka behind them and focus on the tri-series final 🏏 https://t.co/MYDT2xRvPu— ICC (@ICC) October 28, 2026
इंग्लंड स्पर्धेतू बाहेर पाकिस्तान आणि श्रीलंका संघात फायनल : श्रीलंकेच्या दणदणीत विजयामुळं इंग्लंड त्रिकोणीय मालिकेतून अधिकृत बाहेर पडला आहे. संपूर्ण सामना 44 षटकांपेक्षा कमी वेळेत संपला. आता, या त्रिकोणीय मालिकेच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तान आणि श्रीलंका पुन्हा एकदा आमनेसामने येतील. परिणामी, 29 ऑक्टोबर रोजी होणारा इंग्लंड आणि श्रीलंका यांच्यातील सामना केवळ एक औपचारिकता बनून राहिला.
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