2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी ब्रिटिशांचा संघ जाहीर; IPL मध्ये बंदी असलेल्या खेळाडूला बनवलं कॅप्टन
पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये टी-20 विश्वचषक होणार आहे. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डानंही काही काळापूर्वीच आपला संघ जाहीर केला आहे.
Published : December 30, 2025 at 3:38 PM IST
लंडन England Squad For T20 World Cup : पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये टी-20 विश्वचषक होणार आहे. यावेळी, त्याचं आयोजन भारत आणि श्रीलंका करणार आहेत. या आयसीसी स्पर्धेसाठी टीम इंडियाची घोषणा आधीच करण्यात आली होती आणि आता हळूहळू इतर संघांची घोषणा केली जात आहे. दरम्यान, इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डानंही काही काळापूर्वीच आपला संघ जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे, आयपीएलमधून बंदी घालण्यात आलेल्या हॅरी ब्रूककडे संघाची सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत.
जोफ्रा आर्चर टी-20 विश्वचषकात खेळणार : इंग्लंड टी-20 विश्वचषकात तसंच श्रीलंकेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेत खेळेल. दोन्हीसाठी एकच संघ निवडण्यात आला आहे. मात्र, जोफ्रा आर्चर फक्त टी-20 विश्वचषकात खेळेल आणि ब्रायडन कार्स फक्त श्रीलंकेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेत खेळे. हॅरी ब्रूकला संघाची सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत. माजी कर्णधार जॉस बटलर आणि फिल साल्ट यांचाही संघात समावेश असेल. विल जॅक्स आणि सॅम करन यांचा संघात समावेश करण्यात आला आहे.
इंग्लंड 8 फेब्रुवारी रोजी विश्वचषकात खेळणार पहिला सामना : इंग्लंडला विश्वचषकासाठी ग्रुप सी मध्ये ठेवण्यात आलं आहे, ज्यामध्ये नेपाळ, वेस्ट इंडिज, बांगलादेश आणि इटली यांचा समावेश आहे. इंग्लंड 8 फेब्रुवारी रोजी नेपाळ विरुद्ध पहिला सामना खेळेल. हा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. इंग्लंडचा सर्वात कठीण सामना वेस्ट इंडिज विरुद्ध असेल. इतर संघ बरेच कमकुवत दिसत आहेत.
हॅरी ब्रूकवर आयपीएलमधून दोन वर्षांसाठी बंदी : दरम्यान, इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकला गेल्या वर्षी आयपीएल संघात सहभागी होण्यास नकार दिल्याबद्दल बीसीसीआयनं आयपीएलमधून दोन वर्षांसाठी बंदी घातली होती, जरी शेवटच्या क्षणी आयपीएल संघात निवड झाली असली तरी. याचा अर्थ तो यावर्षी आयपीएलमध्येही खेळू शकणार नाही. हॅरी ब्रूकच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडचा संघ कसा कामगिरी करतो हे पाहणं बाकी आहे.
2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी इंग्लंड संघ : हॅरी ब्रुक (कर्णधार), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बँटन, जेकब बेथेल, जॉस बटलर, ब्रायडेन कार्स, सॅम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, आदिल रशीद, फिल साल्ट, जोश टोंगे आणि ल्यूक वूड.
