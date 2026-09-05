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वनडे आणि टी-20 मालिकेसाठी 16 सदस्यीय संघाची घोषणा; 2 नव्या खेळाडूंना पहिल्यांदाच संघात स्थान

श्रीलंका क्रिकेट संघाविरुद्धच्या टी-20 आणि वनडे मालिकेसाठी इंग्लंडच्या पुरुष क्रिकेट संघाची घोषणा करण्यात आली आहे.

Squad For ODI and T20I Series
इंग्लंड क्रिकेट संघ (संग्रहित छायाचित्र) (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 4:02 PM IST

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लंडन Squad For ODI and T20I Series : श्रीलंका क्रिकेट संघाविरुद्धच्या टी-20 आणि वनडे मालिकेसाठी इंग्लंडच्या पुरुष क्रिकेट संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. प्रत्येक मालिकेसाठी सोळा खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. यावेळी संघात दोन नवीन चेहऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सलामीवीर अनेरिन डोनाल्डचा टी-20 संघात प्रथमच समावेश करण्यात आला आहे. तर गोलंदाज हेन्री क्रोकोम्बेचा वनडे संघात समावेश करण्यात आला आहे. या दोन्ही खेळाडूंनी अद्याप एकही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही.

जेमी ओव्हरटनचं संघात पुनरागमन : दुखापतीतून सावरल्यानंतर जेमी ओव्हरटनचे दोन्ही संघांमध्ये पुनरागमन झालं आहे. मांडीच्या स्नायूला ताण आल्यामुळं तो भारताविरुद्धची मालिका खेळू शकला नव्हता. तर दुसरीकडे, फिल सॉल्ट मांडीच्या दुखापतीमुळं या मालिकेत खेळू शकणार नाही. जेकब बेथेलवर या आठवड्याच्या सुरुवातीला गुडघ्याची यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली, त्यामुळं तोदेखील श्रीलंका मालिकेबाहेर असेल. स्टार अष्टपैलू खेळाडू सॅम करनदेखील दुखापतीमुळं या मालिकेत खेळू शकणार नाही.

क्रोकोम्बेनं ससेक्ससाठी केली उत्कृष्ट कामगिरी : क्रोकोम्बेनं ससेक्सकडून खेळताना सलग दोन सामन्यांमध्ये हॅट-ट्रिक घेतली. यामुळं जूनमध्ये राखीव खेळाडू म्हणून त्याचा इंग्लंडच्या कसोटी संघात समावेश झाला. मात्र त्याला मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटचा अनुभव कमी आहे. इंग्लंडचे निवडकर्ता मार्कस नॉर्थ म्हणाले की, ते संपूर्ण हंगामात त्याच्यावर लक्ष ठेवून होते. तो पुढील हंगामात तीन वर्षांच्या करारावर सरे संघात सामील होईल. नॉर्थ यांनी सांगितलं की, अनेरिन डोनाल्ड आणि हेन्री क्रोकोम्बे हे दोन आश्वासक उदयोन्मुख खेळाडू आहेत, ज्यांनी देशांतर्गत क्रिकेटमधील त्यांच्या प्रभावी कामगिरीच्या जोरावर संघात आपलं स्थान मिळवलं आहे.

वनडे संघात बदल : इंग्लंडच्या वनडे संघात काही नवीन बदल करण्यात आले आहेत. जुलैमध्ये भारताला 2-1 नं पराभूत करणाऱ्या संघाच्या तुलनेत क्रोकोम्बे, ओव्हरटन, जॉनी बेकर आणि जॉर्डन कॉक्स यांचं पुनरागमन झालं आहे, तर ब्रायडन कार्स, जेम्स कोल्स, साकिब महमूद, बॅचलर आणि सॅम करन यांना वगळण्यात आलं आहे. मात्र, जेम्स कोल्स आणि साकिब महमूद यांनी टी-20 संघात आपलं स्थान कायम ठेवलं आहे. दरम्यान, ब्रायडन कार्सचा संघात समावेश करण्यात आलेला नाही. नाईटक्लबमधील घटनेपासून तो इंग्लंडच्या संघाबाहेर आहे.

  • इंग्लंड टी-20 संघ : हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जोफ्रा आर्चर, गस ऍटकिन्सन, सोनी बेकर, टॉम बँटन, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, लियाम डॉसन, ऍन्यूरिन डोनाल्ड, बेन डकेट, विल जॅक्स, साकिब महमूद, जेमी ओव्हरटन, आदिल रशीद, जोश टंग.
  • इंग्लंड वनडे संघ : हॅरी ब्रुक (कर्णधार), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस ऍटकिन्सन, टॉम बँटन, सोनी बेकर, जोस बटलर, जॉर्डन कॉक्स, हेन्री क्रोकोम्बे, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, आदिल रशीद, जो रुट, जोश टंग.

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TAGGED:

ENGLAND SERIES AGAINST SRI LANKA
ENGLAND TEAM FOR SRI LANKA SERIES
इंग्लंड क्रिकेट संघ
जेमी ओव्हरटन
ENGLAND NAMED 16 PLAYER SQUADS

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