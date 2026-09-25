4 फलंदाजांची हाफ-सेंच्युरी तरीही संघाचा पराभव! पाहुण्यांनी दमदार पुनरागमन करत केली बरोबरी
इंग्लंड आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात, पाहुण्या श्रीलंकन संघानं हॅरी ब्रुकच्या नेतृत्वाखालील इंग्लंड संघाचा 16 धावांनी पराभव केला.
Published : September 25, 2026 at 9:50 AM IST
लीड्स SL Beat ENG in 2nd ODI : इंग्लंड आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात, पाहुण्या श्रीलंकन संघानं हॅरी ब्रुकच्या नेतृत्वाखालील इंग्लंड संघाचा 16 धावांनी पराभव केला. दोन्ही संघांमध्ये मिळून एकूण 626 धावा झालेल्या या सामन्यात, श्रीलंकन कर्णधार कुसल मेंडिसचं शतक निर्णायक ठरलं. विजयाच्या अगदी जवळ पोहोचूनही, इंग्लंडचे फलंदाज शेवटच्या षटकांमध्ये लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरले. हा सामना जिंकत पाहुण्या श्रीलंकेनं मालिकेत 1-1 अशी बरोबरी केली आहे. मालिकेतील तीसरा आणि निर्णायक सामना रविवार 27 सप्टेंबर रोजी ओव्हल इथं खेळला जाईल.
कुसल मेंडिसचं ऐतिहासिक शतक, श्रीलंकेच्या 321 धावा : सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, श्रीलंकन संघानं निर्धारित 50 षटकांत 6 गडी गमावून 321 धावांचा डोंगर उभा केला. कुसल मेंडिसनं कर्णधाराला साजेशी खेळी करत केवळ 100 चेंडूंमध्ये 14 चौकार आणि 3 षटकारांसह 121 धावा केल्या. यासह, तो इंग्लंडच्या भूमीवर वनडे शतक झळकावणारा जगातील केवळ 7 वा यष्टीरक्षक-फलंदाज ठरला. यापूर्वी, भारताच्या ऋषभ पंतनं 2022 मध्ये ही कामगिरी केली होती. कामिंदू मेंडिसनं कर्णधारासोबत दुसऱ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी करत 54 धावा केल्या. तर पवन रत्नायकेनं चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना 48 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली.
A stellar effort from Sri Lanka's Kusal Mendis in the second ODI against England 👏— ICC (@ICC) September 25, 2026
Scorecard 📲 https://t.co/4gYbaIot3J pic.twitter.com/dEPmeFLcXH
143 धावांची सलामीची भागीदारीनंतरही इंग्लंडचा पराभव : 322 धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना, इंग्लंडनं टॉम बँटनच्या 73 आणि बेन डकेटच्या 67 धावांच्या जोरावर पहिल्या विकेटसाठी 143 धावा जोडून दमदार सुरुवात केली. मात्र जो रुट केवळ 15 धावांवर आणि कर्णधार हॅरी ब्रूक केवळ 1 धावेवर बाद झाल्यानं डावाला खीळ बसली. त्यानंतर जॉस बटलर आणि विल जॅक्स यांनी अर्धशतकं झळकावून डाव सावरला. बटलर डावाच्या मध्यात दुखापतीमुळं निवृत्त झाला, पण नंतर संघासाठी फलंदाजीला परतला.
Sri Lanka stun England to level the ODI series at Headingley 👏— ICC (@ICC) September 24, 2026
Scorecard 📲 https://t.co/4gYbaIot3J pic.twitter.com/wYwSSQnyy6
शेवटच्या 10 षटकांमध्ये पलटला सामना : एकावेळी, इंग्लंडला विजयासाठी शेवटच्या 60 चेंडूंमध्ये केवळ 63 धावांची गरज होती आणि त्यांच्या हातात पाच गडी शिल्लक होते. पण 37 व्या षटकात बटलर जखमी झाल्यानंतर, श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी आपली पकड घट्ट केली. 37 व्या ते 50 व्या षटकांदरम्यान, इंग्लंडला संपूर्ण 13 षटकांमध्ये केवळ एक चौकार आणि एक षटकार मारता आला. श्रीलंकेच्या गोलंदाजांच्या शिस्तबद्ध गोलंदाजीसमोर, इंग्लंड निर्धारित षटकांमध्ये लक्ष्यापासून 16 धावांनी कमी पडला.
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