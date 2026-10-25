इंग्रजांसाठी वनडे तिरंगी मालिकेत 'करो या मरो' सामना; पाकिस्तान फायनलसाठी भिडणार
पाकिस्तान आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पाकिस्तान वनडे तिरंगी मालिकेचा चौथा सामना आज, 25 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल.
Published : October 25, 2026 at 9:43 AM IST
लाहोर PAK vs ENG ODI : पाकिस्तान आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पाकिस्तान वनडे तिरंगी मालिकेचा चौथा सामना आज, 25 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील हा सामना लाहोरमधील गद्दाफी स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल. शाहीन शाह अफरीदीच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान संघ सलग तिसरा सामना जिंकत अंतिम फेरीत स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. दुसरीकडे, हॅरी ब्रुकच्या नेतृत्वाखालील इंग्लंड संघासाठी हा सामना 'करा किंवा मरा' असा आहे. अंतिम फेरीच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी इंग्लंडला कोणत्याही परिस्थितीत हा सामना जिंकावा लागेल.
The details of Gaddafi Stadium 🔎 https://t.co/jrdQnbueJ6— England Cricket (@englandcricket) October 24, 2026
दोन्ही संघांत दमदार खेळाडू : या तिरंगी मालिकेत पाकिस्ताननं आपले दोन्ही सामने जिंकून गुणतालिकेत अव्वल स्थान मिळवलं आहे. इंग्लंडनं त्यांच्या मागील सामन्यात श्रीलंकेविरुद्ध 429/4 अशी मोठी धावसंख्या उभारली होती, परंतु त्यांचे गोलंदाज ती धावसंख्या वाचवण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळं, दोन्ही संघांमध्ये आणखी एका रोमांचक आणि मोठ्या धावसंख्येच्या सामन्याची अपेक्षा आहे. पाकिस्तानला बाबर आझम, फखर जमान, सलमान अली आगा आणि सॅम अयुब यांच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल. शाहीन शाह आफ्रिदी, हरिस रौफ आणि अराफत मिन्हास हे प्रमुख गोलंदाज असतील. दुसरीकडे, इंग्लंड जो रुट, हॅरी ब्रूक, बेन डकेट आणि टॉम बँटन यांच्या मदतीनं पाकिस्तानला आव्हान देईल, तर आदिल रशीद, गस ऍटकिन्सन आणि सॅम करन गोलंदाजी विभागात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : पाकिस्तान आणि इंग्लंड यांच्यात आतापर्यंत 96 वनडे आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी 58 सामने इंग्लंडनं जिंकले आहेत, तर पाकिस्ताननं 35 सामने जिंकले आहेत. तीन सामने अनिर्णित राहिले आहेत. मात्र, सध्याच्या त्रिकोणी मालिकेत इंग्लंडला 87 धावांनी पराभूत करुन पाकिस्ताननं मानसिक आघाडी मिळवली आहे.
Defeat in Rawalpindi https://t.co/gLJLRPgiKm— England Cricket (@englandcricket) October 22, 2026
लाहोरची खेळपट्टी कशी असेल : लाहोर येथील खेळपट्टी साधारणपणे फलंदाजीसाठी अत्यंत अनुकूल मानली जाते. चांगल्या उसळीमुळं फलंदाजांना मुक्तपणे खेळता येते. मात्र, सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना काही प्रमाणात स्विंगचा अनुभव येऊ शकतो. मधल्या षटकांमध्ये फिरकी गोलंदाजही प्रभाव पाडू शकतात. दुसऱ्या डावात दव पडण्याची शक्यता असल्यानं, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
- पाकिस्तान : सॅम अयूब, फखर जमान, बाबर आजम, साद बेग (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, हसन नवाज, अराफात मिन्हास, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी (कर्णधार), नसीम शाह, हारिस रौफ.
- इंग्लंड : बेन डकेट, टॉम बँटन (विकेटकीपर), जो रुट, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जॉर्डन कॉक्स, सॅम करन, विल जॅक्स, जेमी ओवरटन, गस एटकिंसन, आदिल राशिद, सनी बेकर.
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