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अवघ्या 25व्या वर्षी क्रिकेटला अलविदा! निवृत्तीच्या निर्णयाबाबत क्रिकेटपटू म्हणाला...

इंग्लंड क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज जॉन टर्नरनं वयाच्या अवघ्या 25 व्या वर्षी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेऊन सर्वांना आश्चर्यचकित केलं आहे.

John Turner
अवघ्या 25व्या वर्षी क्रिकेटला अलविदा! (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 10:39 AM IST

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लंडन John Turner : इंग्लंड क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज जॉन टर्नरनं वयाच्या अवघ्या 25 व्या वर्षी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेऊन सर्वांना आश्चर्यचकित केलं आहे. त्यानं 2024 मध्ये इंग्लंडसाठी चार आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले होते, पण आता त्यानं अचानक व्यावसायिक क्रिकेटला रामराम ठोकला आहे. पाठीच्या गंभीर दुखापतीमुळं तो गेल्या वर्षी जूनपासून एकही सामना खेळू शकला नव्हता. याच सततच्या दुखापतीमुळं त्यानं क्रिकेट सोडण्याचा हा कठीण निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, इंग्लंडचा 40 वर्षीय खेळाडू जो डेन्लीनंही अलीकडेच व्यावसायिक क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जॉन टर्नरनं खेळले चार आंतरराष्ट्रीय सामने : जॉन टर्नरचा जन्म जोहान्सबर्ग इथं झाला. हॅम्पशायरसोबतच्या त्याच्या कराराला अजून दोन वर्षे बाकी होती. 2024 च्या अखेरीस जेव्हा इंग्लंडनं वेस्ट इंडिजचा दौरा केला, तेव्हा त्यानं इंग्लंडसाठी दोन वनडे आणि दोन टी-20 सामने खेळून तीन बळी घेतले. देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही त्याची कामगिरी चांगली होती. मात्र, सततच्या दुखापतींमुळं त्याला हॅम्पशायरच्या काउंटी चॅम्पियनशिप संघात कायमचं स्थान मिळवता आलं नाही. त्यानं संघासाठी फक्त सात प्रथम-श्रेणी सामने खेळले. त्यानंतर तो 2025 च्या सुरुवातीला कर्जाऊ तत्त्वावर लँकेशायर संघात सामील झाला, जिथं त्यानं तीन सामने खेळले, परंतु दुखापत पुन्हा बळावल्यामुळं त्याला संघ सोडावा लागला.

जॉन टर्नरनं निवृत्तीच्या निर्णयाबद्दल काय सांगितलं? : टर्नरनं एका निवेदनात म्हटलं, "व्यावसायिक आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणं हे नेहमीच माझं स्वप्न राहिलं आहे. हॅम्पशायर आणि इंग्लंडसाठी खेळणं हे बालपणीचं स्वप्न जगण्यासारखं होतं. मी क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे, आणि तुम्ही समजू शकता की, हा माझ्यासाठी आतापर्यंतच्या सर्वात कठीण निर्णयांपैकी एक होता. माझ्या पाठीच्या स्ट्रेस फ्रॅक्चरमुळं मी एका वर्षापेक्षा जास्त काळ खेळापासून दूर होतो. माझ्या दुखापतींच्या इतिहासानं मला क्रिकेटमधील आणि क्रिकेटबाहेरील माझ्या भविष्यावर विचार करण्यास भाग पाडलं. अखेरीस, मला वाटलं की आयुष्यात नवीन आव्हाने स्वीकारण्याची हीच योग्य वेळ आहे."

या इंग्लिश वेगवान गोलंदाजानं समारोप करताना म्हटलं, "हॅम्पशायरसाठी एक व्यावसायिक क्रिकेटपटू म्हणून घालवलेली शेवटची पाच वर्षे माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम वर्षे होती. ज्या दिवशी मी माझं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी या क्लबमध्ये सामील झालो, त्या दिवसापासून सर्वांनी माझं मोठ्या प्रेमानं स्वागत केलं आणि हे वर्तन कधीही बदललं नाही."

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