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टीम इंडियाची बादशाहत संपली! 58 चेंडूत सामना जिंकत 55 दिवसांची इंग्रज बनले नंबर-1

इंग्लंड क्रिकेट संघानं तिसऱ्या टी-20 सामन्यात श्रीलंकेला 8 गडी राखून पराभूत करुन तीन टी-20 सामन्यांची मालिका 3-0 नं जिंकली.

ENG vs SL 3rd T20I
इंग्लंड क्रिकेट संघ (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 9:57 AM IST

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मँचेस्टर ENG vs SL 3rd T20I : इंग्लंड क्रिकेट संघानं तिसऱ्या टी-20 सामन्यात श्रीलंकेला 8 गडी राखून पराभूत करुन तीन टी-20 सामन्यांची मालिका 3-0 नं जिंकली. इंग्लंडनं पहिला सामना 119 धावांनी जिंकून 1-0 अशी आघाडी घेतली होती. इंग्लंडच्या संघानं दुसरा सामना 6 गडी राखून जिंकून मालिकेत अभेद्य आघाडी घेतली. अंतिम सामना जिंकून आपली प्रतिष्ठा वाचवण्याची संधी श्रीलंकेला होती, पण ते त्यात अपयशी ठरले. अंतिम सामना जिंकून इंग्लंडनं भारताला मागे टाकत आयसीसी टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावलं.

श्रीलंकेच्या फलंदाजांची निराशाजनक कामगिरी : प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेचा संघ पूर्णपणे अपयशी ठरला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेचा डाव 18.5 षटकांत केवळ 124 धावांवर त्यांचा डाव आटोपला, ज्यात त्यांचे सहा फलंदाज दुहेरी आकडा गाठण्यात अपयशी ठरले. पथुम निस्संकानं 36 धावा करुन थोडा प्रयत्न केला आणि कामिंदू मेंडिसने 35 धावा केल्या, पण इतर कोणताही फलंदाज आपला डाव टिकवू शकला नाही. इंग्लंडनं उत्कृष्ट गोलंदाजी केली, ज्यात सोनी बेकर, जोफ्रा आर्चर आणि विल जॅक्स यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर लियाम डॉसन आणि जेमी ओव्हरटन यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.

इंग्लंडनं अवघ्या 58 चेंडूंमध्ये जिंकला सामना : श्रीलंकेनं दिलेलं 125 धावांचं सोपं लक्ष्य गाठताना इंग्लंडनं आक्रमक फलंदाजी केली आणि अवघ्या 9.4 षटकांत (58 चेंडूंमध्ये) विजय मिळवला. इंग्लंडची सुरुवात खराब झाली. सलामीवीर अनेउरिन डोनाल्ड 13 धावांवर बाद झाला. मात्र, त्यानंतर जॉस बटलर आणि कर्णधार हॅरी ब्रूक यांनी 38 चेंडूंमध्ये 85 धावांची धडाकेबाज भागीदारी करुन संघाला सहज विजय मिळवून दिला. या सामन्यात बटलरनं 32 चेंडूंमध्ये 62 धावांची नाबाद शानदार खेळी केली. बटलरनं मागील सामन्यात टी-20 फॉरमॅटमध्ये 15,000 धावा पूर्ण केल्या होत्या. टी-20 मालिकेत 3-0 नं निर्भेळ विजय मिळवल्यानंतर, आता दोन्ही संघ 22, 24 आणि 27 सप्टेंबर रोजी तीन वनडे सामन्यांची मालिका खेळतील.

ब्रुकच्या इंग्लंडमध्ये 3,000 आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण : हॅरी ब्रुकनं तिसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात 21 चेंडूंमध्ये 33 धावा करुन इंग्लंडच्या भूमीवर 3,000 आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण केल्या. आपल्या मायदेशात खेळताना, त्यानं 79 डावांमध्ये 43.50 च्या सरासरीनं एकूण 3,002 धावा केल्या आहेत. त्याच्या उत्कृष्ट फलंदाजीच्या कामगिरीबद्दल हॅरी ब्रुकला मालिकावीर पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. त्यानं मालिकेतील तीन सामन्यांमध्ये एकूण 170 धावा केल्या.

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TAGGED:

ENG VS SL 3RD T20I
टीम इंडियाची बादशाहत संपली
इंग्लंड श्रीलंका क्रिकेट संघ सामना
इंग्लंडचा 58 चेंडूत विजय
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