13797 धावा करणाऱ्या खेळाडूला बनवलं 'मेंटॉर'; 2027 च्या ODI विश्वचषकासाठी साहेबांनी कसली कंबर
पुढील वर्षी खेळल्या जाणाऱ्या वनडे विश्वचषकासाठी सर्व क्रिकेट संघ आतापासून तयारी करत आहेत.इंग्लंड क्रिकेट बोर्डानं आपला माजी कर्णधार केविन पीटरसनवनर नवी जबाबदारी सोपवली आहे.
Published : September 7, 2026 at 5:13 PM IST
लंडन Kevin Pieterson : पुढील वर्षी खेळल्या जाणाऱ्या वनडे विश्वचषकासाठी सर्व क्रिकेट संघ आतापासून तयारी करत आहेत. अशातच इंग्लंड क्रिकेट बोर्डानं आपला माजी कर्णधार केविन पीटरसन याची संघाचा नवीन विशेषज्ञ मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्याच्यावर व्हाईट-बॉल क्रिकेट संघाची ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तो त्याच्या काळातील महान क्रिकेटपटूंपैकी एक मानला जातो.
KP at his innovative and powerful best back in 2008! 😍 pic.twitter.com/pGJg1OM1PK— England Cricket (@englandcricket) September 7, 2026
ऑस्ट्रेलिया मालिकेपासून होईल केविन पीटरसनच्या कार्यकाळाची सुरुवात : इंग्लंडचा माजी कर्णधार केविन पीटरसन आता संघाचा व्हाईट-बॉल क्रिकेटसाठी नवीन मार्गदर्शक असेल. असं मानलं जातं की, वनडे विश्वचषकाच्या तयारीसाठी त्याला हे काम सोपवण्यात आलं आहे. पुढील विश्वचषकाला अजून सुमारे सव्वा वर्ष बाकी असल्यानं, तो आतापासूनच संघाच्या तयारीला सुरुवात करेल. इंग्लंड सध्या पाकिस्तानविरुद्ध तीन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळत आहे, ज्यातील अंतिम सामना अजून व्हायचा आहे. यानंतर, इंग्लंड संघ श्रीलंकेविरुद्ध टी-20 आणि वनडे मालिका खेळेल. नोव्हेंबरमध्ये, इंग्लंड संघ वनडे मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियाचा दौरा करेल, जिथून पीटरसन ही जबाबदारी स्वीकारेल.
England legend roped in for specialist role in Brendon McCullum's white-ball coaching setup 👀— ICC (@ICC) September 7, 2026
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केविन पीटरसननं व्यक्त केला आनंद : पुढील वर्षीचा वनडे विश्वचषक दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने खेळवला जाईल. विशेष म्हणजे, केविन पीटरसन इंग्लंडकडून खेळत असला तरी, त्याचा जन्म दक्षिण आफ्रिकेतील पीटरमारित्झबर्ग इथं झाला होता. त्यामुळं, तो विश्वचषकात इंग्लंडसाठी उपयुक्त ठरु शकतो. पीटरसन हा कोचिंग स्टाफचा एकमेव सदस्य नसेल. जीतन पटेल, ब्रेंडन मॅककुलम, मार्कस ट्रेस्कोथिक, टिम साउथी आणि सारा टेलर हे देखील त्याला साथ देतील. त्यानं आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सच्या कोचिंग स्टाफमध्येही काम केलं आहे. या घोषणेनंतर केविन पीटरसननं आपला आनंद व्यक्त केला.
A word from KP on his return! 💬 pic.twitter.com/p7fRSPmeHF— England Cricket (@englandcricket) September 7, 2026
ब्रेंडन मॅककुलमनं केलं स्वागत : पीटरसननं जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटलं आहे की, दक्षिण आफ्रिकेत विश्वचषक जिंकण्यासाठी मदत करण्यास सांगितलं गेल्यानं त्याला खूप आनंद झाला आहे. 2014 नंतर प्रथमच इंग्लंडची जर्सी परिधान करणं हा एक मोठा सन्मान आहे. संघाचा मुख्य प्रशिक्षक ब्रेंडन मॅककुलमनंही पीटरसनच्या आगमनाबद्दल आनंद व्यक्त केला असून त्याचं स्वागत केलं आहे.
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