याला म्हणतात कॉन्फिडन्स! 2 सामने गमावूनही सामन्याच्या दोन दिवसांआधी साहेबांची प्लेइंग 11 जाहीर; संघात मोठा बदल

इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील कसोटी मालिकेतील तिसरा सामना 17 डिसेंबरपासून सुरु होणार आहे. आता या सामन्यासाठी इंग्लंडनं प्लेइंग इलेव्हनची घोषणा केली आहे.

England Playing 11
2 सामने गमावूनही सामन्याच्या दोन दिवसांआधी साहेबांची प्लेइंग 11 जाहीर (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 15, 2025 at 12:35 PM IST

1 Min Read
ॲडलेड England Playing 11 : इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघात पाच कसोटी सामन्यांची प्रतिष्ठित ॲशेस मालिका खेळवली जात आहे. जिथं ऑस्ट्रेलियानं सुरुवातीचे दोन्ही सामने जिंकून मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे. आता दोन्ही संघांमधील तिसरा सामना ॲडलेड ओव्हलवर खेळवला जाणार आहे. पण आता याआधीच इंग्लंडनं आपली प्लेइंग 11 जाहीर केली असून त्यात शेवटच्या सामन्यापासून एक बदल केला आहे.

गस ऍटकिन्सन संघाबाहेर : इंग्लंडकडून दुसऱ्या कसोटी सामन्यात गस ऍटकिन्सनची कामगिरी फारशी चांगली झाली नाही. त्याला दोन्ही डावांत मिळून केवळ तीन बळी घेता आले आणि फलंदाजीतही तो फारसा योगदान देऊ शकला नाही. याच कारणामुळं त्याला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला असून त्याच्या जागी जोश टंगचा समावेश करण्यात आला आहे. टंगनं आतापर्यंत 6 कसोटी सामने खेळले असून यात त्याने 31 विकेट घेतल्या आहेत.

फलंदाजांना दाखवावी लागेल कमाल : जॅक क्रॉली आणि बेन डकेट इंग्लंडसाठी सलामीला येतील. जॅकनं अनेक डावांत चांगली सुरुवात केली आहे, पण त्याला मोठ्या डावात रुपांतरित करता आले नाही. तिसऱ्या क्रमांकावर ओली पोपला मैदानात उतरवले जाऊ शकते. इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सलाही चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे. तो अद्याप या मालिकेत त्याच्या सर्वोत्तम कामगिरीमध्ये दिसलेला नाही. तो चेंडू आणि फलंदाजीत प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरला. जो रुटनं दुसऱ्या कसोटी सामन्यात दमदार शतक झळकावलं होतं आणि 138 धावांची खेळी खेळली होती. अशा स्थितीत तिसऱ्या कसोटीतही इंग्लंड संघाला त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल.

ऑस्ट्रेलियानं जिंकले दोन्ही सामने : ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघानं ॲशेस मालिकेतील पहिला सामना 8 गडी राखून जिंकला. यानंतर दुसऱ्या कसोटी सामन्यातही 8 गडी राखून विजय मिळवला. या दोन्ही सामन्यात इंग्लंडचे फलंदाज फ्लॉप ठरले आणि त्यांना चांगली कामगिरी करता आली नाही.

दुसऱ्या कसोटी सामन्यासाठी इंग्लंडची प्लेइंग 11 :

झॅक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पोप, जो रुट, हॅरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कर्णधार), जेमी स्मिथ (यष्टिरक्षक), विल जॅक, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, जोश टोंग.

