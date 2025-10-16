खतरनाक कॉन्फिडन्स... सामन्याच्या दोन दिवस आधीच प्लेइंग 11 जाहीर; 4 विकेटकीपर्संना संघात स्थान
इंग्लंड क्रिकेट संघानं पहिल्या सामन्यासाठी त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनची घोषणा केली आहे. प्लेइंग इलेव्हनमध्ये चार यष्टिरक्षकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
Published : October 16, 2025 at 3:37 PM IST
क्राईस्टचर्च Playing 11 Announced : गेल्या महिन्यात इंग्लंड क्रिकेट संघानं आयर्लंडला तीन सामन्यांच्या मालिकेत 2-0 नं हरवलं होतं. आता, इंग्लंडचा संघ न्यूझीलंडच्या आव्हानाचा सामना करण्यास सज्ज आहे. तीन सामन्यांची टी-20 मालिका 18 ऑक्टोबर रोजी न्यूझीलंडच्या भूमीवर सुरु होईल. दोन्ही संघांमधील पहिला टी-20 सामना क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हल इथं खेळला जाईल. सामना अजून दोन दिवस दूर आहे, परंतु इंग्लंडनं 16 ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनची घोषणा केली आहे.
संघात चार विकेटकीपरचा समावेश : पहिल्या टी-20 साठी इंग्लंडनं जाहीर केलेल्या संघातील सर्वात मनोरंजक गोष्ट म्हणजे चार विकेटकीपिंग पर्यायांचा समावेश. जॉस बटलर विकेटकीपर-फलंदाज असण्याची अपेक्षा असताना, फिल साल्ट, टॉम बंटन आणि जॉर्डन कॉक्स सारखे इतर विकेटकीपर-फलंदाज देखील संघात आहेत. याव्यतिरिक्त, जेकब बेथेल आणि कर्णधार हॅरी ब्रूक संघाच्या फलंदाजी क्रमाला बळकटी देतील. या वर्षाच्या सुरुवातीला इंग्लंडचा मर्यादित षटकांचा कर्णधार म्हणून जॉस बटलरची जागा हॅरी ब्रूकनं घेतली. आता, हॅरीच्या कर्णधारपदाची न्यूझीलंडमध्ये खऱ्या आणि कठीण परीक्षेला सामोरं जावं लागेल.
Back in action on Saturday ⏳— England Cricket (@englandcricket) October 16, 2025
Our XI for the first IT20 against @BLACKCAPS 💪 pic.twitter.com/pAqOKorsOV
अष्टपैलू खेळाडू आणि गोलंदाज : अष्टपैलू खेळाडूंच्या बाबतीत, इंग्लंडनं जेमी ओव्हरटनला बेंचवर ठेवलं आहे, तर ब्रायडन कार्स आणि सॅम करन यांचा समावेश आहे. फिरकी विभागात, इंग्लंडनं यावेळी तीन पर्याय निवडले आहेत. आदिल रशीद हा मुख्य फिरकी गोलंदाज असेल, त्याला डावखुरा फिरकी गोलंदाज लियाम डॉसनची साथ मिळेल. गरज पडल्यास जेकब बेथेल देखील गोलंदाजी करु शकतो. ल्यूक वूड जलद गोलंदाजीचं नेतृत्व करेल, तर सोनी बेकरला सुरुवातीच्या सामन्यातून वगळण्यात आलं आहे.
न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-20 साठी इंग्लंडचा प्लेइंग इलेव्हन : फिल साल्ट, जॉस बटलर, जेकब बेथेल, हॅरी ब्रूक, टॉम बँटन, सॅम करन, जॉर्डन कॉक्स, ब्रायडन कार्स, लियाम डॉसन, आदिल रशीद आणि ल्यूक वूड.
न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड टी-20 मालिकेचं वेळापत्रक :
- पहिला टी-20 सामना : 18 ऑक्टोबर, हॅगली ओव्हल (क्राईस्टचर्च)
- दुसरा टी-20 सामना : 20 ऑक्टोबर, हॅगली ओव्हल (क्राईस्टचर्च)
- तिसरा टी-20 सामना : 23 ऑक्टोबर, ईडन पार्क (ऑकलंड)
हेही वाचा :