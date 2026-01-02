सामन्याच्या 48 तासांआधीच अंतिम संघ; 'या' खेळाडूला पहिल्यांदाच मिळाली संधी
सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर खेळल्या जाणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या अॅशेस 2025-26 मालिकेतील शेवटच्या कसोटी सामन्यासाठी इंग्लंड संघानं आपला प्लेइंग-12 संघ जाहीर केला आहे.
Published : January 2, 2026 at 1:10 PM IST
सिडनी Final Squad For 5th Test : 2025-26 ची अॅशेस मालिका इंग्लंड क्रिकेट संघासाठी अपेक्षेनुसार चांगली झाली नाही, कारण त्यांना पहिल्या तीन सामन्यांत सलग पराभवाला सामोरं जावं लागलं. मात्र, इंग्लंडनं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर झालेली मालिकेतील चौथी कसोटी चार विकेट्सनं जिंकण्यात यश मिळवलं. इंग्लंड आता दौऱ्याचा शेवट विजयी पद्धतीनं करण्याचा प्रयत्न करेल, त्यांचा शेवटचा सामना 4 जानेवारी 2026 च्या सुरुवातीला सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर होणार आहे. त्यांनी सामना सुरु होण्याच्या 48 तास आधी त्यांच्या प्लेइंग ट्वेल्व्हची घोषणा केली आहे.
➡️ Shoaib Bashir— England Cricket (@englandcricket) January 2, 2026
➡️ Matthew Potts
We've named our 12-man squad for the fifth and final Ashes Test against Australia 👇
शोएब बशीर आणि मॅथ्यू पॉट्सची निवड : इंग्लंडनं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या शेवटच्या अॅशेस सामन्यासाठी त्यांच्या प्लेइंग ट्वेल्व्हची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये बॉक्सिंग डे टेस्टचा भाग असलेला वेगवान गोलंदाज गस अॅटकिन्सन वगळण्यात आला आहे. त्यानंतर, इंग्लंड सामन्याच्या दिवशी टॉसवर त्यांचा प्लेइंग इलेव्हन ठरवेल, ज्यामध्ये आणखी एका खेळाडूला वगळण्यात येणार आहे. इंग्लंडनं त्यांचा संघ जाहीर केला, ज्यामध्ये फिरकी गोलंदाज शोएब बशीरचा समावेश आहे, ज्यानं या टेस्ट सिरीजमध्ये अद्याप एकही सामना खेळलेला नाही. सिडनी क्रिकेट ग्राउंडच्या इतिहासाचा विचार करता, बशीर अंतिम सामन्यात खेळू शकेल अशी अपेक्षा आहे. सिडनी कसोटीसाठी इंग्लंडच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये वेगवान गोलंदाज मॅथ्यू पॉट्सचाही समावेश करण्यात आला आहे.
सिडनी कसोटीसाठी इंग्लंडचा संघ :
बेन स्टोक्स (कर्णधार), शोएब बशीर, जेकब बेथेल, जो रुट, हॅरी ब्रुक, ब्रायडन कार्स, झॅक क्रॉली, बेन डकेट, विल जॅक्स, मॅथ्यू पॉट्स, जेमी स्मिथ (यष्टीरक्षक), जोश टंग.
An Ashes debut on the cards as England name 12-member squad for the final Test in Sydney 👀#WTC27 | #AUSvENG https://t.co/TptbYIk6fy— ICC (@ICC) January 2, 2026
सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर इंग्लंडचा विक्रम चांगला : सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर इंग्लंडच्या कसोटी विक्रमाबद्दल बोलायचं झालं तर, त्यांनी 1882 मध्ये इथं पहिला सामना खेळला. तेव्हापासून, त्यांनी सिडनीमध्ये एकूण 57 कसोटी सामने खेळले आहेत, त्यापैकी 22 जिंकले आहेत, 27 गमावले आहेत आणि त्यापैकी आठ अनिर्णित राहिले आहेत. इंग्लंडनं 2011 मध्ये या मैदानावर शेवटचा कसोटी सामना जिंकला होता, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाचा डाव आणि 83 धावांनी पराभव केला होता.
हेही वाचा :