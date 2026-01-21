ODI सामन्याच्या 24 तासांआधी प्लेइंग-11 जाहीर; 776 दिवसांनंतर दिग्गजाला संघात स्थान
इंग्लंड क्रिकेट संघ आगामी टी-20 विश्वचषकापूर्वी श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर आहे, जिथं ते यजमान संघाविरुद्ध तीन वनडे आणि तीन टी-20 सामन्यांची मालिका खेळणार आहेत.
January 21, 2026
कोलंबो Playing 11 For 1st ODI : पुढील महिन्यात भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकापूर्वीच्या तयारी लक्षात घेऊन, इंग्लंड क्रिकेट संघ श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर पोहोचला आहे, जिथं ते 22 जानेवारीपासून यजमान संघाविरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळतील, त्यानंतर 30 जानेवारीपासून तीन सामन्यांची टी-20 मालिका देखील खेळवली जाईल. दोन्ही संघांमधील वनडे मालिकेतील सर्व तिन्ही सामने कोलंबोमधील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळवले जातील, ज्यामध्ये इंग्लंडनं पहिल्या सामन्यासाठी आपली प्लेइंग-11 जाहीर केला आहे, ज्यामध्ये सलामीवीर फलंदाज जॅक क्रॉली 776 दिवसांच्या दीर्घ कालावधीनंतर संघात परतला आहे. यजमान श्रीलंकेनंही वनडे मालिका सुरु होण्याच्या एक दिवस आधी आपला संघ जाहीर केला आहे.
जॅक क्रॉली व्यतिरिक्त, जो रुटही प्लेइंग-11 मध्ये : श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यासाठी इंग्लंडच्या प्लेइंग-11 मध्ये जॅक क्रॉलीसोबत बेन डकेट डावाची सुरुवात करताना दिसतील. मधल्या फळीत जो रुट, जेकब बेथेल, कर्णधार हॅरी ब्रूक आणि जॉस बटलर यांचा समावेश असेल. श्रीलंकेच्या खेळपट्ट्या लक्षात घेऊन, इंग्लंडनं त्यांच्या प्लेइंग 11 मध्ये दोन प्रमुख फिरकी गोलंदाजांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी आदिल रशीद व्यतिरिक्त लियाम डॉसन आणि फिरकी अष्टपैलू विल जॅक्सचा समावेश केला आहे.
श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यासाठी इंग्लंडची प्लेइंग-11 : जॅक क्रॉली, बेन डकेट, जो रुट, जेकब बेथेल, हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टीरक्षक), विल जॅक्स, सॅम करन, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन आणि आदिल रशीद.
चरिथ असलंका करणार श्रीलंकेचं नेतृत्व : इंग्लंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेच्या सुरुवातीच्या एक दिवस आधी, श्रीलंका क्रिकेटनं आपला संघ जाहीर केला आहे, ज्यामध्ये चरिथ असलंका पुन्हा एकदा कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारत आहे. कुसल मेंडिस, कामेंदु मेंडिस आणि वानिंदू हसरंगा यांचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. टी-20 विश्वचषकापूर्वी त्यांची कामगिरी श्रीलंकेच्या संघासाठी महत्त्वाची आहे.
इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी श्रीलंकेचा संघ :
चारिथ असलंका (कर्णधार), पाथुम निसांका, कामिल मिश्रा, कुसल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, पवन रत्नायके, धनंजया डी सिल्वा, जेनिथ लियानागे, कामिंदू मेंडिस, ड्युनिथ वेलगे, वानिंदू हसरंगा, जेफ्री वांडर्सेना, महीश तीक्ष्णा, मिलन रत्नायके, असिथा फर्नांडो, प्रमोद मदुशन, ईशान मलिंगा.
