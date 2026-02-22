ETV Bharat / sports

साहेबांकडून 'लंकादहन'! इंग्लिश फिरकीच्या जाळ्यात अडकला लंकन संघ; 95 धावांत खेळ खल्लास

2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील 42व्या सामन्यात इंग्लंड क्रिकेट संघानं श्रीलंकेचा 51 धावांनी सहज पराभव केला.

ENG Beat SL by 51 Runs
इंग्लंड क्रिकेट संघानं श्रीलंकेचा 51 धावांनी सहज पराभव केला. (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 22, 2026 at 6:45 PM IST

पल्लेकेले ENG Beat SL by 51 Runs : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील 42व्या सामन्यात इंग्लंड क्रिकेट संघानं श्रीलंकेचा 51 धावांनी सहज पराभव केला. यासह इंग्लंडनं सुपर-8 फेरीतची सुरुवात विजयानं केली आहे. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडनं श्रीलंकेसमोर 147 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. सलामीवीर फिल साल्टच्या अर्धशतकामुळं इंग्लंडनं निर्धारित 20 षटकांत 9 गडी गमावून 146 धावा केल्या. श्रीलंकेला हे लक्ष्य गाठता आलं नाही आणि अखेर सामना गमावावा लागला. या सामन्यात इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली. त्यांच्या गोलंदाजीसमोर श्रीलंकेचा संघ 16.4 षटकांत 95 धावांवर सर्वबाद झाला. विशेष म्हणजे टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध इंग्लंडचा हा सलग 12वा विजय आहे.

इंग्लंडकडून फिल साल्टची अर्धशतकी खेळी : सामन्यात नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडला जॉस बटलरच्या रुपानं पहिला धक्का बसला. त्याचा खराब फॉर्म इथंही कायम राहिला. तो 14 चेंडूत फक्त 7 धावा काढून बाद झाला. त्याच्या बाद झाल्यानंतर इंग्लंडनं सतत विकेट्स गमावल्या, त्यामुळं त्यांना 150 धावांपर्यंतही मजल मारता आली नाही. सामन्यात इंग्लंडकडून एकमेव अर्धशतक फिल साल्टचं होतं, ज्यानं 40 चेंडूत 62 धावा केल्या, ज्यामध्ये सहा चौकार आणि दोन षटकार मारले. खालच्या क्रमात विल जॅक्सनं 14 चेंडूत 21 धावा केल्या. यांच्याशिवाय हॅरी ब्रूकनं 14, सॅम करननं 11 आणि जेमी ओव्हरटननं 10 धावांचं योगदान दिलं. श्रीलंकेकडून गोलंदाजीत डुनिथ वेलालेजचं वर्चस्व होतं, ज्यानं तीन विकेट्स घेतल्या.

इंग्लिश गोलंदाजीसमोर श्रीलंकन फलंदाजांची शरणागती : इंग्लंडनं दिलेल्या 147 धावांच्या प्रत्युत्तरात, श्रीलंकेचे सलामीवीरही डावाची चांगली सुरुवात करू शकले नाहीत. श्रीलंकेचे पाच विकेट्स फक्त ३४ धावांवर गमावले. निस्सांका ९ धावांवर, कामिल मिश्रा ६ धावांवर आणि कुसल मेंडिस ४ धावांवर बाद झाले. पवन रत्नायके गोल्डन डक धावांवर बाद झाले. श्रीलंकेचे तीन फलंदाज डुनिथ वेलालेज, कामिंदू मेंडिस आणि दासुन शनाका यांनी १० किंवा त्याहून अधिक धावा केल्या. शनाकाने २४ चेंडूत सर्वाधिक ३० धावा केल्या. इंग्लंडकडून विल जॅक्सने सर्वाधिक तीन विकेट्स घेतल्या. जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन आणि आदिल रशीद यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. जॅक्सला त्याच्या अष्टपैलू कामगिरीसाठी सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला.

