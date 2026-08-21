जो रुटनं केली मास्टर ब्लास्टरची बरोबरी; वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्यापासून फक्त एक पाऊल दूर
इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना हेडिंग्ले स्टेडियमवर खेळला जात आहे.
Published : August 21, 2026 at 9:42 AM IST
लीड्स Joe Root : इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना हेडिंग्ले स्टेडियमवर खेळला जात आहे. सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी, इंग्लंडचा कर्णधार जो रुटनं पहिल्या डावात 66 धावांची शानदार खेळी करत अर्धशतक झळकावलं. या खेळीनं त्यानं कसोटी क्रिकेटमधील सर्वाधिक अर्धशतकांचा सचिन तेंडुलकरच्या विश्वविक्रमाची बरोबरी केली. जर रुटनं या डावात आणखी तीन धावा केल्या असत्या, तर त्यानं मायदेशातील कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावांचा रिकी पाँटिंगचा विश्वविक्रम मोडला असता, जी संधी त्याला आता त्याच्या पुढच्या डावात मिळणार आहे.
Back in charge🧢— England Cricket (@englandcricket) August 20, 2026
Still in charge 🏏@IGCom 🤝 pic.twitter.com/GPU9hMEMM2
सचिनचा विश्वविक्रम मोडण्यापासून फक्त एक पाऊल दूर : बेन स्टोक्सच्या निवृत्तीनंतर इंग्लंड कसोटी संघाचं कर्णधारपद पुन्हा स्वीकारलेल्या जो रुटनं फलंदाजीनं शानदार सुरुवात केली आहे. हेडिंग्ले इथं पाकिस्तानविरुद्धच्या आपल्या 66 धावांच्या खेळीत रुटनं 112 चेंडूंचा सामना करत 10 चौकार मारले. रुटचा हा 167 वा कसोटी सामना असून, तो आपल्या 305 व्या डावात फलंदाजी करत आहे. या सामन्यात त्यानं आपलं 68 वं कसोटी अर्धशतक झळकावलं. यासह रुटनं ज्या सचिन तेंडुलकरच्या विक्रमाची बरोबरी केली, त्यानं 200 कसोटी सामन्यांमध्ये 68 अर्धशतकं झळकावली होती. आणखी एक अर्धशतक झळकावल्यास रुट सचिन तेंडुलकरला मागे टाकून अव्वल स्थान पटकावेल.
Most fifties in Test cricket:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 20, 2026
Joe Root - 68*.
Sachin Tendulkar- 68. pic.twitter.com/dScWCVxvSn
कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक अर्धशतकं करणारे खेळाडू:
- सचिन तेंडुलकर (भारत) - 68 अर्धशतकं
- जो रुट (इंग्लंड) - 68 अर्धशतकं*
- शिवनारायण चंदरपॉल (वेस्ट इंडीज) - 66 अर्धशतकं
- ॲलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया) - 63 अर्धशतकं
- राहुल द्रविड (भारत) - 62 अर्धशतकं
Joe Root surpassed Clive Lloyd in Most 50+ scores as Test Captain:— 🏏Cricket-Soccer⚽ Nostalgiation (@RiteshJ88156274) August 20, 2026
🇿🇦 61 - Graeme Smith (109 Matches)
🇦🇺 54 - Ricky Ponting (77)
🇦🇺 51 - Allan Border (93)
🇵🇰 43 - Misbah-ul-Haq (56)
🏴 42* - Joe Root (66)
🌴 41 - Clive Lloyd (74)
🇳🇿 39 - Stephen Fleming (80)
🇮🇳 38 - Virat Kohli…
रुटनं क्लाइव्ह लॉईडला टाकलं मागे : जो रुटनं आता कर्णधार म्हणून सर्वाधिक पन्नासपेक्षा जास्त धावांच्या खेळी करणाऱ्या कसोटी क्रिकेटमधील अव्वल 5 खेळाडूंमध्ये क्लाइव्ह लॉईडला मागे टाकलं आहे. हेडिंग्ले कसोटीतील रुटच्या अर्धशतकानं कर्णधार म्हणून त्याच्या 42व्या पन्नासपेक्षा जास्त धावांच्या खेळीची नोंद केली. या यादीत दक्षिण आफ्रिकेचा ग्रॅमी स्मिथ अव्वल स्थानी आहे, ज्यानं कर्णधार म्हणून 61 वेळा पन्नासपेक्षा जास्त धावांच्या खेळी केल्या आहेत.
कसोटी क्रिकेटमध्ये कर्णधार म्हणून सर्वाधिक पन्नासपेक्षा जास्त डाव खेळणारे खेळाडू:
- ग्रॅम स्मिथ (दक्षिण आफ्रिका) - 61 पन्नासपेक्षा जास्त डाव
- रिकी पाँटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 54 पन्नासपेक्षा जास्त डाव
- ॲलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया) - 51 पन्नासपेक्षा जास्त डाव
- मिस्बाह-उल-हक (पाकिस्तान) - 43 पन्नासपेक्षा जास्त डाव
- जो रूट (इंग्लंड)* - 42 पन्नासपेक्षा जास्त डाव
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