टी-20 विश्वचषकात पहिल्यांदाच 300 पेक्षा जास्त धावसंख्या होईल? इंग्लंडच्या कर्णधाराची मोठी भविष्यवाणी
7 फेब्रुवारीपासून सुरु होणाऱ्या आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 च्या अगदी आधी, इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकनं एक धाडसी भाकित केलं आहे.
Published : February 6, 2026 at 2:44 PM IST
मुंबई 300 Runs in T-20 World Cup : टी-20 क्रिकेटमध्ये फलंदाज ज्या पद्धतीनं गोलंदाजांची ज्या पद्धतीनं धुलाई करत आहेत आणि निर्भयपणे चौकार-षटकार मारत आहेत ते पाहता असं दिसतं की 300 धावांचा टप्पा ओलांडणं आता अशक्य राहिलेलं नाही. मात्र, टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात अद्याप कोणत्याही संघानं 300 धावा केलेल्या नाहीत. दरम्यान, 7 फेब्रुवारीपासून सुरु होणाऱ्या आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 च्या अगदी आधी, इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकनं एक धाडसी भाकित केलं आहे, ज्यामध्ये संघ 300 पेक्षा जास्त धावा करतील असा विक्रम मोडू शकतो.
हॅरी ब्रूकनं केलं मोठं भाकित : भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या टी-20 विश्वचषक 2026 बद्दल इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकनं गुरुवारी एक धाडसी भाकित केलं आहे, ज्यामध्ये असं म्हटलं आहे की या स्पर्धेत पहिल्यांदाच 300 पेक्षा जास्त धावा दिसू शकतात. स्पर्धेपूर्वी कर्णधारांच्या पत्रकार परिषदेत इतक्या मोठ्या धावसंख्येच्या शक्यतेबद्दल विचारलं असता, ब्रूक म्हणाला, "अशी अनेक मैदानं आहेत जिथं 300 पेक्षा जास्त धावसंख्या करणं शक्य आहे. विकेट्स खूप चांगल्या आहेत, आउटफील्ड वेगवान आहे आणि मैदानं लहान आहेत." तो पुढे म्हणाला, "फलंदाजांनी फक्त निर्भयपणे खेळले पाहिजे, आउट होण्याची चिंता न करता चेंडूवर हल्ला केला पाहिजे." दरम्यान, अफगाणिस्तानचा कर्णधार रशीद खानचा असा विश्वास आहे की गोलंदाज शांत राहून त्यांच्या योजना योग्यरित्या राबवल्यास ते अजूनही सामन्यात टिकू शकतात.
300+ total in this T20 WC ? 👀— 𝚅𝚊𝚛𝚞𝚗¹⁸ (@varunx18) February 5, 2026
In a recent Press Conference Harry Brook said “300 is a real possibility in India. We want to take the bowlers on as much as we can while staying cool.”
Looking at England’s batting lineup full of blind sloggers, they can be a serious threat on… pic.twitter.com/G65bYa4jYZ
टी-20 विश्वचषकात 300 धावा कधीही झाल्या नाहीत : टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्या 260 आहे, जी जवळजवळ 20 वर्षे जुनी आहे हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. 2007 मध्ये स्पर्धेच्या पहिल्या आवृत्तीत, श्रीलंकेनं केनियाविरुद्ध 6 बाद 260 धावा केल्या होत्या. मात्र, पुरुषांच्या टी-20 क्रिकेटमध्ये पाच वेळा, 300 पेक्षा जास्त धावा केल्या गेल्या आहेत आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये तीन वेळा 300 हून अधिक धावा झाल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांत भारतानं एकापेक्षा जास्त वेळा 300 धावांचा टप्पा गाठला आहे. हैदराबादमध्ये झालेल्या बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात टीम इंडिया फक्त तीन धावांनी हा टप्पा ओलांडू शकली नाही.
