कसोटीत 300, वनडेत 200! अशी कामगिरी करणारा ब्रुक पृथ्वीवरील तिसराच खेळाडू
इंग्लंड क्रिकेट संघाचा कर्णधार हॅरी ब्रुकनं गुरुवारी (22 ऑक्टोबर) रावळपींडी इथं श्रीलंकेविरुद्धच्या एकदिवसीय तिरंगी मालिकेतील सामन्यात इतिहास रचला.
Published : October 23, 2026 at 10:26 AM IST
रावळपींडी Harry Brook Record : इंग्लंड क्रिकेट संघाचा कर्णधार हॅरी ब्रुकनं गुरुवारी (22 ऑक्टोबर) रावळपींडी इथं श्रीलंकेविरुद्धच्या एकदिवसीय तिरंगी मालिकेतील सामन्यात इतिहास रचला. ब्रुकच्या स्फोटक फलंदाजीनं त्याला द्विशतक झळकावण्यास मदत केली आणि अनेक महत्त्वाचे विक्रम प्रस्थापित केले. वनडे क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावणारा तो पहिला इंग्लिश फलंदाज ठरला. इतकंच नाही, तर त्यानं वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात जलद द्विशतकही झळकावलं.
First England player to score a double century in ODIs 👏 Harry Brook with a scintillating effort against Sri Lanka 🔥 📝: https://t.co/M0k2qBIEay https://t.co/b8Rx7vcrS0— ICC (@ICC) October 22, 2026
गिलचा विक्रम मोडला : ब्रुकनं अवघ्या 114 चेंडूंमध्ये आपलं द्विशतक पूर्ण केलं आणि 2026 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध 117 चेंडूंमध्ये द्विशतक झळकावणाऱ्या भारतीय फलंदाज शुभमन गिलचा विक्रम मोडला. या यादीत इशान किशन 126 चेंडूंसह तिसऱ्या, ग्लेन मॅक्सवेल 128 चेंडूंसह चौथ्या आणि पथुम निस्संका 136 चेंडूंसह पाचव्या स्थानावर आहे. या ऐतिहासिक खेळीसह, हॅरी ब्रुकनं वनडे क्रिकेटमधील इंग्लंडच्या सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येचा विक्रमही प्रस्थापित केला. त्यानं 2023 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध बेन स्टोक्सच्या 182 धावांचा विक्रम मोडला. या यादीत जेसन रॉय (180 धावा), ॲलेक्स हेल्स (171 धावा) आणि रॉबिन स्मिथ (167*) यांचा समावेश आहे.
वनडे क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावणारा दुसरा नॉन-ओपनर : ब्रुकच्या या कामगिरीला आणखी एक विशेष पैलू आहे. वनडे क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावणारा तो दुसरा नॉन-ओपनर ठरला आहे. त्याच्या आधी, ऑस्ट्रेलियाच्या ग्लेन मॅक्सवेलनं 2023 च्या वनडे विश्वचषकात अफगाणिस्तानविरुद्ध 201* धावांची ऐतिहासिक खेळी केली होती. यासह कसोटी क्रिकेटमध्ये त्रिशतक झळकावल्यानंतर, हॅरी ब्रुकनं आता वनडे सामन्यांमध्ये द्विशतक झळकावून आपल्या फलंदाजीचं कौशल्य दाखवून दिलं आहे.
𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐄𝐑, 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐑 🤩 England captain Harry Brook produced a knock for the ages against Sri Lanka in the ODI tri-series 👏 https://t.co/BXWgg5HHZB— ICC (@ICC) October 22, 2026
कसोटी क्रिकेटमध्ये त्रिशतक (300+) आणि वनडे सामन्यांमध्ये द्विशतक (200+) झळकावणारे फलंदाज -
- ख्रिस गेल (वेस्ट इंडिज) : ख्रिस गेलनं कसोटी क्रिकेटमध्ये दोन त्रिशतकं झळकावली आहेत. त्यानं 317 आणि 333 धावांच्या खेळी केल्या. याव्यतिरिक्त, गेलनं 2015 मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध वनडे सामन्यात 215 धावा करुन द्विशतक झळकावलं.
- वीरेंद्र सेहवाग (भारत) : भारतीय सलामीवीर वीरेंद्र सेहवागनं कसोटी क्रिकेटमध्ये दोन त्रिशतकं झळकावली आहेत. त्यानं पाकिस्तानविरुद्ध 309 आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 319 धावा केल्या. 2011 मध्ये, सेहवागनं वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडे सामन्यात 219 धावांचं ऐतिहासिक द्विशतक झळकावलं होतं.
- हॅरी ब्रूक (इंग्लंड) : इंग्लंडचा फलंदाज हॅरी ब्रूकनं 10 ऑक्टोबर, 2024 रोजी मुलतान कसोटी सामन्यात पाकिस्तानविरुद्ध त्रिशतक (317 धावा) झळकावलं. त्यानं 22 ऑक्टोबर, 2026 रोजी श्रीलंकेविरुद्धच्या वनडे सामन्यात 202 धावांची शानदार खेळी करत द्विशतकही झळकावलं.
सर्वात जलद वनडे द्विशतकं (चेंडूंवर आधारित) -
- 114 चेंडू - हॅरी ब्रूक विरुद्ध श्रीलंका, रावळपिंडी, 2026
- 117 चेंडू - शुभमन गिल विरुद्ध वेस्ट इंडिज, गुवाहाटी, 2026
- 126 चेंडू - इशान किशन विरुद्ध बांगलादेश, चट्टोग्राम, 2022
- 128 चेंडू - ग्लेन मॅक्सवेल विरुद्ध अफगाणिस्तान, मुंबई, 2023
- 136 चेंडू - पाथुम निस्संका विरुद्ध अफगाणिस्तान, पल्लेकेले, 2024
वनडे सामन्यांमध्ये इंग्लंडसाठी सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या -
- 202 धावा - हॅरी ब्रूक विरुद्ध श्रीलंका, रावळपिंडी, 2026
- 182 धावा - बेन स्टोक्स विरुद्ध न्यूझीलंड, द ओव्हल, 2023
- 180 धावा - जेसन रॉय विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 2018
- 171 धावा - ॲलेक्स हेल्स विरुद्ध पाकिस्तान, ट्रेंट ब्रिज, 2016
- 167* धावा - रॉबिन स्मिथ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, एजबास्टन, 1993
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