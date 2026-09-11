4 चेंडूत 0 धावा अन् 2 विकेट! दुसऱ्या डावातही पाकिस्तानची दाणादाण
एजबॅस्टन इथं खेळल्या जात असलेल्या तिसऱ्या आणि अंतिम कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी इंग्लंड क्रिकेट संघानं पाकिस्तानवरील आपली पकड घट्ट केली.
Published : September 11, 2026 at 10:27 AM IST
बर्मिंघम ENG vs PAK 3rd Test : एजबॅस्टन इथं खेळल्या जात असलेल्या तिसऱ्या आणि अंतिम कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी इंग्लंड क्रिकेट संघानं पाकिस्तानवरील आपली पकड घट्ट केली. पहिल्या डावात पाकिस्तानला केवळ 133 धावांवर बाद केल्यानंतर, इंग्लंडनं आपल्या पहिल्या डावात 453 धावांचा डोंगर उभा केला. यानंतर 320 धावांनी पिछाडीवर असलेल्या पाकिस्तानच्या दुसऱ्या डावाची सुरुवात पुन्हा एकदा निराशाजनक झाली, त्यांनी अवघ्या चार चेंडूंमध्ये शून्य धावांत दोन गडी गमावले. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत, पावसामुळं व्यत्यय आलेल्या या सामन्यात पाकिस्ताननं दोन गडी गमावून 52 धावा केल्या होत्या आणि ते अजूनही इंग्लंडपेक्षा 268 धावांनी मागे आहेत. सामन्यात तीन दिवस शिल्लक असताना, पाकिस्तानवर 3-0 अशा मोठ्या मालिका पराभवाचं संकट आहे.
England end the second day with a big advantage over Pakistan at Edgbaston 💪#WTC27 | 📝: https://t.co/VX96s1N5BF pic.twitter.com/l4RDIjLF6B— ICC (@ICC) September 10, 2026
ऑली रॉबिन्सनचा गोलंदाजीत कहर : इंग्लंडच्या 320 धावांच्या मोठ्या आघाडीचा पाठलाग करताना, पाकिस्तानच्या दुसऱ्या डावाची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज ऑली रॉबिन्सननं डावाच्या पहिल्या चार चेंडूंमध्येच दोन्ही सलामीवीरांना बाद केलं. सॅम अयुब आणि अब्दुल्ला शफीक दोघंही खातं न उघडताच रॉबिन्सनच्या गोलंदाजीवर बाद झाले. त्यानंतर अझान ओवैस आणि कर्णधार शान मसूद यांनी डाव सावरला आणि धावसंख्या 52/2 पर्यंत नेली, पण खराब हवामान आणि पावसामुळं दुसऱ्या दिवशी खेळ वेळेपूर्वीच थांबवावा लागला.
हॅरी ब्रूक, लॉरेन्स आणि तळाच्या फलंदाजांची दमदार फलंदाजी : यापूर्वी, 156/4 या धावसंख्येवरुन खेळ पुन्हा सुरु करताना इंग्लंडनं आक्रमक पवित्रा घेतला आणि प्रति षटक 5 पेक्षा जास्त धावा करत 453 धावांपर्यंत मजल मारली. हॅरी ब्रूक (75) आपल्या 11व्या कसोटी शतकाच्या दिशेनं वाटचाल करत होता, पण तो धावबाद झाला. त्यानं डॅन लॉरेन्ससोबत पाचव्या विकेटसाठी 86 धावांची भागीदारी केली होती. डॅन लॉरेन्स (65) आणि जेमी स्मिथ (69) यांनीही उपयुक्त अर्धशतकं झळकावली. खालच्या फळीत, ऑली रॉबिन्सननं अवघ्या 47 चेंडूंमध्ये 50 धावा ठोकल्या, तर जोफ्रा आर्चरनं 32 धावांची झंझावाती खेळी करत पाकिस्तानी गोलंदाजांची धुलाई केली.
England produce the goods with bat and ball to take a commanding lead into Day 3 at Edgbaston 💪#WTC27 | Read more 👉 https://t.co/Z8YPduQO4h pic.twitter.com/d86rsqTwmu— ICC (@ICC) September 10, 2026
पदार्पण करणाऱ्या रझाउल्लाहनं घेतले 4 बळी : या मालिकेत पाकिस्तानसाठी एकमेव दिलासादायक बाब म्हणजे 21 वर्षीय वेगवान गोलंदाज रझाउल्लाह. त्यानं आपल्या पदार्पणाच्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्या डावात 148 धावांत 4 बळी घेतले आणि तो पाकिस्तानचा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला. आणखी एक पदार्पण करणारा गोलंदाज, मोहम्मद इम्रान रंधावानं 2 बळी घेतले. इंग्लंडसाठी चिंतेची बाब म्हणजे यष्टीरक्षक-फलंदाज जेमी स्मिथला बोटाला दुखापत झाली, त्यामुळं दुसऱ्या डावात जॉर्डन कॉक्सला यष्टीरक्षणाची जबाबदारी घ्यावी लागली. सध्या जो रुटच्या नेतृत्वाखालील इंग्लंड संघ 3-0 नं मालिका जिंकण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.
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