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टी-20 विश्वचषकात यजमान इंग्लंडची दणक्यात सुरुवात; सर्वाधिक धावा करत उडवला श्रीलंकेचा धुव्वा

2026 च्या महिला टी-20 विश्वचषक स्पर्धेतील पहिला सामना इंग्लंड आणि श्रीलंका संघात खेळला गेला. यजमान इंग्लंडनं सामना 87 धावांनी जिंकून स्पर्धेची दणक्यात सुरुवात केली.

Women's T20 World Cup
टी-20 विश्वचषकात यजमान इंग्लंडची दणक्यात सुरुवात (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 9:35 AM IST

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बर्मिंघम Women's T20 World Cup : 2026 च्या महिला टी-20 विश्वचषक स्पर्धेतील पहिला सामना इंग्लंड आणि श्रीलंका महिला क्रिकेट संघात खेळला गेला. यजमान इंग्लंडनं हा सामना 87 धावांनी एकतर्फा जिंकून स्पर्धेची दणक्यात सुरुवात केली. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या इंग्लंडनं, डॅनी वॅट-हॉजच्या शतकाच्या जोरावर 219 धावा केल्या. डॅनीनं 62 चेंडूंमध्ये 13 चौकार आणि एका षटकारासह 105 धावांची नाबाद खेळी केली. प्रत्युत्तरात 219 धावांचं लक्ष्य गाठताना श्रीलंकेचा संघ 132 धावांवर सर्वबाद झाला. या सामन्यात इंग्लंडनं महिला टी-20 विश्वचषकातील सर्वोच्च धावसंख्या नोंदवून इतिहास रचला.

इंग्लंडनं नोंदवली टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्या : या सामन्यात इंग्लंडनं प्रथम फलंदाजी करताना 20 षटकांत एक गडी गमावून 219 धावा केल्या. ही महिला टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्या आहे. इंग्लंडनं याबाबतीत स्वतःचाच विक्रम मोडला. यापूर्वी, स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्येचा विक्रम इंग्लंडच्या नावावर होता. त्यांच्या संघानं 2023 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध फलंदाजी करताना 5 गडी गमावून 213 धावा केल्या होत्या. या यादीत दक्षिण आफ्रिका तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्यांनी 2020 मध्ये थायलंडविरुद्ध 195/3 धावा केल्या होत्या. तर 2018 च्या विश्वचषकात न्यूझीलंडविरुद्ध 194/5 धावा करुन भारतीय संघ या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहे.

इंग्लंड आणि श्रीलंकेच्या संघांनी केल्या 351 धावा : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 च्या उद्घाटन सामन्यात इंग्लंड आणि श्रीलंका यांच्यात जोरदार लढत झाली, ज्यात दोन्ही संघांनी मिळून 351 धावा केल्या. महिला टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात एकाच सामन्यात दोन संघांनी केलेली ही दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे. या यादीत पहिलं स्थान 2018 मधील भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सामन्यानं पटकावलं आहे, ज्यात दोन्ही संघांनी मिळून 354 धावा केल्या होत्या. जर श्रीलंकेनं या सामन्यात आणखी फक्त चार धावा केल्या असत्या, तर भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सर्वोच्च धावसंख्येचा विश्वविक्रम मोडला असता.

विशेष यादीत फ्रेया केम्पच्या नावाची भर : इंग्लंडची युवा गोलंदाज फ्रेया केम्पनं तिच्या टी-20 विश्वचषक पदार्पणात चार बळी घेत शानदार कामगिरी केली. टी-20 विश्वचषक पदार्पणात चार बळी घेणारी ती जगातील तिसरी महिला खेळाडू आणि इंग्लंडची केवळ दुसरी खेळाडू ठरली. तिच्या आधी, इंग्लंडच्या डॅनी वायटनं 2010 मध्ये तिच्या पहिल्या विश्वचषक सामन्यात चार बळी घेतले होते. याशिवाय, भारताच्या डायना डेव्हिडचाही या विशेष यादीत समावेश आहे, जिनं 2010 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध तिच्या पदार्पणाच्या सामन्यात चार बळी घेतले होते.

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ENGLAND BEAT SRI LANKA BY 87 RUNS
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