ह्रदयाचे ठोके वाढवणाऱ्या सामन्यात इंग्रजांचा निसटता विजय; क्रिकेटमधला सर्वात मोठा अपसेट थोडक्यात हुकला!

टी-20 विश्वचषकातील 5वा सामना इंग्लंड आणि नेपाळ क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. ह्रदयाचे ठोके वाढवणाऱ्या या सामन्यात इंग्लंडनं फक्त 4 धावांनी विजय मिळवला.

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 8, 2026 at 8:29 PM IST

मुंबई England Beat Nepal : टी-20 विश्वचषकातील 5वा सामना इंग्लंड आणि नेपाळ क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. ह्रदयाचे ठोके वाढवणाऱ्या या सामन्यात इंग्लंडनं फक्त 4 धावांनी विजय मिळवला. हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगला. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात इंग्लंडनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. इंग्लंडनं 20 षटकांत 7 गडी गमावून 184 धावा केल्या. नेपाळनं शेवटच्या चेंडूपर्यंत झुंज दिली आणि मात्र त्यांना 4 धावांनी पराभव पत्करावा लागला. त्यांचा डाव 20 षटकांत 180 धावांवर मर्यादित राहिला.

शेवटच्या दोन षटकांचा थरार : नेपाळला शेवटच्या दोन षटकांत, म्हणजे 12 चेंडूत विजयासाठी 24 धावांची आवश्यकता होती. 19 व्या षटकात, वुडच्या पहिल्या चेंडूवर चौकार लागला, त्यानंतर सलग दोन वाइड टाकण्यात आले. दुसऱ्या चेंडूवर एकही धाव झाली नाही नाही. यानंतर लोकेशनं तिसऱ्या चेंडूवर आणखी चौकार मारला आणि त्यानंतर आणखी एक वाइड चेंडू पडला. चौथ्या चेंडूवर 2 धावा मिळाल्या, पाचव्या चेंडूवर 1 धाव मिळाली आणि 19व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर गुलशन झा बाद झाला. म्हणजेच नेपाळला शेवटच्या सहा चेंडूंवर जिंकण्यासाठी 10 धावांची आवश्यकता होती. 20 व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर एकही धाव झाली नाही. दुसऱ्या चेंडूवर एक धाव निघाली. तिसऱ्या चेंडूवरही एक धाव झाली. लोकेशनं चौथ्या चेंडूवर दोन धावा घेतल्या, आता शेवटच्या दोन चेंडूंवर सहा धावा हव्या होत्या. पाचव्या चेंडूवर लोकेशनं धाव घेतली नाही. शेवटच्या चेंडूवर सहा धावा हव्या होत्या, पण लोकेशनं फक्त एक धाव घेतली. परिणामी इंग्लंडनं सामना चार धावांनी जिंकला.

नेपाळनी दिली दमदार टक्कर : इंग्लंडनं दिलेल्या 185 धावांच्या लक्ष्याला उत्तर देताना नेपाळनं चांगली सुरुवात केली. संघाला पहिला धक्का चौथ्या षटकात आसिफ शेखच्या रुपात 37 धावांवर बसला. त्यानंतर कुशल 42 धावांवर बाद झाला. इथून पुढं रोहित पौडेल आणि दीपेंद्र सिंग यांच्यात चांगली भागीदारी झाली. या दोघांनी 12व्या षटकात नेपाळची धावसंख्या 100 च्या पुढं नेला. मात्र, 15व्या षटकात दीपेंद्र सिंगची विकेट १२४ धावांवर पडल्याने ही भागीदारी तुटली. यानंतर रोहितवर मोठी जबाबदारी आली. पण रोहितची विकेटही 16व्या षटकात पडली. रोहितची विकेट पडली तेव्हा नेपाळची धावसंख्या 126 होती. आरिफची विकेटही 146 धावांवर पडली. पण यानंतरही उत्साह कमी झाला नाही. लोकेशनं जबाबदारी स्वीकारली आणि 18व्या षटकात जोफ्रा आर्चरच्या गोलंदाजीवर दोन षटकार मारले. परिस्थिती अशी झाली की नेपाळला शेवटच्या दोन षटकांत 24 धावांची आवश्यकता होती. मात्र शेवटच्या षटकात सॅम कर्रनच्या उत्कृष्ट गोलंदाजीमुळं नेपाळला ४ धावांनी पराभव पत्करावा लागला.

इंग्लंडकडून दोन फलंदाजांची अर्धशतकं : तत्पुर्वी सामन्यात प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर इंग्लंडची सुरुवात खराब झाली. दुसऱ्या षटकात फिल साल्टची विकेट पडली त्यावेळी इंग्लंडच्या फक्त 5 धावा होत्या. त्यानंतर बटलरनं चांगली खेळी केली, पण तोही पाचव्या षटकात बाद झाला. बटलरनं 17 चेंडूत 26 धावा केल्या. पण या दोन विकेटनंतर जेकब बेथेल आणि हॅरी ब्रूक यांनी वैयक्तिक अर्धशतकं झळकावली. त्यांच्या अर्धशतकांमुळं इंग्लंडनं 20 षटकांत एकूण 184 धावा केल्या. नेपाळकडून दीपेंद्र सिंग आणि नंदन यादव हे सर्वात यशस्वी गोलंदाज होते, त्यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर शेर मल्ला आणि संदीप लामिछाने यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.

