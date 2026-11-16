पाहुण्यांनी 48 तासांत घेतला पराभवाचा बदला! 135 धावांनी विजय मिळवत मालिकेत बरोबरी
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत इंग्लंड क्रिकेट संघानं दमदार पुनरागमन केलं.
Published : November 16, 2026 at 9:26 AM IST
ॲडलेड England Beat Australia : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत इंग्लंड क्रिकेट संघानं दमदार पुनरागमन केलं. ॲडलेड ओव्हलवर खेळल्या गेलेल्या मालिकेत दुसऱ्या वनडे सामन्यात, इंग्लंडनं यजमानांचा 135 धावांनी दारुण पराभव करत मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आणली. प्रथम फलंदाजी करताना, इंग्लंडनं निर्धारित 50 षटकांत 6 गडी गमावून 355 धावा केल्या, जी ऑस्ट्रेलियाच्या भूमीवरील त्यांची सर्वोच्च वनडे धावसंख्या ठरली. प्रत्युत्तरात, ऑस्ट्रेलियाचा संघ 44.3 षटकांत 220 धावांवर सर्वबाद झाला. टॉम बँटन आणि गोलंदाज गस अटकिन्सन इंग्लंडच्या विजयाचे शिल्पकार ठरले. बँटननं शानदार शतक झळकावलं, तर अटकिन्सननं 28 धावांत 4 बळी घेतले.
A determined England fightback sees them draw level at 1-1 in the ODI series against Australia 👊 📝: https://t.co/0xTihvctet https://t.co/QKV4wSVgZo— ICC (@ICC) November 15, 2026
कांगारुंची नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी : ऑस्ट्रेलियानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर फलंदाजी करायला आलेल्या इंग्लंडची सुरुवात खराब झाली, चौथ्या षटकात बेन डकेट अवघ्या 9 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर टॉम बँटन आणि जो रुट यांनी संघाचा डाव सावरला. या दोन फलंदाजांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 137 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली, जी ऑस्ट्रेलियातील इंग्लंडची सर्वोच्च भागीदारी ठरली. रुटनं 68 चेंडूंमध्ये 62 धावा केल्या. यासह त्यानं वनडे क्रिकेटमधील आपलं 50वं अर्धशतकही पूर्ण केलं आणि अशी कामगिरी करणारा तो पहिला इंग्लिश फलंदाज ठरला. त्याच्या खेळीत पाच चौकारांचा समावेश होता. रुट बाद झाल्यानंतर, कर्णधार हॅरी ब्रूकही जास्त वेळ टिकू शकला नाही आणि पाच धावा करुन पॅव्हेलियनमध्ये परतला.
A player of the match performance 🏅 https://t.co/Jm0CNbED5H— England Cricket (@englandcricket) November 15, 2026
टॉम बँटनचं शानदार शतक : दरम्यान एका टोकाला उभं राहून, सलामीवीर टॉम बँटननं संयमानं ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांचा सामना केला. त्यानं 99 चेंडूंमध्ये 121 धावांची शानदार खेळी केली, ज्यात 12 चौकार आणि तीन षटकारांचा समावेश होता. हे बँटनचं दुसरं वनडे शतक होतं. त्यानं जॉर्डन कॉक्ससोबत एक महत्त्वपूर्ण भागीदारीही केली. कॉक्सनं 49 चेंडूंमध्ये 67 धावा केल्या. विल जॅक्सनंही 40 चेंडूंमध्ये नाबाद 54 धावा करुन संघाची धावसंख्या 355 पर्यंत पोहोचवली. इंग्लंडनं शेवटच्या षटकांमध्ये वेगानं धावा केल्या आणि ऑस्ट्रेलियासमोर 356 धावांचं लक्ष्य ठेवलं.
Job done in Adelaide ✊ https://t.co/VZr7tRBEgS— England Cricket (@englandcricket) November 15, 2026
ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात खराब : इंग्लंडनं दिलेल्या 356 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियन संघाची सुरुवात खराब झाली. गस ऍटकिन्सन आणि सनी बेकर यांनी सुरुवातीच्या षटकांमध्ये यजमानांची फलंदाजी उद्ध्वस्त केली. ट्रॅव्हिस हेड 7 धावांवर, कूपर कॉनोली 0 धावांवर, मिचेल मार्श 2 धावांवर आणि जोश इंग्लिस 3 धावांवर बाद झाले. परिणामी ऑस्ट्रेलियाची 29 धावांवर चार गडी बाद अशी झाली. त्यानंतर मॅट रेनशॉ आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांनी पाचव्या विकेटसाठी 98 धावांची भागीदारी करुन डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांचे प्रयत्न अपुरे ठरले.
Atkinson on fire in Adelaide 🔥 https://t.co/YhqRytHSc0— England Cricket (@englandcricket) November 15, 2026
रेनशॉनं 63 धावा केल्या, तर ग्रीननं 82 चेंडूंमध्ये 64 धावा केल्या. दरम्यान, लियाम डॉसननं रेनशॉला बाद करुन ही भागीदारी तोडली. त्यानंतर सॅम करननं सलग दोन चेंडूंवर जॅक एडवर्ड्स आणि झेवियर बार्टलेट यांना बाद करुन ऑस्ट्रेलियाच्या पुनरागमनाच्या आशा जवळजवळ संपुष्टात आणल्या. अटकिन्सननं आपल्या 10 षटकांत 28 धावांत 4 बळी घेतले. सोनी बेकरनं 2 बळी घेतले, तर सॅम करन आणि लियाम डॉसन यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेतले. ऑस्ट्रेलियाचा संघ 44.3 षटकांत 220 धावांवर सर्वबाद झाला आणि त्याच्या शानदार खेळीबद्दल टॉम बँटनला सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आलं.
हेही वाचा :